Linus Torvalds a publié la version finale du noyau Linux 6.19 avec de meilleures capacités réseau pour les cartes réseau Intel et des améliorations au niveau des GPU pour les cartes graphiques AMD

Linus Torvalds publie la version finale du noyau Linux 6.19 avec de meilleures capacités réseau pour les cartes réseau Intel et des améliorations au niveau des GPU pour les cartes graphiques AMD

Envoyé par Linus Torvalds Envoyé par



Aucune grande surprise la semaine dernière, donc 6,19 est sorti comme prévu, alors que les États-Unis s'apprêtent à s'arrêter complètement plus tard dans la journée pour regarder la dernière série de publicités télévisées. Les parieurs s'attendraient à ce qu'elles soient toutes générées par l'IA, mais peut-être qu'une entreprise audacieuse décidera de prendre le contre-pied de la tendance ? C'est peu probable, mais il y a toujours une petite chance.



Mais pour ceux qui ne résident pas aux États-Unis, pourquoi ne pas essayer plutôt la dernière version du noyau ?



J'ai plus de trois douzaines de pull requests pour demain, lorsque la fenêtre de fusion s'ouvrira. Merci à tous les premiers mainteneurs. Et comme la plupart d'entre vous l'ont compris, j'en arrive à un point où je suis dérouté par les grands nombres (je n'ai presque plus assez de doigts et d'orteils pour les compter), donc le prochain noyau s'appellera 7.0.



Mais aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est le 6.19. Et un événement sportif quelconque.



Linus





Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 877 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation lancé pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement fourni sous forme de distribution Linux (distro), qui comprend le noyau et les logiciels et bibliothèques système associés, dont la plupart sont fournis par des tiers, afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous licence GPL copyleft.Le noyau Linux 6.19 apporte des mises à jour notables en matière de graphisme, de stockage et d'infrastructure. Les anciens GPU AMD Radeon des générations Southern Islands et Sea Islands passent désormais du pilote radeon au pilote moderne amdgpu, offrant ainsi aux cartes telles que les Radeon HD 7970 et R9 290X une prise en charge native de RADV Vulkan et des performances jusqu'à 40 % supérieures dans certaines charges de travail OpenGL et Vulkan. Le changement de pilote améliore également la compatibilité avec DXVK et Proton, ce qui peut aider les anciens GPU à exécuter davantage de jeux Windows sous Linux.Du côté des ordinateurs de bureau, Linux 6.19 introduit une API DRM color pipeline pour prendre en charge l'accélération matérielle HDR, bien que les améliorations HDR réelles dépendent toujours de la prise en charge du compositeur et du GPU, GNOME et KDE travaillant à son intégration. Le noyau étend également les diagnostics d'écran de panique à davantage de GPU Intel et AMD, utilisant la VRAM pour afficher les informations relatives aux plantages, même dans les cas de défaillances graves.Pour le stockage, ext4 prend désormais en charge des tailles de bloc supérieures à la taille de page de 4 Ko, avec des benchmarks optimaux montrant des écritures en mémoire tampon jusqu'à 50 % plus rapides, ainsi que des améliorations supplémentaires telles qu'une meilleure mise en cache POSIX ACL, la mise en cache des requêtes disque par CPU et une défragmentation en ligne améliorée via les folios.Dans les environnements cloud, le Live Update Orchestrator de Google est désormais fusionné pour permettre des commutations de noyau en redémarrage à chaud via Kexec Handover avec un temps d'arrêt minimal.Linus Torvalds a également confirmé que la prochaine version majeure du noyau sera Linux 7.0, la fenêtre de fusion débutant juste après la version 6.19 et s'étendant sur environ deux semaines, avec une version stable attendue vers la mi-avril.L'annonce de la sortie du noyau Linux 16.9 est présentée ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés et des améliorations introduites par cette version du noyau Linux ? Les trouvez-vous utiles et pertinentes ?