Le noyau Linux 7.0 est sortie avec la fonctionnalité d'auto-réparation de XFS, des clés IA indépendantes de tout agent et une prise en charge étendue du matériel

Linux 7.0 est désormais disponible après une dernière semaine consacrée principalement à des corrections mineures, comme l'a indiqué Linus Torvalds. Cette version apporte de nombreuses mises à jour, bien qu'il ne s'agisse pas d'une version à support à long terme (LTS) ; Linux 6.18 reste donc la branche LTS et sera pris en charge jusqu'en décembre 2028. Parmi les changements les plus importants de la version 7.0, on peut citer le fait que la prise en charge de Rust n'est désormais plus officiellement expérimentale.
Le noyau Linux est un noyau de système d'exploitation de type UNIX. Il est utilisé dans les systèmes d'exploitation Linux. Le noyau Linux est un logiciel partiellement libre développé essentiellement en langage C par des milliers de bénévoles et salariés collaborant sur Internet. Le noyau est le cur du système, c'est lui qui s'occupe de fournir aux logiciels une interface de programmation pour utiliser le matériel. Le noyau Linux a été créé en 1991 par Linus Torvalds pour les compatibles PC. Initialement conçu pour l'architecture de processeur x86, il a ensuite été porté sur de nombreuses autres, dont m68k, PowerPC, ARM, SPARC, MIPS et RISC-V. Il s'utilise dans une très large gamme de matériel, des systèmes embarqués aux superordinateurs, en passant par les téléphones mobiles et ordinateurs personnels.
En février 2026, Linus Torvalds a déclaré que la prochaine version du noyau Linux sera la version 7.0. Cette annonce présente un certain intérêt, car elle s'inscrit dans sa tradition qui consiste à ne pas utiliser des numéros de version qu'il ne peut compter sur ses doigts et ses orteils. La série Linux 6.x s'achève donc avec la sortie du noyau Linux 6.19, lequel introduit notamment des améliorations des capacités réseau pour les cartes Intel ainsi que des optimisations au niveau des pilotes graphiques pour les GPU AMD. Le noyau Linux 6.19 améliore également la gestion de l'alimentation et du stockage. Une nouvelle ère débutera avec Linux 7.0, qui est attendu pour la mi-avril 2026.
Quelques jours plus tard, Linus Torvalds a publié la première version candidate du noyau Linux 7.0. Le passage au numéro 7 na pas de signification fonctionnelle particulière : il sinscrit dans la règle adoptée par Linus Torvalds consistant à passer à x.0 après une série se terminant en x.19, sans corrélation avec une rupture technique majeure. Linus Torvalds admet ne pas avoir de plan clair pour le jour où le numéro majeur lui-même deviendra trop grand à gérer, et laisse entendre que ce sera le problème d'un successeur « plus compétent » que lui. Il évoque de façon autodérisoire sa succession, rappelant l'adoption récente des mécanismes de continuité pour lère post-Torvalds.
Récemment, Linux 7.0 est désormais disponible après une dernière semaine consacrée principalement à des corrections mineures, comme l'a indiqué Linus Torvalds. Cette version apporte de nombreuses mises à jour, bien qu'il ne s'agisse pas d'une version à support à long terme (LTS) ; Linux 6.18 reste donc la branche LTS et sera pris en charge jusqu'en décembre 2028. Parmi les changements les plus importants de la version 7.0, on peut citer le fait que la prise en charge de Rust n'est désormais plus officiellement expérimentale, et que le sous-système swap bénéficie d'une nouvelle série d'améliorations de performances, optimisant la relecture en cas de pression mémoire et le comportement de réécriture de zram.
Le stockage est l'un des points forts de cette version. Linux 7.0 ajoute un cadre générique de signalement des erreurs du système de fichiers afin que la corruption des métadonnées et les problèmes d'E/S de fichiers puissent être signalés à l'espace utilisateur de manière plus cohérente. XFS s'appuie ensuite sur cela avec une auto-réparation autonome via le nouveau démon xfs_healer, qui peut réagir aux erreurs tandis que le système de fichiers reste monté. Btrfs ajoute l'E/S directe pour les blocs plus grands que la taille de page du noyau, ainsi qu'un arbre de remappage expérimental pour les relocalisations logiques sans réécriture des données physiques, tandis qu'EXT4 améliore les performances d'écriture en E/S directe simultanée.
Linux 7.0 ajoute également trois nouvelles actions clavier pour les workflows d'IA : « Action on Selection » pour exécuter des tâches d'IA sur du texte ou des images sélectionnés, « Contextual Insertion » pour insérer du contenu généré ou récupéré dans le champ actif, et « Contextual Query » pour des suggestions contextuelles. Torvalds a également noté que les outils d'IA pourraient aider à détecter davantage de cas limites pendant le développement, ce qui, selon lui, pourrait devenir la nouvelle norme.
Au-delà de cela, la prise en charge matérielle s'étend avec une prise en charge audio Intel Nova Lake plus large, une télémétrie Intel Arc plus riche, une prise en charge accrue du micrologiciel Panther Lake, les premières métriques AMD Zen 6, ainsi que le décodage H.264 et H.265 en ligne principale pour les cartes Rockchip RK3576 et RK3588.
Voici l'annonce de Linus Torvalds :
La dernière semaine avant la sortie a suivi la même tendance, à savoir « beaucoup de petites corrections », mais tout cela semble vraiment assez anodin, j'ai donc marqué la version finale 7.0 et je l'ai publiée.
Je pense que l'utilisation intensive des outils d'IA continuera à nous faire découvrir des cas limites pendant un certain temps, ce qui pourrait bien devenir la « nouvelle norme », du moins pour un moment. Seul l'avenir nous le dira.
Quoi qu'il en soit, cette dernière semaine a été un peu de tout : réseau (noyau et pilotes), corrections d'architecture, outils et autotests, ainsi que diverses corrections aléatoires un peu partout.
Continuons les tests, et bien sûr, demain s'ouvre la fenêtre de fusion pour la version 7.1. J'ai déjà quatre douzaines de pull requests en attente merci à tous ceux qui ont réagi rapidement.
Source : Annonce de Linus Torvalds
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