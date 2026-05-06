Manjaro 26.1 Bian-May - Version préliminaire disponible

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Manjaro Linux, ou tout simplement Manjaro (prononcé comme dans Kilimanjaro), est une distribution Linux basée sur Arch Linux proposant KDE, GNOME, Xfce, Cinnamon, i3 et Sway comme environnements de bureau. C'est un système d'exploitation libre pour ordinateurs personnels qui se veut facile d'utilisation. Elle utilise par ailleurs un modèle de développement similaire à Arch Linux, de type rolling release (publication continue).GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).Récemment, la version préliminaire de Manjaro 26.1 « Bian-May » présente une mise à jour de GNOME 50, avec des contrôles parentaux avancés comprenant des limites de temps d'écran et la programmation de l'heure du coucher. Les utilisateurs bénéficient également de performances plus fluides grâce au bureau à distance accéléré par le matériel, à une compatibilité NVIDIA améliorée et à des options d'affichage mises à niveau telles que le VRR et la mise à l'échelle fractionnaire. Plasma 6.6 apporte des améliorations en matière d'accessibilité et l'exportation de thèmes, tandis que XFCE et les noyaux du système central sont mis à jour pour une prise en charge matérielle plus étendue.Voici l'annonce de Manjaro 26.1 (Préliminaire) :Depuis la sortie d'Anh-Linh en janvier 2026, nous avons travaillé d'arrache-pied pour vous proposer la prochaine version de Manjaro. Nous l'avons baptisée Bian-May.L'édition GNOME a bénéficié de plusieurs mises à jour de la série GNOME 50. Cela inclut de nombreuses corrections et améliorations par rapport à la version initiale de GNOME 50 sortie en mars 2026. Vous trouverez les dates de sortie de chaque version mineure à venir ici : Calendrier des versions. Les mises à jour hebdomadaires concernant GNOME sont disponibles ici.Les points forts de la série 50 sont les suivants :Le contrôle parental dea fait un bond en avant considérable dans GNOME 50. Pour la première fois, il est désormais possible pour les parents et tuteurs de surveiller le temps passé devant l'écran et de définir des limites pour les comptes enfants, y compris des horaires de coucher. Ces nouvelles fonctionnalités permettent de verrouiller automatiquement l'écran lorsqu'une limite de temps d'écran ou l'heure du coucher est atteinte. Les parents et tuteurs ont également la possibilité de prolonger le temps d'écran au-delà de la limite si nécessaire. Nous intégrons également Big Parental Controls 1.0, issu de notre projet partenaire Big Linux au Brésil, afin de nous conformer à la législation récente en vigueur dans ce pays.Les capacités de bureau à distance intégrées à GNOME ont connu des améliorations significatives dans la version 50. Une amélioration majeure des performances provient de la nouvelle prise en charge de l'accélération matérielle (utilisant Vulkan et VA-API). En utilisant le processeur graphique de votre ordinateur pour diffuser de la vidéo, les sessions à distance sont désormais nettement plus fluides, avec beaucoup moins de latence et une consommation d'énergie réduite. La compatibilité a également été améliorée pour une gamme plus large de matériel grâce à l'intégration de la synchronisation explicite, qui offre une expérience plus stable pour ceux qui utilisent les pilotes NVIDIA.Les technologies d'affichage de GNOME ont bénéficié d'une série importante de mises à jour en matière de stabilité et de performances dans GNOME 50.Amélioration de la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) et de la mise à l'échelle fractionnaire : le VRR et la mise à l'échelle fractionnaire ont tous deux été améliorés pour GNOME 50, avec des corrections de bogues, des améliorations de stabilité et de l'expérience utilisateur. Pour les utilisateurs disposant...