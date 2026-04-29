La distribution Fedora Linux 44 est officiellement disponible avec les environnements de bureau GNOME 50 et KDE Plasma 6.6, NTSYNC et des améliorations apportées au programme d'installation

Fedora Linux 44 est désormais disponible. Elle intègre la toute dernière version de l'environnement de bureau GNOME 50 pour l'édition phare Fedora Workstation, ainsi que la dernière version de KDE Plasma 6.6 pour Fedora KDE Plasma Desktop. Fedora 44 intègre également MariaDB 11.8 par défaut, une gestion améliorée des certificats OpenSSL, ainsi qu'une configuration automatique de NTSYNC pour améliorer la compatibilité des applications Windows via Wine et Steam. D'autres modifications concernent le comportement de l'installation, la configuration réseau et des optimisations de stockage pour les déploiements dans le cloud.
Fedora Linux est une distribution Linux libre et open source développée par le projet Fedora. Elle a été créée en 2003 dans le prolongement du projet Red Hat Linux. Elle comprend des logiciels distribués sous diverses licences libres et open source et vise à rester à la pointe des technologies open source. Elle constitue désormais la source en amont de CentOS Stream et de Red Hat Enterprise Linux.
Fedora Linux 44 est désormais disponible avec de nouveaux supports d'installation et des options de mise à niveau pour les versions Workstation, KDE Plasma Desktop, Server, Cloud, CoreOS, IoT, Atomic Desktop (Silverblue et Kinoite) et les versions alternatives (Cinnamon et Xfce).
Ce lancement intervient peu après la sortie de la version bêta de Fedora Linux 44, basée sur le noyau Linux 6.19 et intégrant déjà GNOME 50 et KDE Plasma 6.6. Cette version proposait également des améliorations du programme d'installation ainsi que des ajustements spécifiques à l'édition KDE, notamment l'application Plasma Setup post-installation et l'adoption de Plasma Login Manager comme interface de connexion par défaut, en remplacement de SDDM.
Fedora Linux 44 Workstation est livrée avec GNOME 50
Fedora Linux 44 Workstation est désormais livrée avec GNOME 50, la dernière version de GNOME. Celle-ci apporte une longue liste d'améliorations au bureau, allant de l'accessibilité à la gestion des couleurs en passant par le bureau à distance. De nombreuses applications installées par défaut sur Fedora Workstation ont également été améliorées, notamment la visionneuse de documents, le gestionnaire de fichiers et le calendrier.
Fedora KDE Plasma Desktop 44 s'appuie sur KDE Plasma 6.6
Fedora KDE Plasma Desktop 44 s'appuie sur la dernière version de Plasma 6.6, qui intègre le nouveau gestionnaire de connexion Plasma Login et l'outil de configuration Plasma Setup afin d'offrir une expérience plus cohérente et intégrée dès la première mise sous tension de l'ordinateur.
Cette version inclut également la configuration Wi-Fi par code QR, des commandes de volume par application, un nouveau clavier à l'écran, des options de personnalisation plus étendues, des filtres d'accessibilité, l'agrandissement de l'écran, le filtrage des captures d'écran par fenêtre et la reconnaissance optique de caractères (OCR) dans Spectacle. Le processus d'installation a par ailleurs été simplifié, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement Fedora KDE Plasma Desktop sur l'ordinateur d'un ami ou d'un proche.
Anaconda simplifie la configuration réseau après installation
Anaconda ne crée désormais des profils réseau que pour les périphériques configurés lors de l'installation (via les options de démarrage, Kickstart ou de manière interactive dans l'interface utilisateur), au lieu de fournir des profils par défaut pour tous les périphériques. Ce changement simplifiera la configuration réseau après l'installation pour les utilisateurs qui ont besoin de la personnaliser une fois l'installation terminée.
Améliorations apportées à la gestion des fichiers de certificats OpenSSL
Une amélioration du chargement des certificats OpenSSL est également observée dans cette version. Le temps de chargement d'OpenSSL a été optimisé grâce à la prise en charge du hachage de répertoires pour les certificats CA. Cette amélioration a nécessité des modifications concernant l'emplacement de stockage de certains ensembles de certificats sur le système de fichiers.
Adoption de MariaDB 11.8 comme nouvelle version par défaut
Les paquets MariaDB utilisent une structure de paquets versionnée, ce qui permet à Fedora de proposer à la fois mariadb-10.11 et mariadb-11.8 aux utilisateurs. Les paquets MariaDB sans version, fournis par défaut dans la distribution, installent désormais la version 11.8 sous Fedora Linux 44. Les utilisateurs effectuant une mise à niveau vers Fedora Linux 44 ne remarqueront pas ce changement. Les utilisateurs qui installent MariaDB pour la première fois obtiendront désormais la version 11.8 par défaut, à moins de spécifier une version différente.
Configuration automatique de NTSYNC pour Wine et Steam
Le module noyau NTSYNC est activé pour certains paquets via une recommandation de paquets (notamment Wine et Steam), ce qui peut améliorer la compatibilité et les performances lors de l'exécution d'applications Windows (en particulier les jeux).
Lorsque des paquets recommandant le paquet wine-ntsync sont installés, cette recommandation garantit que NTSYNC est configuré automatiquement lors des démarrages suivants, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à l'activer manuellement.
Déplacement du répertoire /boot vers un sous-volume Btrfs
La partition /boot a été remplacée par un sous-volume Btrfs pour les images Fedora Cloud qui prennent en charge ce système de fichiers. Cela permet une meilleure utilisation de l'espace disque et réduit la taille des images.
Fedora Asahi Remix 44 est également disponible pour les Mac Apple Silicon, avec KDE Plasma 6.6, une variante de GNOME 50, des images Server et Minimal, ainsi que le passage des paquets Mesa et virglrenderer fournis par le fournisseur aux versions Fedora en amont.
Les utilisateurs actuels peuvent désormais effectuer la mise à niveau via la procédure de mise à jour standard, qui se déroule comme une mise à jour classique, suivie d'un redémarrage. Les supports d'installation des éditions phares de Fedora (Workstation, KDE Plasma Desktop, Cloud, Server, CoreOS et IoT), des bureaux atomiques (Silverblue, Kinoite, Cosmic, Budgie et Sway), ainsi que des bureaux alternatifs (comme Cinnamon, Xfce, Sway, etc.) sont désormais disponibles au téléchargement.
Source : Fedora Linux
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