GNOME 48 apporte des améliorations à l'expérience utilisateur

Le noyau Linux 6.14 améliore l'ordonnancement

Amélioration du programme d'installation et de l'expérience de démarrage

Chaînes d'outils et devpacks de pointe

Amélioration de la facilité de gestion et des contrôles de réseau

Points forts de l'activation du matériel

Canonical Ltd. est une société privée de logiciels informatiques basée à Londres, en Angleterre. Fondée et financée par l'entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth, elle propose un support commercial et des services connexes pour Ubuntu et les projets associés. Canonical emploie du personnel dans plus de 70 pays et possède des bureaux à Londres, Austin, Boston, ainsi que dans d'autres grandes villes asiatiques.Ubuntu est, quant à elle, une distribution Linux dérivée de Debian et composée principalement de logiciels libres. Ubuntu est officiellement disponible en plusieurs éditions : Desktop, Server, et Core pour les appareils et robots de l'IoT. Le système d'exploitation est développé par la société britannique Canonical et une communauté d'autres développeurs, selon un modèle de gouvernance méritocratique.Ubuntu 25.04 propose la dernière version de GNOME 48 avec la prise en charge du triple buffering et une expérience d'installation et de démarrage améliorée. L'introduction d'un « devpack » pour Spring élargit la disponibilité de la chaîne d'outils dans Ubuntu. Les avancées dans l'activation du silicium avec les partenaires de Canonical offrent des améliorations de performance pour les charges de travail d'IA sur les GPU Intel, et la prise en charge du calcul confidentiel sur AMD SEV-SNP.« Plucky Puffin combine les toutes dernières technologies de bureau open source avec l'objectif de rendre les outils de développement de haute qualité facilement disponibles sur Ubuntu. Ubuntu 25.04 offre des améliorations de performance pour les GPU Intel, ainsi qu'une nouvelle version ISO spécialement conçue pour les amateurs de matériel ARM64. Notre prise en charge croissante de l'informatique confidentielle avec AMD SEV-SNP fait d'Ubuntu la plateforme cible pour déployer des charges de travail d'IA en toute sécurité et à grande échelle sur les clouds publics et les centres de données privés », a déclaré Jon Seager, vice-président de l'ingénierie d'Ubuntu chez Canonical.Ubuntu 25.04 propose GNOME 48, conformément à l'engagement de Canonical de livrer les versions de Gnome les plus récentes possibles. Parmi les autres améliorations de GNOME, cette version apporte de nouvelles fonctionnalités comme un mode « Préserver la santé de la batterie » qui aide à prolonger la durée de vie des batteries d'ordinateurs portables en optimisant les cycles de charge. Un nouveau « panneau de bien-être » fournit un suivi du temps d'écran et aide les utilisateurs à gérer leurs habitudes d'utilisation. Avec GNOME 48, Ubuntu prend en charge le HDR dès sa sortie de l'emballage, ainsi que les correctifs de triple buffering développés par Canonical, qui offrent de meilleures performances et une interface utilisateur plus fluide sur les ordinateurs de bureau dont la puissance de rendu est plus faible. Ces correctifs font désormais partie du projet amont de GNOME pour la première fois, au bénéfice de tous les utilisateurs de l'environnement de bureau GNOME.Plucky Puffin est livré avec « Papers » comme nouveau lecteur PDF par défaut. Papers offre un design plus moderne, des performances améliorées et une expérience plus conviviale.Suite au retrait du service de géolocalisation de Mozilla, Ubuntu 25.04 utilise un nouveau fournisseur de géolocalisation : BeaconDB. Ce nouveau service de géolocalisation permet la détection automatique des fuseaux horaires, les prévisions météorologiques et les fonctionnalités de veilleuse dans le bureau.Cette version propose le dernier noyau Linux, conformément à la nouvelle politique de Canonical. Les développeurs de noyaux peuvent désormais utiliser un nouveau système d'ordonnancement, sched_ext, qui fournit un mécanisme permettant d'implémenter des politiques d'ordonnancement en tant que programmes eBPF. Cela permet aux développeurs de reporter les décisions d'ordonnancement sur des programmes standard de l'espace utilisateur et d'implémenter des ordonnanceurs Linux entièrement fonctionnels et remplaçables à chaud, en utilisant n'importe quel langage, outil, bibliothèque ou ressource accessible dans l'espace utilisateur.Un nouveau pilote NTSYNC qui émule les primitives de synchronisation WinNT est également disponible, offrant un meilleur potentiel de performance pour les jeux Windows fonctionnant sur Wine et Proton (Steam Play).Les outils bpftools et linux-perf ont été découplés de la version du noyau, ce qui facilite la gestion des dépendances pour les développeurs travaillant avec des conteneurs. Ces outils sont désormais livrés dans leurs propres paquets.Le programme d'installation offre une expérience utilisateur améliorée pour ceux qui installent Ubuntu en même temps que d'autres systèmes d'exploitation, avec des options avancées de partitionnement et de chiffrement, ainsi qu'une meilleure interaction avec les installations Windows existantes activées par BitLocker.Pour améliorer encore l'expérience de démarrage dans les prochaines versions, Ubuntu Desktop et Ubuntu Server incluront Dracut comme alternative à initramfs-tools. Plucky Puffin propose Dracut en tant que fonctionnalité expérimentale, permettant aux utilisateurs de la tester avant son inclusion dans Ubuntu 25.10.Ubuntu 25.04 est livré avec les dernières chaînes d'outils pour Python, Golang, Rust, .NET, LLVM, OpenJDK et GCC.D'autres versions en amont en accès anticipé telles que OpenJDK 24ea, OpenJDK 25ea et GCC 15 sont également disponibles. Le plugin .NET de Snapcraft apporte des améliorations pour les snaps de contenu .Net et offre une meilleure parité avec les options MSBuild.Avec cette version, Canonical étend la disponibilité de la chaîne d'outils sur Ubuntu à un ensemble plus large d'outils de développement tels que les formateurs et les linters, en fournissant les dernières versions dans des paquets de snap connus sous le nom de « devpacks ».Le premier d'entre eux est un nouveau snap « devpack-for-spring » qui apporte les derniers projets Spring Framework et Spring Boot à Ubuntu, permettant aux développeurs d'applications de construire et de tester plus facilement leurs applications en utilisant les dernières versions du projet Spring - Spring Framework 6.1 et 6.2, et Spring Boot 3.3 et 3.4.Canonical continue de proposer des fonctionnalités de gestion des identités et des accès pour les administrateurs système qui seront disponibles dans toutes les versions d'Ubuntu LTS, y compris de nombreuses améliorations d'Authd, le nouveau service d'authentification d'Ubuntu pour les fournisseurs d'identités cloud. Ce service prend désormais en charge Google IAM en plus d'Entra ID. ADSys, le client de stratégie de groupe Active Directory pour Ubuntu, prend en charge la dernière version de Polkit et apporte des améliorations et des corrections de bogues à l'enrôlement des certificats.La disponibilité de serveurs de temps compatibles NTS permet à Ubuntu 25.04 d'utiliser par défaut l'heure réseau fournie de manière sécurisée.NetworkManager inclut maintenant le support des réseaux WiFi sécurisés wpa-psk-sha256 et permet la configuration de politiques de routage en arrière-plan.Plucky Puffin est également la première version qui utilise Netplan et la fonctionnalité wait-online de systemd-networkd pour vérifier la résolution DNS, fournissant un moyen plus fiable d'attendre qu'un système soit considéré comme étant en ligne.Canonical continue d'activer Ubuntu sur une large gamme de matériel. L'introduction d'une nouvelle ISO ARM64 Desktop facilite l'installation d'Ubuntu Desktop sur les machines virtuelles et les ordinateurs portables ARM64 pour les utilisateurs précoces.« Qualcomm Technologies est fière de collaborer avec Canonical et s'engage à offrir une expérience Ubuntu transparente sur les périphériques équipés de Snapdragon®. La nouvelle ISO ARM64 d'Ubuntu ouvre la voie à l'activation future de Snapdragon, ce qui nous permettra d'encourager l'innovation et l'adoption de l'IA », a déclaré Leendert van Doorn, Vice-président directeur de l'ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc.Ubuntu 25.04 introduit une prise en charge complète de la série Intel® Core™ Ultra 200V avec les GPU Intel® Arc™ intégrés et les GPU discrets Intel® Arc™ B580 et B570 « Battlemage ». Les nouveaux ajouts comprennent l'amélioration des performances de rendu de ray tracing du GPU et du CPU dans les applications avec prise en charge Intel Embree, telles que Blender (v4.2+). L'accélération matérielle du ray tracing sur le GPU améliore le rendu des images de 20 à 30 %, grâce à une accélération de 2 à 4 fois du composant de ray tracing. Ces GPU prennent également en charge l'accélération matérielle de l'encodage vidéo AVC, JPEG, HEVC et AV1, ce qui améliore les performances lors de l'utilisation de ces formats par rapport à l'encodage logiciel. Les développeurs auront accès à l'Intel Compute Runtime avec...