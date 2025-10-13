Canonical publie Ubuntu 25.10 avec GNOME 49 comme bureau par défaut, le noyau Linux 6.17 pour une compatibilité plus large avec les systèmes ARM64 et RISC-V, et le chiffrement TPM pour plus de sécurité

Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian et composée principalement de logiciels libres et open source. Développée par la société britannique Canonical et une communauté de contributeurs selon un modèle de gouvernance méritocratique, Ubuntu est disponible en plusieurs éditions officielles : Desktop, Server, et Core pour l'IoT et les appareils robotiques. Ubuntu est publié selon un cycle de publication de six mois, avec des versions à support à long terme (LTS) publiées tous les deux ans.
Plusieurs rapports ont révélé quelques particularités d'Ubuntu 25.10. Avec Ubuntu 25.10, Canonical prévoit d'utiliser davantage de composants système écrits en Rust et, jusqu'à présent, la plupart des discussions ont porté sur la transition vers Rust Coreutils « uutils » à la place de GNU Coreutils. Il a également été confirmé que Canonical prévoit d'utiliser sudo-rs par défaut en remplacement de sudo. Le projet sudo-rs est en développement depuis plusieurs années en tant qu'implémentation de sudo basée sur Rust, avec une mémoire sécurisée, qui peut servir de remplacement.
En outre, Ubuntu Linux 25.10 marque un tournant significatif dans l'évolution de la distribution. Canonical, l'entreprise derrière Ubuntu, a discrètement mis fin au support de GNOME s'exécutant sur Xorg. Désormais, la session par défaut "Ubuntu" utilisera exclusivement Wayland. Cette transition majeure est en parfaite adéquation avec la stratégie de GNOME de supprimer complètement le support de Xorg avec la version 49 de son environnement de bureau.
Récemment, Ubuntu 25.10 « Questing Quokka » est officiellement disponible sous la forme d'une version à court terme prise en charge jusqu'en juillet 2026, avec une mise à niveau directe vers Ubuntu 26.04 LTS en avril prochain. Cette version introduit GNOME 49 comme bureau par défaut, fonctionnant exclusivement sur Wayland avec les pilotes NVIDIA qui prennent désormais en charge la mise en veille et la reprise, offrant des animations plus fluides, des panneaux de configuration améliorés et de meilleures options d'accessibilité sur les écrans de verrouillage et de connexion. Nautilus ajoute une fonction de recherche améliorée avec des filtres, un sélecteur de date et une meilleure navigation au clavier. Loupe remplace Eye of GNOME comme visionneuse d'images, et Ptyxis prend le relais en tant que nouveau terminal accéléré par GPU avec des onglets, des connexions à distance et une barre d'en-tête rouge pendant les sessions élevées.
Les notifications système sont désormais moins intrusives, affichant les mises à jour via des alertes et une icône dans la barre d'état système au lieu d'ouvrir de nouvelles fenêtres. La sécurité fait un grand pas en avant avec le chiffrement complet du disque optionnel soutenu par TPM, qui permet le déverrouillage automatique via TPM 2.0 ou une phrase de passe, la gestion des clés de récupération étant assurée par le Centre de sécurité et le Firmware Updater.
Sous le capot, Ubuntu 25.10 adopte dracut pour la gestion du démarrage, introduit sudo-rs basé sur Rust pour une gestion plus sûre des privilèges et remplace GNU coreutils par rust-coreutils. Il est livré avec le noyau Linux 6.17, qui offre une meilleure durabilité des SSD, des performances EXT4 améliorées et une compatibilité plus large avec les systèmes ARM64 et RISC-V. L'inclusion de Mesa 25.2.3 affine encore les performances graphiques avec une compilation plus rapide des shaders, un meilleur ray tracing AMD RDNA3 et une conformité totale avec Vulkan 1.4 pour les GPU Arm Mali.
Jon Seager, vice-président de l'ingénierie Ubuntu chez Canonical, a commenté : « Ubuntu 25.10 est une déclaration d'intention pour la prochaine version LTS d'Ubuntu en 2026. Canonical continue de fournir un système d'exploitation Linux résilient et performant qui a gagné la confiance des particuliers et des entreprises, des fabricants et développeurs aux sociétés du Fortune 500, sur tous les types de matériel, des appareils IoT aux centres de données modernes. Je suis particulièrement satisfait des progrès réalisés en matière d'utilitaires sécurisés pour la mémoire et des améliorations apportées à notre chiffrement complet du disque soutenu par TPM. »
GNOME 49 et améliorations de l'accessibilité
Ubuntu 25.10 intègre GNOME 49. Cette mise à jour introduit des commandes multimédia et d'alimentation sur l'écran de verrouillage, une accessibilité améliorée et des paramètres de luminosité HDR. Les utilisateurs trouveront également deux nouvelles applications : Loupe, une visionneuse d'images moderne, et Ptyxis, un nouvel émulateur de terminal. Ces ajouts s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser l'ensemble des applications d'Ubuntu. En sélectionnant l'option « installer les extras restreints » dans le programme d'installation, vous activerez désormais la prise en charge d'un plus grand nombre de codecs Bluetooth (AAC) et l'enregistrement d'écran accéléré par le matériel dans GNOME, ce qui améliorera encore les performances.
Conformément à la loi européenne sur l'accessibilité (EAA), Canonical poursuit ses efforts de longue date pour rendre Linux facile à utiliser pour tous. L'App Center et les panneaux de configuration d'Ubuntu offrent une meilleure prise en charge du mode contraste élevé, de la navigation au clavier et de la lecture d'écran. L'écran de connexion introduit également un menu d'accessibilité plus visible, facilitant l'accès aux technologies d'assistance dès le départ.
Des chaînes d'outils de nouvelle génération améliorent l'expérience des développeurs
Ubuntu 25.10 est livré avec OpenJDK 25, la dernière version de Java, et les dernières versions en amont pour Python (3.14 RC3), Golang (1.25) et GCC (15). Rust 1.85 sera la version par défaut, et 1.88 est également disponible. Un aperçu du nouveau compilateur du langage Zig est disponible dans cette version pour amd64 et arm64.
De plus, cette version comprend un aperçu de .NET 10, la prochaine version LTS de .NET dont la sortie est prévue en novembre. Canonical continue d'améliorer l'expérience des développeurs .NET sur Ubuntu grâce à un plugin .NET Snapcraft amélioré qui optimise la prise en charge des configurations monorepo et offre une meilleure expérience de développement avec MSBuild grâce à des attributs de drapeau personnalisés. De plus, les outils populaires de Powershell sur Windows sont désormais disponibles dans Ubuntu sur les plateformes arm64, ppc64el et s390x via le snap Powershell.
Implémentations basées sur Rust de sudo et coreutils pour une sécurité mémoire améliorée
Canonical s'engage à accroître la résilience des logiciels système critiques dans Ubuntu en adoptant des implémentations modernes de composants clés tels que sudo et coreutils. Dans le cadre de cette initiative, Ubuntu 25.10 utilise sudo-rs, une nouvelle implémentation Rust de l'outil sudo. Bien que le sudo basé sur Rust soit le sudo par défaut dans cette nouvelle version, l'outil sudo traditionnel reste disponible pour les utilisateurs qui en ont besoin.
L'introduction d'un sudo sécurisé en mémoire offre de nombreux avantages par rapport à l'implémentation traditionnelle. Pour les utilisateurs, la réduction de la surface d'attaque dans l'outil sudo améliorera la sécurité globale d'Ubuntu. Canonical invite les utilisateurs à tester l'outil et à faire part de leurs commentaires avant son inclusion dans la prochaine version Ubuntu 26.04 LTS.
« Chez Trifecta Tech Foundation, notre objectif est de rendre les composants essentiels tels que sudo plus sûrs et plus robustes pour tous », a déclaré Erik Jonkers, président de Trifecta Tech Foundation. « L'arrivée de sudo-rs dans Ubuntu est une grande réussite qui nous réjouit énormément. Nous félicitons Canonical d'avoir mis l'accent sur la sécurité de la mémoire et les remercions pour leur collaboration au cours des derniers mois afin de préparer sudo-rs pour la version 25.10. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble et en tenant compte des commentaires, nous pouvons faire de cette transition une transition transparente qui améliorera la sécurité des utilisateurs d'Ubuntu. »
De même, Ubuntu 25.10 est la première version majeure de la distribution Linux à adopter l'implémentation de coreutils par uutils, qui est une réimplémentation complète du paquet GNU coreutils traditionnel en Rust, avec pour objectifs principaux la compatibilité et la sécurité de la mémoire.
Améliorations de la sécurité de la plateforme avec le chiffrement complet du disque (FDE) basé sur TPM
Ubuntu 25.10 offre une prise en charge expérimentale du chiffrement complet du disque (FDE) basé sur TPM, qui permet de garantir que tout le contenu du disque est chiffré et inaccessible au repos. Un TPM, ou Trusted Platform Module, est une puce que l'on trouve dans la plupart des ordinateurs modernes.
Le FDE basé sur TPM est une méthode de sécurité qui utilise le Trusted Platform Module pour stocker des clés cryptographiques afin de chiffrer le disque dur, rendant les données illisibles sans la clé correcte au moment du démarrage. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la prise en charge et la gestion des phrases de passe, la régénération de la clé de récupération et une meilleure intégration avec les mises à jour du micrologiciel, ainsi que la stabilisation des composants de base du système afin de préparer la voie pour la prochaine version LTS d'Ubuntu. Les utilisateurs soucieux de la sécurité peuvent tester cette implémentation FDE dans la version 25.10, mais elle n'est pas encore recommandée pour les environnements de production.
Suite à l'intégration initiale de Network Time Security (NTS) dans Ubuntu 25.04, Questing Quokka est livré avec NTS activé par défaut. NTS renforce la sécurité du protocole NTP (Network Time Protocol) en fournissant une couche cryptographique d'authentification pour le processus de synchronisation horaire. Cela augmente la résilience contre les attaques de type « man-in-the-middle » et autres risques de sécurité similaires. NTS utilise le protocole TLS (Transport Layer Security) pour garantir que les données temporelles proviennent d'une source fiable.
Le noyau Linux 6.17 offre une virtualisation imbriquée et des charges de travail confidentielles améliorées.
Conformément à l'engagement de Canonical à activer les dernières fonctionnalités et la prise en charge du matériel, Ubuntu 25.10 est livré avec le dernier noyau Linux, version 6.17.
Ubuntu 25.10 offre un accès anticipé à la fonctionnalité de virtualisation imbriquée sur Arm, suite à son inclusion dans le noyau Linux en amont. La virtualisation imbriquée permet aux fournisseurs de cloud et aux développeurs d'exécuter des hyperviseurs à...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.