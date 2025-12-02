Le noyau Linux 6.18 est disponible avec une prise en charge élargie des architectures, des mises à jour BPF majeures, un chiffrement TCP basé sur PSP et une activation matérielle plus large

Le noyau Linux 6.18 est désormais disponible avec une prise en charge élargie des architectures, des mises à jour BPF majeures, un chiffrement TCP basé sur PSP, des allocateurs de tranches plus rapides et une activation matérielle plus large. Cette version apporte également des améliorations au niveau de la gestion des fichiers de l'espace de noms. Cette mise à jour se concentre sur les dernières corrections de bogues et le travail de stabilité avant la publication de la balise.
Le noyau Linux est un noyau de système d'exploitation de type UNIX. Il est utilisé dans les systèmes d'exploitation Linux. Le noyau Linux est un logiciel partiellement libre développé essentiellement en langage C par des milliers de bénévoles et salariés collaborant sur Internet. Le noyau est le cur du système, c'est lui qui s'occupe de fournir aux logiciels une interface de programmation pour utiliser le matériel. Le noyau Linux a été créé en 1991 par Linus Torvalds pour les compatibles PC. Initialement conçu pour l'architecture de processeur x86, il a ensuite été porté sur de nombreuses autres, dont m68k, PowerPC, ARM, SPARC, MIPS et RISC-V. Il s'utilise dans une très large gamme de matériel, des systèmes embarqués aux superordinateurs, en passant par les téléphones mobiles et ordinateurs personnels.
Un changement clé est la révision de l'allocateur SLUB, qui ajoute des caches sheaves par CPU pour réduire la contention et améliorer les charges de travail lourdes RCU. La permutation s'améliore également grâce à la première phase d'une nouvelle abstraction de table de permutation qui rend les recherches dans le cache de permutation plus efficaces. Les benchmarks cités dans les notes de fusion montrent des gains de 5 à 20 % en termes de débit et de taux de requêtes, ainsi qu'un comportement plus prévisible en matière d'allocation de grandes pages.
Les améliorations en matière de stockage incluent dm pcache pour l'utilisation de la mémoire persistante comme couche de cache rapide, et les serveurs NFS peuvent désormais désactiver la mise en cache des entrées-sorties côté serveur lorsque cela est nécessaire. L'espace utilisateur bénéficie d'un encodage et d'un décodage fiables de l'espace de noms avec name_to_handle_at et open_by_handle_at, tandis que le réseau bénéficie de la prise en charge d'Accurate ECN et d'un chemin de réception UDP NUMA redessiné qui augmente les performances jusqu'à 50 %. Le sous-système BPF ajoute la prise en charge du chargement de programmes signés cryptographiquement, et la prise en charge matérielle s'étend aux nouveaux GPU, aux panneaux d'affichage SoC et à une large gamme de capteurs. Tous les changements peuvent être consultés dans l'annonce officielle pour ceux qui veulent une description technique complète.
Cette annonce intervient alors qu'un rapport a révélé que le noyau Linux envisage dactiver par défaut les « extensions C de Microsoft » (option de compilation -fms-extensions) dans sa version 6.19. Cette option, utilisée avec les compilateurs GCC et Clang, permet de reconnaître certaines constructions non standard du langage C inspirées de Microsoft Visual C++, comme les structures ou unions anonymes. Le but est de simplifier certaines parties du code du noyau et daméliorer sa lisibilité. Étant dans la branche « kbuild-next », ces correctifs pourraient être soumis pour la fenêtre de fusion du noyau Linux 6.19, sauf objection de la part de développeurs éminents du noyau Linux ou de Linus Torvalds lui-même.
Voici l'annonce du noyau Linux 6.18 :
Je dois donc admettre que j'aurais été plus heureux avec un peu moins de bruit de correction de bogues dans cette dernière semaine de sortie, mais bien qu'il y ait un peu plus de corrections que je ne l'aurais espéré, il n'y a rien qui m'ait donné l'impression qu'il fallait plus de temps pour le faire cuire. La 6.18 est donc étiquetée et publiée.
La plupart des corrections de dernière minute sont des corrections mineures de pilotes, avec un peu de bruit aléatoire ailleurs (bluetooth, ceph, afs..). Rien ne me semble exceptionnel, mais il y a un shortlog annexé si vous voulez voir les détails.
Et cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion s'ouvrira demain, et que j'ai déjà trois douzaines de pull requests en attente. Merci. Et comme je l'ai déjà mentionné il y a quelques semaines dans l'une des notes de version de rc, la fenêtre de fusion de cette prochaine version coïncidera avec le sommet annuel des mainteneurs du noyau, ce qui signifie que je serai en voyage la deuxième semaine. J'espère que le gros de la fenêtre de fusion sera terminé avant les voyages et que cela ne sera pas trop visible, mais nous verrons bien.
La sortie de la rc1 pourrait donc être retardée par le voyage, mais cela ne signifie pas que j'accepterais des demandes de modifications tardives. Cela signifie simplement que je ne traiterai peut-être pas les demandes ponctuelles aussi rapidement que d'habitude, et que la rc1 sera peut-être retardée d'un jour ou deux à cause des fuseaux horaires. C'est juste un avertissement (mais j'ai déjà fait le truc du « voyage pendant la deuxième semaine de la fenêtre de fusion », et l'impact est généralement assez faible).
Ensuite, plus tard dans la version 6.19, nous avons les fêtes de fin d'année. Cela retarde généralement la publication d'une semaine.
Maintenant, en regardant le calendrier, je ne suis pas sûr à 100% qu'une semaine supplémentaire soit nécessaire pour la 6.19, parce que même un calendrier de publication normal ferait qu'elle serait en février. Et les gens se seront probablement remis de leur coma alimentaire d'ici là. Mais pour l'instant, mon plan est de faire passer la 6.19 en rc8 car je ne vois pas trop l'inconvénient d'ajouter cette semaine supplémentaire pour rattraper le temps perdu.
Quoi qu'il en soit, *aujourd'hui* le noyau important est la nouvelle version 6.18. Continuez à tester, s'il vous plaît.
Source : Annonce du noyau Linux 6.18
