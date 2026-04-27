Ubuntu est une distribution Linux fondée sur Debian. Elle est développée, commercialisée et maintenue pour les ordinateurs individuels (Desktop), les serveurs (Server) et les objets connectés (Core) par la société britannique Canonical. Ubuntu est disponible en deux versions, une qui évolue tous les six mois, et une version LTS, pour Long Term Support (« Support long terme ») qui évolue tous les deux ans. Ubuntu se définit comme « un système d'exploitation utilisé par des millions de PC à travers le monde » et avec une interface « simple, intuitive, et sécurisée ». Elle était la distribution la plus utilisée pour accéder aux sites web d'après le site Alexa, et le système d'exploitation le plus utilisé pour les serveurs informatiques.
Mi-avril, le noyau Linux 7.0 est disponible après une dernière semaine consacrée principalement à des corrections mineures, comme l'a indiqué Linus Torvalds. Cette version apporte de nombreuses mises à jour, bien qu'il ne s'agisse pas d'une version à support à long terme (LTS) ; Linux 6.18 reste donc la branche LTS et sera pris en charge jusqu'en décembre 2028. Parmi les changements les plus importants de la version 7.0, on peut citer le fait que la prise en charge de Rust n'est désormais plus officiellement expérimentale, et que le sous-système swap bénéficie d'une nouvelle série d'améliorations de performances, optimisant la relecture en cas de pression mémoire et le comportement de réécriture de zram.
Récemment, Canonical a annoncé Ubuntu 26.04 LTS « Resolute Raccoon ». Ubuntu 26.04 LTS « Resolute Raccoon » s'appuie sur le noyau Linux 7.0, qui constitue la base d'une prise en charge matérielle et de performances améliorées. Intégrant GNOME 50, cette version finalise également la migration vers Wayland en tant que serveur d'affichage par défaut, abandonnant X.org et offrant une expérience de bureau renouvelée avec des applications par défaut modernisées.
Parallèlement à ces mises à jour fondamentales, Ubuntu introduit une expérience de gestion logicielle unifiée via un nouvel App Center, qui offre une prise en charge améliorée des paquets Debian. La fonctionnalité Livepatch de Canonical permet désormais l'application de correctifs du noyau sans redémarrage sur le matériel Arm64, ce qui peut réduire les temps d'arrêt pour les organisations utilisant Ubuntu sur des serveurs et des périphériques de bord.
En termes de capacités matérielles et d'IA, Ubuntu 26.04 LTS devient la première version à inclure nativement les bibliothèques NVIDIA CUDA dans ses dépôts. Elle offre également un accès à la prise en charge d'AMD ROCm et de NVIDIA DOCA-OFED, améliorant ainsi la compatibilité pour les tâches de calcul haute performance et de mise en réseau.
Suite aux améliorations apportées à la plateforme, cette version offre des capacités de calcul confidentiel améliorées pour les systèmes invités et hôtes sur Intel Trust Domain Extensions et AMD Secure Encrypted Virtualization. Une série d'améliorations en matière d'accessibilité concerne GNOME Shell et les applications fournies, tandis que la prise en charge réseau s'étend avec l'intégration du module IgH EtherCAT Master et d'un pilote Ethernet générique.
Parmi les autres mises à jour, citons la disponibilité générale du chiffrement complet du disque basé sur TPM, la simplification du provisionnement d'entreprise via Landscape et l'introduction de messages d'autorisation d'application conviviaux en mode prévisualisation.
Voici un extrait des améliorations dans cette version :
Présentation de Ubuntu 26.04 LTS
Applications mises à jour
- Firefox a été mis à jour vers la version 150.
- LibreOffice est passé de la version 24.2 à la version 25.8.
- Thunderbird a été mis à jour vers la version 140 « Eclipse ».
- GNU Image Manipulation Program a fait l'objet d'une mise à jour majeure, passant de la version 2.10 à la version 3.2 en passant par la version 3.0.
GNOME 50
L'environnement de bureau GNOME a été mis à jour vers la version 50. Parmi les changements notables par rapport à GNOME 46, présent dans Ubuntu 24.04 LTS, on peut citer les suivants :
Depuis GNOME 47
- La prise en charge des petits écrans a été améliorée. Les fenêtres de dialogue sont également plus faciles à utiliser sur les écrans étroits.
- L'enregistrement d'écran peut être accéléré par le matériel.
- Le rendu des applications est désormais plus réactif sur les appareils moins performants.
- Les sessions de connexion à distance persistent si vous vous déconnectez.
- La boîte de dialogue de sélection de fichiers s'appuie désormais sur l'application Fichiers, ce qui offre davantage de fonctionnalités.
- L'application Fichiers améliore la navigation parmi les ressources réseau et autres emplacements. Elle affiche également davantage d'informations sur la progression de votre recherche.
- Les paramètres d'accessibilité ajoutent l'option « Activer les fenêtres au survol ».
- Les paramètres du clavier affichent un aperçu de la disposition de votre clavier dans la boîte de dialogue d'ajout.
- Les paramètres d'alimentation ajoutent de nouvelles durées de mise en veille pour les appareils mobiles.
- L'application Web peut remplir automatiquement les formulaires, est dotée d'une barre latérale de signets repensée et fournit un rapport de confidentialité.
- Dans l'application Calendrier, la fenêtre contextuelle des détails de l'événement a été repensée.
Depuis GNOME 48
- Les notifications sont désormais regroupées par application afin d'éviter que la liste ne devienne trop longue.
- GNOME inclut désormais la fonctionnalité de triple tampon d'Ubuntu, améliorant ainsi la réactivité.
- Certains composants essentiels de GNOME utilisent désormais moins de CPU et de mémoire.
- La visionneuse d'images prend désormais en charge l'édition simple d'images.
- Les fonctionnalités de bien-être numérique sont désormais disponibles,...
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