Linus Torvalds a publié la version finale du noyau Linux 6.19 avec de meilleures capacités réseau pour les cartes réseau Intel et des améliorations au niveau des GPU pour les cartes graphiques AMD

Le noyau Linux 6.19 est désormais disponible, apportant des mises à jour importantes pour les réseaux, le graphisme et le stockage. Cette version offre notamment de meilleures performances réseau pour les cartes Intel, des performances GPU AMD améliorées et une gestion de l'alimentation optimisée. En matière de stockage, le système de fichiers ext4 prend désormais en charge des tailles de blocs plus importantes, ce qui se traduit par des écritures en mémoire tampon jusqu'à 50 % plus rapides. Linus Torvalds a également confirmé que Linux 7.0 serait la prochaine version majeure du noyau, et que la fenêtre de fusion s'ouvrirait peu après la publication de la version 6.19.
Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau de système d'exploitation lancé pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement fourni sous forme de distribution Linux (distro), qui comprend le noyau et les logiciels et bibliothèques système associés, dont la plupart sont fournis par des tiers, afin de créer un système d'exploitation complet, conçu comme un clone d'Unix et publié sous licence GPL copyleft.
Le noyau Linux 6.19 apporte des mises à jour notables en matière de graphisme, de stockage et d'infrastructure. Les anciens GPU AMD Radeon des générations Southern Islands et Sea Islands passent désormais du pilote radeon au pilote moderne amdgpu, offrant ainsi aux cartes telles que les Radeon HD 7970 et R9 290X une prise en charge native de RADV Vulkan et des performances jusqu'à 40 % supérieures dans certaines charges de travail OpenGL et Vulkan. Le changement de pilote améliore également la compatibilité avec DXVK et Proton, ce qui peut aider les anciens GPU à exécuter davantage de jeux Windows sous Linux.
Du côté des ordinateurs de bureau, Linux 6.19 introduit une API DRM color pipeline pour prendre en charge l'accélération matérielle HDR, bien que les améliorations HDR réelles dépendent toujours de la prise en charge du compositeur et du GPU, GNOME et KDE travaillant à son intégration. Le noyau étend également les diagnostics d'écran de panique à davantage de GPU Intel et AMD, utilisant la VRAM pour afficher les informations relatives aux plantages, même dans les cas de défaillances graves.
Pour le stockage, ext4 prend désormais en charge des tailles de bloc supérieures à la taille de page de 4 Ko, avec des benchmarks optimaux montrant des écritures en mémoire tampon jusqu'à 50 % plus rapides, ainsi que des améliorations supplémentaires telles qu'une meilleure mise en cache POSIX ACL, la mise en cache des requêtes disque par CPU et une défragmentation en ligne améliorée via les folios.
Dans les environnements cloud, le Live Update Orchestrator de Google est désormais fusionné pour permettre des commutations de noyau en redémarrage à chaud via Kexec Handover avec un temps d'arrêt minimal.
Linus Torvalds a également confirmé que la prochaine version majeure du noyau sera Linux 7.0, la fenêtre de fusion débutant juste après la version 6.19 et s'étendant sur environ deux semaines, avec une version stable attendue vers la mi-avril.
