Le noyau Linux 6.16 est officiellement disponible et introduit OpenVPN DCO qui améliore les performances VPN, TCP zero-copy et d'importantes mises à niveau de la mémoire

Le noyau Linux 6.16 est officiellement disponible et introduit OpenVPN DCO qui améliore la vitesse du VPN, TCP zero-copy et d'importantes mises à niveau de la mémoire

Le noyau Linux 6.16 officiellement disponible, voici les nouveautés

C'est dimanche après-midi, et le cycle de publication est terminé. La semaine dernière a été calme et agréable, et il n'y a pas eu de surprises majeures qui nous ont empêchés de respecter le calendrier habituel. J'ai donc tagué et publié la version 6.16 comme prévu.



Il convient de noter que la prochaine fenêtre de fusion pour la version 6.17 va être un peu chaotique pour moi : j'ai plusieurs événements familiaux en août (un mariage et un anniversaire important), et comme ma famille est dispersée non seulement aux États-Unis, mais aussi en Finlande, je vais passer environ la moitié du mois à voyager.



Cela signifie que je vais m'efforcer de terminer la majeure partie de la fenêtre de fusion au cours de la première semaine avant le début de mon voyage, et j'ai déjà prévenu les personnes qui m'envoient le plus de pull requests. En effet, j'ai déjà 50 pull requests en attente, donc merci à ceux qui ont pris cette information à cœur.



J'espère donc que la fenêtre de fusion se déroulera sans encombre malgré mon programme de voyage, mais je tenais à le mentionner au cas où : si je ne parviens pas à traiter toutes les pull requests de la fenêtre de fusion au cours de la deuxième semaine, je pourrais retarder légèrement la rc1 afin de rattraper mon retard.



Cela ne signifie pas que je serai plus indulgent envers les pull requests tardives (probablement tout le contraire, car cela ne ferait qu'ajouter au chaos potentiel), mais simplement que je pourrais avoir quelques pull requests que je finirai par retarder jusqu'à mon retour à la maison (avant de repartir une semaine plus tard pour le deuxième événement). Donc, si je ne publie pas la version -rc1 dans deux semaines comme prévu, ne paniquez pas, cela signifie simplement que je le ferai quelques jours plus tard.



Encore une fois : je pense que tout va bien se passer et que nous aurons un calendrier normal pour la fenêtre de fusion, je mentionne simplement cette possibilité au cas où les choses ne se passeraient pas aussi bien que je l'espère, car je serai en déplacement pour des raisons familiales.



Mais assez parlé de la prochaine version. La version *actuelle* est sortie, elle semble correcte et, comme mentionné la semaine dernière, elle était vraiment petite et calme. Vous trouverez ci-dessous un résumé pour ceux qui souhaitent voir les détails, mais ce n'est vraiment pas très intéressant (dans le bon sens du terme !). Il s'agit presque exclusivement de petites corrections de pilotes, avec quelques modifications mineures ici et là. Il n'y a pas beaucoup de correctifs, et ils sont tous petits.

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Il a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau du système d'exploitation GNU (OS), conçu pour remplacer Unix de manière libre. Depuis la fin des années 1990, il a été inclus dans de nombreuses distributions de systèmes d'exploitation, dont beaucoup sont appelées Linux. L'un de ces systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux est Android, qui est utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués.Le noyau Linux 6.16 est désormais une version stable après sa septième version candidate, prête à être déployée à grande échelle. Les principales mises à niveau comprennent le pilote OpenVPN Data Channel Offload, qui améliore la vitesse du VPN en déplaçant les opérations de données dans l'espace du noyau, et la prise en charge de TCP zero-copy, qui permet la transmission directe de la mémoire des périphériques, comme les données GPU, vers le réseau pour de meilleures performances.La mise à jour active par défaut les tables de pages à cinq niveaux, étendant les limites de la mémoire virtuelle de 256 To à 128 Po sur les processeurs Intel et AMD. Les améliorations en matière de sécurité comprennent Intel TDX pour l'isolation des machines virtuelles, les clés de chiffrement du système de fichiers encapsulées dans le matériel, le retour du plugin randstruct pour la randomisation des données et la persistance des enregistrements IMA après les redémarrages logiciels.Ext4 gagne plus de 37 % de vitesse sur les tâches d'E/S volumineuses, XFS ajoute la prise en charge de l'écriture atomique et FUSE améliore la lecture des répertoires. La prise en charge matérielle s'étend à la souris Apple Magic Mouse 2 (USB-C), à de nouveaux contrôleurs et à des fonctionnalités telles que les limites de charge OneXPlayer. La prise en charge KVM pour RISC-V est désormais stable, ARM64 ajoute la virtualisation imbriquée et le noyau continue de progresser dans la prise en charge des pilotes Rust et les améliorations SELinux/NFS.Le noyau Linux 6.16 est disponible au téléchargement, avec une prise en charge matérielle améliorée grâce à des pilotes nouveaux et mis à jour, des améliorations des systèmes de fichiers et des réseaux, et bien plus encore. Parmi les points forts de Linux 6.16, citons la prise en charge initiale des extensions Intel Trusted Domain, la prise en charge d'Intel APX (Advanced Performance Extensions), la prise en charge du déchargement USB pour les périphériques audio, la prise en charge de l'envoi de coredumps via un socket AF_UNIX et une politique d'allocation de mémoire entrelacée pondérée à réglage automatique.Le noyau Linux 6.16 offre également une prise en charge du chemin TCP TX de la mémoire des périphériques pour envoyer des charges utiles TCP sans copie à partir de la mémoire DMABUF, une prise en charge des écritures atomiques volumineuses pour le système de fichiers XFS, une prise en charge du hachage local des processus pour l'appel système futex(), une prise en charge des écritures atomiques multi-fsblock pour les systèmes de fichiers bigalloc et une prise en charge des folios volumineux pour les fichiers réguliers sur le système de fichiers EXT4.En outre, Linux 6.16 ajoute un nouveau service systemd pour exécuter cpupower, un nouveau contrôle audio HD lié via ACPI pour NVIDIA, la prise en charge des GPU NVIDIA Hopper/Blackwell pour le pilote graphique nouveau, la prise en charge d'Intel Auto Counter Reload (ACR) et la prise en charge des clés encapsulées dans le matériel pour fscrypt. De plus, le noyau Linux 6.16 prend en charge les accélérateurs matériels Intel QAT dans EROFS pour améliorer les performances de décompression DEFLATE, la prise en charge d'AMD ACP 7.x et d'une gamme plus large de plates-formes Intel AVS, la prise en charge de Tegra264 dans le pilote ADMA, ainsi que des pilotes nouveaux et mis à jour pour une meilleure prise en charge matérielle.Maintenant que le noyau Linux 6.16 est sorti, la fenêtre de fusion s'ouvre pour la prochaine branche majeure du noyau, Linux 6.17, qui est attendue entre mi-septembre et début octobre 2025. D'ici là, une première version de développement Release Candidate (RC) sera disponible pour des tests publics dans deux semaines, le 10 août. Linux 6.17 sera particulièrement important, car son lancement devrait coïncider avec celui du noyau qui équipera Ubuntu 25.10 et devrait être le noyau prêt à l'emploi pour Fedora 43 et d'autres versions de distribution Linux prévues pour fin 2025.Voici l'annonce de Linus Torvalds :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?