Linux 6.18 améliorera HID avec un pavé tactile haptique et la prise en charge DualSense, cette dernière version du noyau Linux renforce également les mesures de sécurité

Linux 6.18 améliore le sous-système HID avec la prise en charge du pavé tactile haptique pour des appareils tels que l'Elan 2703, piloté par Google pour Chrome OS, ainsi que l'amélioration de la gestion audio Sony DualSense, la flexibilité HID-BPF, le renforcement de la sécurité des ioctls hidraw, le retour de force PIDFF et la configuration Intel QuickI2C. Ces mises à jour comblent les lacunes des systèmes d'exploitation propriétaires, favorisant une meilleure expérience utilisateur et une meilleure compatibilité matérielle.
Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau du système d'exploitation GNU (OS), créé pour remplacer gratuitement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est inclus dans de nombreuses distributions de systèmes d'exploitation, dont beaucoup sont appelées Linux. L'un de ces systèmes d'exploitation basés sur le noyau Linux est Android, qui est utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués.
Le processus de développement du noyau Linux est sujet à des disputes, à des opinions tranchées et, à l'occasion, à des affrontements dramatiques. La gouvernance du noyau Linux est assurée principalement par Linus Torvalds. Malgré cela, le développement a progressé régulièrement au fil des décennies, sous l'impulsion d'une communauté diversifiée de contributeurs aussi passionnés qu'attachés à leurs principes. De temps à autre, l'un de ces débats internes éclate au grand jour, comme c'est le cas avec les derniers correctifs RISC-V dans la version 6.17.
En effet, Linus Torvalds a rejeté les correctifs RISC-V pour Linux 6.17 proposés par un ingénieur de Google, les jugeant « indésirables » en raison de leur mauvaise qualité et de leur retard dans la fenêtre de fusion. Les mises à jour sont reportées à la version 6.18, ce qui pourrait, entre autres, ralentir l'adoption de RISC-V. L'équipe doit affiner ses soumissions pour les cycles futurs. Cela met en évidence les normes strictes du noyau Linux en matière de stabilité.
Récemment, Linux 6.18 a été publié. La dernière fenêtre de fusion pour Linux 6.18 a apporté une série d'améliorations au sous-système HID (Human Interface Device), avec en tête d'affiche l'introduction de la prise en charge du pavé tactile haptique, une fonctionnalité attendue depuis longtemps par ceux qui recherchent la parité avec les systèmes d'exploitation propriétaires. Ce développement est particulièrement motivé par les ingénieurs de Google qui ont ciblé le pavé tactile haptique Elan 2703 comme objectif initial, motivés par les besoins des appareils Chrome OS où les interactions fluides avec l'utilisateur sont primordiales.
Ces pavés tactiles haptiques simulent les pressions physiques sur les boutons grâce à des vibrations, offrant une expérience plus immersive sur les ordinateurs portables et les tablettes. L'intégration dans Linux 6.18 marque une avancée significative, car elle comble une lacune qui persistait dans l'écosystème open source, où ces fonctionnalités d'entrée avancées étaient souvent en retard par rapport à celles de Windows ou de macOS. L'implication de Google souligne une tendance plus large des géants de la technologie à contribuer à Linux pour renforcer leurs propres plateformes, garantissant ainsi que le matériel tel que les Chromebooks puisse offrir un retour tactile raffiné sans avoir recours à des correctifs personnalisés.
En complément des avancées haptiques, Linux 6.18 introduit une meilleure gestion de la prise audio du contrôleur Sony DualSense, améliorant ainsi son utilité pour les joueurs et les utilisateurs multimédia sur les systèmes Linux. Cette mise à jour garantit une meilleure compatibilité et fonctionnalité, permettant une intégration plus fluide de la sortie audio via le contrôleur, ce qui est une aubaine pour ceux qui construisent des plateformes de jeu personnalisées ou utilisent Linux dans des configurations de divertissement.
Sur le plan technique, le sous-système HID bénéficie d'améliorations telles que HID-BPF, qui permet désormais de relier les pilotes à hid-multitouch, offrant ainsi aux développeurs une plus grande flexibilité dans la gestion des entrées multi-touch. Cela s'avère particulièrement utile pour le dépannage ou la personnalisation du comportement des périphériques dans des environnements complexes, tels que les systèmes embarqués ou les configurations virtualisées où un contrôle précis des périphériques d'entrée est essentiel.
Les mesures de sécurité ont également été renforcées, avec des mises à jour rendant les ioctls hidraw plus sûrs afin de prévenir les vulnérabilités potentielles dans les interactions de l'espace utilisateur. Ces changements reflètent une attitude proactive en matière de sécurité du noyau, garantissant que l'accès HID brut ne devienne pas un vecteur d'exploits dans les déploiements à haut risque tels que les serveurs ou les réseaux IoT.
De plus, les améliorations apportées au PIDFF (Proportional-Integral-Derivative Force Feedback) renforcent les mécanismes de retour de force dans les périphériques tels que les volants ou les manettes, offrant des réponses haptiques plus précises. Une meilleure configuration d'Intel QuickI2C via ACPI complète les mises à jour, rationalisant la gestion des interfaces Quick I2C d'Intel, ce qui pourrait simplifier le développement de pilotes pour les futures itérations matérielles.
Implications pour les développeurs et les utilisateurs finaux
Pour les initiés du secteur, ces mises à jour HID dans Linux 6.18 signalent un noyau en pleine maturation, de plus en plus adapté aux exigences du matériel moderne. La prise en charge haptique comble un fossé critique, susceptible d'accélérer l'adoption de Linux dans l'électronique grand public, où l'expérience utilisateur est essentielle. Les développeurs peuvent désormais expérimenter ces fonctionnalités sans la charge supplémentaire des modules tiers, ce qui favorise l'innovation dans des domaines tels que les outils d'accessibilité ou les interfaces de réalité virtuelle.
À l'avenir, ces améliorations pourraient influencer l'adoption par les entreprises, en particulier dans les secteurs qui dépendent d'une gestion robuste des entrées, tels que les logiciels de conception ou les environnements de simulation. Bien qu'elles ne soient pas révolutionnaires en elles-mêmes, elles renforcent collectivement la position de Linux en tant que base polyvalente pour les besoins informatiques occasionnels et professionnels.
La demande d'intégration HID pour la version 6.18, telle que fusionnée par les responsables de la maintenance du noyau, illustre l'esprit de collaboration qui caractérise le développement de Linux, avec des contributions de Google et d'autres acteurs garantissant une large prise en charge matérielle. L'accent mis dans ce cycle sur l'haptique et les ajustements connexes répond à des demandes de longue date de la communauté, ouvrant la voie à des interactions plus intuitives entre les appareils.
À une époque où la synergie entre le matériel et les logiciels est le moteur de la satisfaction des utilisateurs, ces mises à jour nous rappellent que même les améliorations les plus subtiles du noyau peuvent avoir des répercussions considérables, encourageant ainsi davantage de fabricants à donner la priorité à la compatibilité Linux dans leurs feuilles de route. À mesure que la version 6.18 se stabilise, on peut s'attendre à de nouveaux tests et améliorations qui pourraient étendre ces avantages à un plus large éventail de pavés tactiles et de contrôleurs.
Avec la sortie de cette version, Linus Torvalds a exprimé son exaspération face à lusage « poubelle » des balises « link » insérées dans les messages de commits Git. Pour lui, ce champ censé documenter les correctifs est devenu un fourre-tout inutile, encombré de doublons et de références mal structurées. Pour Torvalds, cette situation est intolérable. Car si un projet de cette envergure tolère des pratiques relâchées, cest lensemble de la traçabilité qui se fragilise.
Une situation qui rappelle que les principaux mainteneurs du noyau Linux sont des habitués du langage C dont lâge commence par le chiffre 5. Certains se rapprochent même de la soixantaine. La retraite sapproche à grands pas pour ceux-ci et en particulier pour Linus Torvalds qui continue dassurer la gouvernance du noyau Linux en solitaire. Aucun plan de succession nest prévu après son départ. La situation est de nature à accentuer la fragmentation de lécosystème connue comme étant lune des raisons de léchec de Linux face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.
Et vous ?
Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le noyau Linux 6.17 est officiellement disponible avec des gains pour les ordinateurs portables Intel/AMD, des améliorations en matière de stockage et de réseau, ainsi qu'une latence réduite
L'IA s'immisce dans le noyau Linux : innovation nécessaire ou bombe à retardement pour l'écosystème numérique mondial ? Certaines voix s'élèvent pour demander une politique officielle d'urgence
Linus Torvalds envisagerait de fusionner le code du noyau Rust en dépit des objections des mainteneurs, qui assimilent le mélange de Rust et du C à un « cancer » qui rendrait Linux impossible à maintenir
Vous avez lu gratuitement 634 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.