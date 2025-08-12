Linux Mint 22.2 « Zara » est désormais disponible en version bêta publique, avec l'authentification par empreinte digitale, une compatibilité Wayland améliorée et un lanceur d'applications repensé

L'équipe Linux Mint a publié la version bêta publique de Linux Mint 22.2 « Zara », désormais disponible au téléchargement depuis les miroirs officiels. Cette mise à jour, basée sur Ubuntu 24.04.3 et équipée du noyau Linux 6.14, introduit une prise en charge matérielle améliorée, l'authentification par empreinte digitale, une compatibilité Wayland améliorée, la prise en charge des couleurs d'accentuation et un lanceur d'applications repensé.
Pour rappel, Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté, basée principalement sur Ubuntu, et qui propose également une version alternative basée sur Debian, connue sous le nom de Linux Mint Debian Edition (LMDE). Elle est disponible pour les systèmes x86-64, tandis que LMDE prend également en charge l'architecture IA-32. Lancée pour la première fois en 2006, Linux Mint est souvent remarquée pour sa facilité d'utilisation, ses fonctionnalités prêtes à l'emploi et son attrait pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau.
Le lancement de Linux Mint 22.2 « Zara » en version bêta fait suite à une année fructueuse pour Linux Mint, qui a retrouvé en décembre 2024 sa place de distribution la plus populaire sur DistroWatch. Avec 2 412 visites quotidiennes, Linux Mint a dépassé les 2 280 visites de MX Linux, reflétant l'attrait durable du design intuitif, des performances fiables et du support robuste.
Outre sa popularité, Linux Mint 22.2 introduit la prise en charge native de la connexion par empreinte digitale. Alimentée par une nouvelle application appelée Fingwit, cette fonctionnalité permet l'authentification biométrique pour la connexion au système, le déverrouillage de l'économiseur d'écran, l'autorisation des commandes sudo et d'autres tâches administratives, rationalisant ainsi l'accès sécurisé pour les utilisateurs.
Après plusieurs jours de tests, l'équipe Linux Mint a publié le 10 août 2025 les images ISO de la version bêta de la prochaine release Linux Mint 22.2, qui peut être téléchargée (à des fins de test) à partir des miroirs officiels.
Baptisée « Zara », Linux Mint 22.2 introduit un noyau HWE (Hardware Enablement), tout comme la version Ubuntu en amont, qui devrait améliorer la prise en charge du matériel, l'authentification par empreinte digitale pour toutes les éditions prises en charge via une nouvelle application Fingwit, la prise en charge des couleurs d'accentuation, une meilleure compatibilité avec libAdwaita et des mises à jour des thèmes.
Linux Mint 22.2 promet également des améliorations au niveau des méthodes de saisie et des dispositions de clavier pour l'édition Cinnamon afin de fonctionner avec la session Wayland introduite dans Linux Mint 21.3. Linux Mint 22.2 est livré avec les éditions habituelles comprenant les environnements de bureau Cinnamon 6.4.10, Xfce 4.18 et MATE 1.26.
Sous le capot, Linux Mint 22.2 beta est basé sur Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat) et est alimenté par la série de noyaux Linux 6.14, qui devrait offrir une prise en charge améliorée pour les nouveaux matériels par rapport à la version Linux Mint 22.1 « Xia », qui était livrée avec le noyau Linux 6.8.
Il est possible de télécharger dès à présent la version bêta de Linux Mint 22.2 « Zara », mais il est utile de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une version préliminaire qui ne doit pas être utilisée pour des travaux de production.
L'équipe Linux Mint devrait faire une annonce officielle sur son blog dans les prochains jours, maintenant que les images ISO bêta ont été approuvées pour publication. Tout comme les versions précédentes, Linux Mint 22.2 est une version à support à long terme qui bénéficiera de mises à jour de sécurité jusqu'en 2029.
Par ailleurs, avec la sortie de « Zara », Linux Mint poursuit son expansion au-delà de ses racines basées sur Ubuntu. En avril dernier, l'équipe a confirmé que l'édition Debian LMDE 7 prend désormais en charge les installations OEM complètes, une étape importante qui permet à Linux Mint d'être préinstallé sur des ordinateurs vendus dans le monde entier. Cette fonctionnalité attendue depuis longtemps, annoncée dans la newsletter mensuelle du projet, supprime une limitation majeure de LMDE et pourrait renforcer davantage la présence de Linux Mint sur les nouveaux matériels.
Source : Linux Mint
