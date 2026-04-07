Linux 7.1 met enfin un terme à la prise en charge du processeur Intel 486, vieux de 37 ans, car « aucun fournisseur de distribution Linux connu ne propose plus de support pour les processeurs i486 »

Un correctif ajouté à l'une des branches de développement avant la prochaine fenêtre de fusion de Linux 7.1 est sur le point de lancer le processus de suppression progressive, puis de retrait définitif, de la prise en charge des processeurs Intel 486 du noyau Linux. Linus Torvalds a récemment déclaré qu'il estimait qu'il était temps pour le noyau Linux d'abandonner la prise en charge des processeurs i486, présente depuis longtemps, car il n'y a « aucune raison valable » de la conserver et de gaspiller les efforts de développement du noyau Linux en amont.
L'Intel 80486 (i486, 486) est un microprocesseur 32 bits de la famille des x86, fabriqué par Intel. Il est lancé en 1989. Du point de vue de l'architecture de processeur, le 80486 est très semblable à son prédécesseur immédiat, l'Intel 80386, avec l'ajout de quelques instructions supplémentaires. C'est donc une architecture CISC. Une version 25 MHz est présentée en avril 1989, une version 33 MHz en mai 1990, et une version 50 MHz en juin 1991.
Linux (parfois nommé GNU/Linux) est un système d'exploitation open source de type Unix, basé sur le noyau Linux créé en 1991 par Linus Torvalds. De nombreuses distributions Linux ont depuis vu le jour et constituent un important vecteur de popularisation du mouvement du logiciel libre. Si, à l'origine, Linux a été développé pour les ordinateurs compatibles PC et accompagné des logiciels GNU, il n'a jamais équipé plus d'une très faible part des ordinateurs personnels. Mais le noyau Linux, accompagné ou non des logiciels GNU, est largement utilisé sur les serveurs, téléphones mobiles, systèmes embarqués et les superordinateurs.
En 2022, le patron de Linux, Linus Torvalds, a envisagé de mettre fin à la prise en charge de l'architecture du processeur i486 dans le noyau Linux. Alors que Torvalds enquêtait sur le code des contributeurs, il semble avoir été frustré par la nécessité d'inclure des solutions de contournement adaptées aux processeurs plus anciens. Il a donc suggéré de mettre fin à la prise en charge de l'ancien kit, ce qui pourrait être un moyen plus simple de résoudre les problèmes de mémoire. « Nous nous sommes débarrassés du support i386 en 2012. Peut-être est-il temps de se débarrasser du support i486 en 2022*? » a-t-il écrit.
Si la décision n'avait pas encore été prise à l'époque, en mai 2025, l'équipe a décidé de procéder à un grand nettoyage dans le code. Dans le cadre de ce changement notable, le noyau Linux 6.15 a fait ses adieux aux anciens processeurs Intel. La version stable ne prendra plus en charge les processeurs Intel 486 et les processeurs similaires en raison de leur incapacité à répondre aux exigences modernes en matière de performances et d'instructions. Ce changement supprime environ 15 000 lignes de code, ce qui permet de rationaliser le noyau et d'améliorer les performances sur les systèmes pris en charge. Cela améliore également la sécurité du noyau Linux.
Récemment, un correctif ajouté à l'une des branches de développement avant la prochaine fenêtre de fusion de Linux 7.1 est sur le point de lancer le processus de suppression progressive, puis de retrait définitif, de la prise en charge des processeurs Intel 486 du noyau Linux. Il serait extrêmement rare que quiconque utilise encore un processeur i486 avec un noyau Linux en amont, et aucun fournisseur de distribution Linux connu ne propose encore de prise en charge des processeurs i486.
Linus Torvalds a récemment déclaré qu'il estimait qu'il était temps pour le noyau Linux d'abandonner la prise en charge des processeurs i486, présente depuis longtemps, car il n'y a « aucune raison valable » de la conserver et de gaspiller les efforts de développement du noyau Linux en amont.
Ingo Molnar a pris les devants et a rédigé un correctif qui supprime dans un premier temps les options de compilation Kconfig CONFIG_M486SX, CONFIG_M486 et CONFIG_MELAN. C'est ce correctif qui devrait être intégré à Linux 7.1, de sorte que les utilisateurs ne pourront plus compiler une image du noyau i486. Par la suite, dans une série de noyaux suivante, le code de prise en charge du processeur i486 pourra être supprimé afin d'alléger la charge de maintenance à l'avenir.
Ingo Molnar a fait remarquer, à propos de ce correctif, que la maintenance de la prise en charge des « anciens » processeurs 32 bits nécessite « diverses fonctionnalités d'émulation matérielle complexes sur x86-32 » et que ce code de compatibilité pose des défis de maintenance permanents aux responsables de la maintenance du noyau. Ainsi, dans un premier temps, les options Kconfig sont supprimées, puis, sauf réclamations, la prise en charge de l'i486 pourra être supprimée ultérieurement.
L'option Kconfig M486SX concerne les processeurs de type 486 sans FPU, tels que les AMD/Cyrix/IBM/Intel SL/SLC/SLC2/SLC3/SX/SX2 et UMC U5S. L'option Kconfig M486 est destinée aux processeurs de classe 486 tels que les AMD/Cyrix/IBM/Intel 486DX/DX2/DX4 et UMC U5D. Enfin, l'option MELAN est destinée au processeur AMD Elan.
Le correctif a été intégré dans la branche Git « x86/platform » de tip/tip.git. La suppression de Kconfig faisant partie d'une branche TIP avant la fenêtre de fusion de Linux 7.1 prévue plus tard ce mois-ci, elle devrait être soumise pour cette fenêtre de fusion. Étant donné que Torvalds a déjà manifesté son intérêt pour la suppression du support i486, il est temps de dire adieu à la possibilité d'exécuter une version moderne du noyau Linux en amont sur ces très anciens processeurs.
Il y a de fortes chances que personne n'utilise plus de processeur i486 de nos jours, mais si quelqu'un le faisait, il y a de fortes chances qu'il utilise Linux pour s'en servir. Si vous faites partie des rares personnes qui continuent d'utiliser ce processeur vieux de plusieurs décennies, votre meilleure option sera de vous procurer une distribution Linux LTS qui maintiendra l'ancienne version de Linux pendant encore quelques années.
Pendant des décennies, le 32 bits a incarné la norme dans lunivers informatique. Le noyau Linux, né au début des années 1990 sur des processeurs 386, a grandi en même temps que larchitecture IA-32 et ses dérivés. Pendant longtemps, lidée même de porter Linux sur une machine 64 bits paraissait exotique, réservée aux stations de travail haut de gamme ou aux serveurs.
Mais lévolution de la micro-informatique a radicalement changé la donne. Dès le milieu des années 2000, ladoption massive du 64 bits par les processeurs x86-64 dAMD puis dIntel a déplacé le centre de gravité du développement. Aujourdhui, le 32 bits vit dans une sorte de crépuscule, toléré pour des raisons de compatibilité ou de niches industrielles, mais de plus en plus perçu comme un poids mort.
Source : Correctif intégré dans la branche Git
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