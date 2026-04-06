Ubuntu Linux nécessite désormais plus de RAM que Windows 11 : Canonical a publié une nouvelle liste des configurations système requises pour la sortie d'Ubuntu 26.04 LTS, avec des exigences en RAM plus élevées

Canonical a relevé les exigences minimales en matière de configuration système pour Ubuntu 26.04 LTS. Cette version, également connue sous le nom de « Resolute Raccoon », nécessite désormais plus de mémoire vive (RAM) que Windows 11, d'après les nouvelles spécifications système mises à jour par Canonical. La version pour ordinateurs de bureau requiert au moins 6 Go de RAM et un processeur double cur cadencé à 2 GHz, dépassant ainsi les 4 Go de RAM et le processeur à 1 GHz requis par Windows 11 de Microsoft. Ce changement intervient alors que Linux connaît une nouvelle vague de popularité sur Steam, avec une part de marché record de 5,33 %.
Canonical Ltd. est une société privée spécialisée dans le support logiciel, dont le siège se trouve à Londres, en Angleterre. Elle a été fondée et financée par l'entrepreneur sud-africain Mark Shuttleworth afin de commercialiser des services de support commercial et des prestations connexes pour le système d'exploitation Ubuntu et les projets associés. Canonical emploie du personnel dans plus de 70 pays et dispose de bureaux à Londres, Austin, Boston, Shanghai, Pékin, Taipei, Tokyo et sur l'île de Man.
Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix basés sur le noyau Linux, un noyau publié pour la première fois le 17 septembre 1991 par Linus Torvalds. Linux est généralement proposé sous forme de distribution Linux (ou « distro »), qui comprend le noyau ainsi que les logiciels système et les bibliothèques nécessaires dont la plupart sont fournis par des tiers pour constituer un système d'exploitation complet. Linux a été initialement conçu comme un clone d'Unix et est publié sous la licence GPL (copyleft).
Ubuntu est une distribution Linux basée sur Debian et composée principalement de logiciels libres et open source. Développée par la société britannique Canonical et une communauté de contributeurs selon un modèle de gouvernance méritocratique, Ubuntu est disponible en plusieurs éditions officielles : Desktop, Server et Core, destinée aux appareils IoT et robotiques.
Canonical a publié une nouvelle liste de configurations système requises pour la sortie d'Ubuntu 26.04 LTS, également connu sous le nom de « Resolute Raccoon », et celles-ci sont désormais plus élevées que celles recommandées par Microsoft pour Windows 11. Il convient de noter que ces nouvelles exigences interviennent alors que l'utilisation de Linux sur Steam connaît une nouvelle vague de popularité, la dernière enquête Steam révélant un record historique pour Linux.
D'après les notes de mise à jour d'Ubuntu 26.04, la version pour ordinateurs de bureau nécessite un processeur double cur cadencé à 2 GHz ou supérieur, au moins 6 Go de mémoire vive et 25 Go d'espace libre sur le disque dur. Les exigences pour Ubuntu Server 26.04 LTS sont un peu moins élevées, avec 1,5 Go de mémoire vive et 4 Go d'espace de stockage, bien qu'elles varient en fonction de l'utilisation.
Pour mettre les choses en perspective, la configuration minimale requise pour Windows 11 comprend un processeur de 1 GHz avec au moins deux curs, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il existe bien sûr d'autres exigences, mais ce sont là les principaux critères matériels pour les deux plateformes.
La bonne nouvelle, c'est que les spécifications mises à jour d'Ubuntu restent relativement légères. Et si l'on compare avec Windows, l'exigence de Microsoft concernant le TPM 2.0 exclut probablement davantage de PC que les spécifications mises à jour d'Ubuntu.
La certification Copilot+ impose également des exigences supplémentaires qui vont au-delà de celles d'Ubuntu 26.04 LTS. Microsoft stipule que les PC Copilot+ doivent être équipés d'un processeur doté d'une NPU intégrée d'une puissance d'au moins 40 TOPS, qu'il s'agisse d'un processeur Ryzen AI des séries 400 ou 300, d'un processeur Core Ultra des séries 300V ou 200V, ou d'un SoC Snapdragon de la série X.
De plus, les PC Copilot+ doivent disposer de 16 Go de mémoire DDR5 ou LPDDR5 et de 256 Go de stockage SSD ou UFS.
En ce qui concerne Ubuntu, les changements apportés aux exigences sont surtout théoriques, sauf pour les propriétaires de PC très anciens. Les utilisateurs pourraient également s'en sortir en exécutant Ubuntu 26.04 LTS sur un système qui ne répond pas aux nouvelles exigences, même si, bien sûr, les résultats peuvent varier d'un cas à l'autre.
Par ailleurs, la dernière enquête Steam met en évidence une hausse de l'utilisation de Linux, qui a bondi de plus de 3 % le mois dernier pour atteindre 5,33 %. Ce chiffre est bien modeste par rapport à Windows, dont la part est tombée à 92,33 %, mais il représente un record historique pour Linux sur la plateforme de distribution numérique la plus populaire au monde pour les jeux PC.
Il faut toutefois noter que les enquêtes mensuelles de Valve sur Steam ne sont pas exhaustives et ne donnent donc pas une image complète de la situation. Elles sont également sujettes à des fluctuations trompeuses, qui dépendent des systèmes participant à l'enquête et de diverses tendances susceptibles de fausser les résultats. Malgré tout, elles constituent l'un des meilleurs aperçus disponibles du paysage du jeu sur PC.
Alors que Canonical rehausse les exigences matérielles d'Ubuntu, une initiative récente a mis en avant l'utilisation de Linux pour prolonger la durée de vie des machines existantes. Lancé en mai 2025, le projet « End of 10 » s'inscrit dans le contexte de la fin du support de Windows 10, qui rend obsolètes près de 240 millions de PC non compatibles avec Windows 11.
Portée par une coalition de défenseurs de lopen source, cette initiative encourage les utilisateurs à migrer vers Linux plutôt que d'investir dans de nouveaux équipements, malgré les incitations de Microsoft à adopter des PC récents, comme les modèles Copilot+. Le site de l'initiative propose des guides d'installation simplifiés et met en avant les avantages de Linux, en ciblant en priorité les utilisateurs dont le matériel ne répond pas aux exigences de Windows 11.
Source : Notes de mise à jour d'Ubuntu 26.04
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