Depuis le 14 octobre 2025, Microsoft a mis fin au support de Windows 10. En raison des exigences strictes de Windows 11 en matière de matériel, on estime que 240 millions d'ordinateurs seront abandonnés, soit parce qu'ils présentent des risques pour la sécurité, soit parce qu'ils polluent fortement les déchets électroniques. Votre ordinateur en fait peut-être partie. Face à cette situation, l'initiative Endof10 propose des solutions pour continuer à utiliser le même PC en changeant le système d'exploitation.
Parmi ces OS, il y a Zorin OS qui serait conçu pour être le remplaçant idéal de Windows 10. Pour information, Zorin OS est une distribution Linux basée sur Ubuntu, disponible en version gratuite et payante. Il utilise par défaut un environnement de bureau GNOME et Xfce 4, bien que le bureau soit fortement personnalisé pour les utilisateurs plus familiarisés avec Windows et macOS. Selon les développeurs de Zorin OS, il donne à votre ordinateur un nouveau souffle avec une expérience rapide, conviviale et sécurisée.
Alors que Windows 10 a finalement atteint la fin de sa durée de vie (avec une année supplémentaire de mises à jour de sécurité gratuites pour les utilisateurs de l'UE), Zorin OS a profité de l'occasion pour lancer officiellement sa version 18 tant attendue, une alternative moderne pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation compatible et à jour. Elle introduit un bureau repensé avec un thème arrondi, des couleurs plus douces, des barres latérales teintées et un panneau flottant qui rafraîchit l'aspect général.
Les applications principales telles que Fichiers, Paramètres, Calendrier, Appareil photo et Evolution ont été mises à jour avec des mises en page plus simples et des barres latérales cohérentes. Le bouton Activités est remplacé par un indicateur d'espace de travail réactif, et un nouveau gestionnaire de mosaïque de fenêtres permet d'organiser rapidement les applications grâce à des mises en page prédéfinies et personnalisées, des suggestions intelligentes et des options de raccourcis.
Cette version ajoute également un outil Web Apps permettant de transformer n'importe quel site web en application de bureau avec prise en charge de Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge, l'intégration de Microsoft OneDrive pour les utilisateurs de Microsoft 365 et un programme d'installation qui reconnaît plus de 170 applications Windows afin de suggérer des alternatives Linux ou web.
Zorin OS 18 Pro élargit sa collection d'applications avec de nouveaux outils tels que Deskflow pour partager une souris et un clavier entre plusieurs appareils, Warp pour des transferts de fichiers sécurisés, Valot pour le suivi du temps et EasyEffects pour un contrôle audio professionnel. L'édition Éducation ajoute Gradebook pour le suivi des notes, Spedread pour la lecture rapide et TurboWarp, une application de codage basée sur Scratch pour les enfants. Parmi les autres améliorations, citons des performances accrues, une prise en charge étendue des applications Windows via WINE 10, un meilleur son grâce à PipeWire, un accès à distance au bureau et une assistance à long terme jusqu'en juin 2029.
Voici les nouveautés de cette version :
Un nouveau look
La première chose que vous remarquerez dans Zorin OS 18, c'est son bureau redessiné. Cette version conserve les meilleurs éléments de l'esthétique de Zorin OS et ajoute des améliorations de l'aspect général de l'environnement. Le thème par défaut a été rafraîchi avec goût, avec une apparence plus arrondie, lui donnant un aspect élégant et accueillant. Certains éléments utilisent une palette de couleurs plus claires, tandis que les arrière-plans et les barres latérales ont une teinte plus prononcée, ce qui les rend plus agréables à regarder.
Le panneau a désormais un style flottant et arrondi par défaut, en accord avec le nouveau langage visuel du système. Le bouton d'aperçu des activités dans le panneau a évolué pour devenir un indicateur d'espace de travail réactif, fournissant un retour visuel pour vous aider à naviguer plus facilement entre les tâches.
Vous remarquerez également de nombreuses modifications et améliorations dans les applications que vous utilisez quotidiennement, telles que :
- L'application Fichiers dispose d'une barre latérale mise à jour et de commandes réorganisées pour une plus grande facilité d'utilisation.
- L'application Paramètres comprend des panneaux de préférences entièrement repensés, qui ont également été réorganisés pour faciliter la navigation.
- L'application Calendrier ajoute une nouvelle barre latérale avec une vue concise du mois et des événements.
- Une nouvelle application Appareil photo remplace Cheese, introduisant une interface plus claire pour prendre des photos et des vidéos tout en facilitant le passage d'un appareil photo à l'autre.
- L'application de messagerie Evolution dispose d'une nouvelle interface modernisée qui s'intègre parfaitement au reste du système....
- et de nombreuses autres applications du système ont été repensées.
Gestionnaire avancé des fenêtres et simplifié
Zorin OS 18 introduit un nouveau gestionnaire des fenêtres puissant et simple d'utilisation qui vous aide à travailler plus efficacement. Il suffit de faire glisser une fenêtre vers le haut de l'écran pour faire apparaître une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez la déposer sur l'une des dispositions prédéfinies pour organiser vos fenêtres. C'est aussi simple que cela, pas besoin de mémoriser des raccourcis clavier complexes.
- Créez vos propres dispositions de mosaïque.
- Personnalisez le comportement de la mosaïque dans Zorin Apparence → Fenêtres → Mosaïque avancée des fenêtres.
- Activez le mosaïquage automatique et les suggestions de fenêtres intelligentes en option.
- Utilisez des raccourcis clavier puissants et définissez des raccourcis clavier personnalisés.
Cette fonctionnalité rend le mosaïquage avancé des fenêtres intuitif tant pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés, ce qui augmente la productivité de tous.
Intégration transparente avec les applications Web
Avec de nombreuses applications modernes intégrées dans le cloud, l'expérience entre les applications Web progressives et les applications natives se confond. Dans Zorin OS 18, ces applications peuvent désormais coexister en tant que citoyens de première classe. Le nouvel outil Web Apps intégré vous permet de transformer n'importe quel site web en application de bureau grâce à une interface facilement accessible. Vos applications web apparaîtront dans le menu Démarrer et pourront être utilisées comme des applications natives.
L'outil Web Apps peut s'intégrer à n'importe quel navigateur web populaire en tant que back-end et vous permet de personnaliser l'expérience au sein de chaque application web. Outil Web Apps exécutant Adobe Photoshop et Microsoft Excel
Grâce à « Web Apps », vous pouvez exécuter en toute transparence des applications populaires telles que Microsoft Office/365, Teams, Google Docs et Adobe Photoshop, directement depuis votre bureau.
Intégration des fichiers OneDrive
Pour de nombreux utilisateurs qui migrent depuis Windows, la possibilité d'accéder à leurs fichiers stockés dans le cloud est essentielle lors du changement. C'est pourquoi Zorin OS 18 ajoute l'intégration des fichiers OneDrive à la fonctionnalité intégrée Comptes en ligne. Pour activer cette intégration, ouvrez l'application Paramètres → Comptes en ligne → « Microsoft 365 + OneDrive » → cliquez sur « Se connecter... » et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors parcourir et gérer vos fichiers OneDrive directement depuis la barre latérale de l'application Fichiers.
Alternatives suggérées à d'autres applications Windows
Cette version élargit la base de données intégrée afin de détecter les fichiers d'installation des applications Windows courantes. Elle prend désormais en charge plus de 170 applications et recommande des alternatives encore plus personnalisées au téléchargement parallèle de leurs exécutables Windows.
Par exemple, lorsque vous lancez le programme d'installation Windows d'une application telle que Microsoft Office, Zorin OS affiche une boîte de dialogue qui vous indique la meilleure façon d'utiliser cette application, qu'il s'agisse d'une application web ou de sa version native Linux disponible dans la boutique Software. Il suggère également les alternatives natives les plus proches de nombreuses applications exclusivement disponibles sous Windows, comme Apostrophe à la place de iA Writer, par exemple.
Si vous migrez depuis Windows, cela signifie que vous bénéficierez de conseils personnalisés sur la manière d'obtenir les versions les plus compatibles de vos applications préférées dans Zorin OS. C'est une raison supplémentaire pour laquelle Zorin OS est le choix idéal pour les utilisateurs de Windows 10 qui souhaitent passer à un système d'exploitation moderne.
Nouvelles couleurs de thème
Zorin OS 18 introduit le jaune et le marron en tant que nouvelles couleurs de thème. Ces nouvelles couleurs apportent non seulement un nouveau look à votre bureau, mais permettent également une plus grande personnalisation, vous aidant ainsi à créer un espace de travail qui correspond mieux à vos goûts.
Vous pouvez choisir parmi une sélection élargie de couleurs d'accent pour votre thème de bureau, dans des variantes claires et foncées, à partir de l'application Zorin Appearance → Theme. Le thème que vous choisissez s'appliquera aux applications installées en natif, qu'elles soient construites avec GTK (versions 2, 3 et 4) ou libadwaita.
3 nouvelles dispositions de bureau dans Zorin OS Pro
Les dispositions de bureau interchangeables sont l'une des fonctionnalités remarquables qui rendent Zorin OS si convivial. Elles sont très utiles si vous souhaitez une interface plus familière lorsque vous passez à Zorin OS, ou un moyen complet de personnaliser votre espace de travail en un seul clic.
Vous pouvez désormais choisir parmi 3 nouvelles dispositions de bureau dans Zorin Appearance dans Zorin OS 18 Pro (avec un total de 12 dispositions) :
- Disposition compacte du panneau pour maximiser élégamment l'espace de votre écran.
- Disposition similaire à Linux Mint avec une nouvelle disposition du menu Démarrer, inspirée de la prochaine refonte de Linux Mint. Elle vous permet de naviguer entre les catégories d'applications en passant votre curseur dessus et de lancer une application en un seul clic.
- Disposition similaire à elementary OS pour un style épuré et minimaliste.
Nouvelles applications dans Zorin OS Pro et Education
Cette version élargit les collections d'applications préinstallées dans les éditions Pro et Education de Zorin OS 18 pour vous aider à être plus productif au travail et à l'école.
Zorin OS 18 Pro ajoute 11 nouvelles applications, dont :
[LIST][*]Deskflow vous permet de partager votre souris et votre clavier entre plusieurs ordinateurs afin d'optimiser votre productivité. Il vous suffit de déplacer le curseur vers le bord de l'écran pour passer d'un appareil à l'autre en toute transparence. Il partage même le presse-papiers, ce qui vous permet de copier du texte depuis un ordinateur pour le coller dans un document sur un autre ordinateur.
[*]Warp vous permet d'échanger des fichiers en toute sécurité via votre réseau local ou Internet en échangeant simplement un code. C'est un outil pratique, que vous souhaitiez transférer rapidement des fichiers entre vos appareils ou vers vos collègues à l'autre bout du monde.
[*]Valot simplifie le suivi du temps pour les professionnels. Définissez vos tarifs horaires, suivez le temps que vous consacrez à vos projets et voyez instantanément combien vous avez gagné avec chacun de vos clients.
[*]Easy Effects est un outil avancé de manipulation de la sortie audio destiné aux professionnels de la création et aux ingénieurs du son. Il comprend un égaliseur, un limiteur, un compresseur, un analyseur de spectre et un outil de réverbération, pour n'en citer que...
