Linux Mint introduira la prise en charge native de la connexion par empreinte digitale dans la version 22.2, grâce à une nouvelle application appelée Fingwit qui permettra l'authentification biométrique



Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté. Elle est basée sur Ubuntu et conçue pour les ordinateurs basés sur x86-64 ; une autre variante est basée sur Debian et s'appelle Linux Mint Debian Edition (LMDE) ; elle prend en charge à la fois les 64 bits et les IA-32. Le projet Linux Mint a débuté en 2006 et est devenu depuis l'un des systèmes d'exploitation Linux les plus populaires pour les ordinateurs de bureau.La récente mise à jour fait suite au regain de popularité de Mint auprès des utilisateurs. En décembre 2024, Linux Mint a détrôné MX Linux pour devenir la distribution la plus populaire sur DistroWatch, enregistrant 2 412 visites quotidiennes. Ce changement souligne l'attrait de Mint auprès des utilisateurs, grâce à son interface conviviale, sa stabilité et son support robuste.La nouvelle application Fingwit utilise fprintd comme backend et inclut un module personnalisé qui renvoie aux invites de mot de passe lorsque cela est nécessaire, comme dans le cas des répertoires personnels chiffrés.Elle est conçue pour fonctionner dans tous les environnements de bureau et distributions Linux, et son développement a été influencé par la collaboration continue de Mint avec le fabricant de matériel Framework. La même version inclura également un nouveau noyau HWE (hardware enablement) pour une meilleure prise en charge des appareils modernes.Linux Mint 22.2 mettra à jour les applications principales telles que GNOME Calendar, Simple Scan et Baobab Disk Usage Analyzer vers des versions basées sur libAdwaita. Pour améliorer la compatibilité des thèmes, les développeurs de Mint ont patché et forké libAdwaita dans un nouveau projet appelé libAdapta.En complément de cette mise à jour biométrique, Linux Mint a amélioré son édition Debian, LMDE 7, avec une prise en charge complète de l'installation OEM . Cette fonctionnalité très attendue, mise en avant dans la newsletter mensuelle du projet, positionne LMDE pour un déploiement mondial sur des systèmes préinstallés, remédiant ainsi à une limitation majeure qui restreignait auparavant son adoption dans les environnements matériels commerciaux.Linux Mint 20.x atteindra sa fin de vie en avril 2024, et les utilisateurs sont invités à installer la version 22.1 pour recevoir les mises à jour jusqu'en 2029.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette nouvelle fonctionnalité de Linux Mint pertinente et utile ?