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Les Pays-Bas développent leur propre environnement de bureau Linux basé sur NixOS pour s'affranchir de Microsoft
Testé par huit communes avant une version 1.0 prévue l'année prochaine

Le , par Eliora
12 commentaires

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16  0 
Le gouvernement néerlandais met en place son propre environnement de travail open source destiné aux fonctionnaires, avec un système d'exploitation pour ordinateurs de bureau basé sur la distribution Linux NixOS. Huit communes testent actuellement ce projet, baptisé DAWO, qui signifie « Environnement de travail numérique autonome pour l'administration ». Son architecture comprend un système d'exploitation, une suite bureautique, des applications de collaboration, des services cloud et des outils de gestion. C'est le ministère de l'Intérieur et des Relations au sein du Royaume qui en assure le développement. L'équipe espère sortir la version 1.0 dans le courant de l'année prochaine.

L'Europe traverse une vague historique de transition vers le logiciel libre au sein de ses administrations publiques, marquée par un rejet massif de la dépendance aux GAFAM. En septembre 2026, les Pays-Bas ont rejoint ce mouvement de fond en officialisant une transition stratégique majeure de Windows vers Linux. Le tableau relance en filigrane le débat sur la comparaison entre Windows et Linux.

Le gouvernement néerlandais met en place son propre environnement de travail open source destiné aux fonctionnaires, avec un système dexploitation pour ordinateurs de bureau basé sur la distribution Linux NixOS. Huit communes testent actuellement ce projet, baptisé DAWO, comme la rapporté la semaine dernière le site technologique néerlandais Tweakers. DAWO est lacronyme de « Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid », cest-à-dire « Environnement de travail numérique autonome pour ladministration ».

Son architecture comprend un système dexploitation, une suite bureautique, des applications de collaboration, des services cloud et des outils de gestion. Selon le site web du projet, cest le ministère de lIntérieur et des Relations au sein du Royaume qui en assure le développement. Le code du client NixOS est hébergé dans un dépôt public du gouvernement. « Le gouvernement néerlandais dépend à tel point de technologies non européennes quil est vulnérable, entre autres, à la perturbation de ses systèmes critiques par des acteurs extérieurs, à la perte de contrôle sur les données gouvernementales, à la perte des compétences nécessaires pour gérer lui-même ses systèmes, à lespionnage et à la perte dautonomie stratégique en matière dinformatique », indique le site web de DAWO.

D'un projet secondaire à une mission officielle

Les travaux ont débuté en coulisses, rapporte Tweakers. Le projet remonte au début de lannée 2025, lorsque les USA ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale de La Haye. Cest à ce moment-là que le gouvernement néerlandais a pris conscience que laccès à de nombreux services essentiels dépendait de la politique américaine, a expliqué Victor Gevers, développeur principal, à Tweakers.

En juillet, la Commission interministérielle chargée des opérations gouvernementales en a fait une mission officielle. Elle a ordonné aux trois principaux prestataires informatiques de l'administration centrale, SSC-ICT, DICTU et DUO-ICT, de mettre en place un environnement de travail numérique standardisé et plus souverain. Gevers, Rutger Putter et Bram Buijs forment léquipe principale. Buijs dirige les projets pilotes menés avec lAssociation des communes néerlandaises. Les communes de s-Hertogenbosch, Zaanstad, Ede et Amsterdam se sont jointes au projet en avril. Les autres participantes seront désignées ultérieurement, a rapporté Tweakers.


Les raisons du choix de NixOS

L'équipe a d'abord testé openSUSE, puis Fedora, avant d'opter pour NixOS. Le premier est soutenu par SUSE, tandis que le second bénéficie du soutien de Red Hat, qui appartient à IBM. NixOS a des origines néerlandaises et n'est contrôlé par aucune entreprise commerciale. Nix stocke chaque paquet dans son propre dossier verrouillé, ce qui facilite la reproduction des configurations d'une organisation à l'autre. « Entre 80 et 90 % de votre code Nix est réutilisable », a déclaré Putter à Tweakers. Buijs a développé un outil graphique pour gérer NixOS, afin que les administrateurs Windows puissent passer à ce système sans avoir à apprendre au préalable les commandes Linux. « Nous ne sommes pas des puristes », a déclaré Putter.

Du matériel à moindre coût, pas des logiciels à moindre coût

Les projets pilotes fonctionnent sur danciens ordinateurs portables que lÉtat avait déjà mis au rebut. DAWO peut également fonctionner sur des ordinateurs qui ne prennent pas en charge Windows 11. Les développeurs ont toutefois mis en garde contre toute attente de réductions importantes sur les coûts logiciels. « Lopen source ne coûte pas moins cher, il coûte différemment », a déclaré Putter. Il ny a pas de calendrier officiel. Léquipe espère sortir la version 1.0 dans le courant de lannée prochaine, selon Tweakers. La plupart des grandes organisations estiment quune souveraineté numérique totale est irréaliste, comme la révélé ce mois-ci une grande enquête sectorielle. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que lEurope risquait dêtre mise à lécart si elle ne développait pas sa propre IA.


En décembre 2025, lheure était au bilan au niveau de lÉtat allemand du Schleswig-Holstein après les annonces initiales selon lesquelles ce dernier avait décidé de passer de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux, Libre Office et dautres logiciels libres et open source. Dans les chiffres, cet État avait déjà réussi la migration de 80 % (sur un lot de 30 000) des postes de travail de son administration publique, soit 15 millions deuros déconomies en frais de licence. Grosso modo, lopération était jusque-là un succès qui ne semblait toutefois pas être accompagné dun effet de masse de nature à mettre Linux et lopen source plus en avant quils ne le sont face aux solutions propriétaires. En effet, dune initiative à lautre, des points communs émergeaient : hésitations, rétropédalages de Linux à Windows. Quelles raisons expliquaient ces échecs dabandon des solutions Microsoft pour le libre et lopen source ? Supériorité des solutions Microsoft ? Lobbying pro Microsoft ?

Dans la même dynamique, en avril 2026, la direction interministérielle du numérique avait organisé un séminaire historique réunissant pour la première fois ministères, opérateurs publics et acteurs privés autour d'un objectif commun : mettre fin à la dépendance numérique de la France envers les géants technologiques américains. Au cur du dispositif, l'annonce la plus symbolique : la DINUM quittait Windows pour Linux. Mais derrière ce signal fort se cachait un chantier d'une ampleur inédite, dont personne ne minimisait encore la difficulté.

Source : Tweakers, sur son site officiel

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12 commentaires
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 9:28
Salut

C'est une affaire intéressante, j'espère que l'Europe va enfin se réveiller et adopter plus massivement des solutions libres, Linux ou non, cela pourra peut-être favoriser la mise en place d'un écosystème local.
En espérant une reprise en main de nos infrastructures qui n'ont rien à faire dans les mains américaines (ou autres) qui ne sont pas franchement bienveillantes à notre égard.

Cdlt
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 18:49
Citation Envoyé par Aspartame Voir le message
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
La France y arrive bien, avec sa gendarmerie, donc pourquoi pas les Pays-Bas?
Au moins, ça peut créer de vrais emplois, sans engraisser des GAFAM qui vont aller faire de l'évasion discale en Irlande (oui, c'est toi que je regarde, là-bas au fond, Satya).

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
[...]A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?

A rien!

Pire... En réalité, les pays européens ont aucun moyen de protéger leur données: Il n'y a plus aucun fabricant d'équipements européens. Que cela soit les équipements de communication ou les ordinateurs en passant par les puces électroniques elles-mêmes, plus rien, je dis bien plus rien n'est sous le contrôle des européens![...]
Je n'irai pas jusque là. Oui, ce n'est pas suffisant mais il faut bien commencer quelque part, et mieux vaut un réveil tardif que pas de réveil du tout.

Si on commence par parler de tout changer à tous les niveaux, les politiciens vont prendre peur. Alors que petit à petit, il peut devenir possible de ne supporter que certains composants correctement audités (on parle d'un gouvernement, pas du PC de la voisine), et peut-être aussi de contribuer à Core Boot histoire de supporter des machines plus récentes tout en éliminant les cochonneries de Intel ME.

Là où je te rejoins, c'est dans la nécessité d'arrêter de tout stocker dans le cloud (que ce soit du chinois, de l'américain, du faux européen, et même du faux suisse, chez nous).

Citation Envoyé par Christophe Voir le message
Le problème n'est pas que la chine.

Voir Intel Management Engine
Exactement. La surface d'attaque de ce monstre est affreuse. Ce n'est pas pour rien que la NSA a demandé à Intel de pouvoir désactiver une partie de ses fonctionnalités pour les PC étatiques, dans le cadre de leur programme HAP.
6  0 
Aspartame
Avatar de Aspartame
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 8:44
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 9:29
Citation Envoyé par Aspartame Voir le message
la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...
C'est vrai mais l'avenir jugera
2  0 
Christophe
Avatar de Christophe
Responsable Systèmes https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 18:39
Le problème n'est pas que la chine.

Voir Intel Management Engine
1  0 
weed
Avatar de weed
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 21:29
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?
A rien!
Je ne sais pas pour la Suisse mais pour la France, j'imagine que les institutions qui se bouge vont installer leurs services cloud (un NextCloud ou autre) soit sur leur propre serveur, soit sur un cloud mais non Américain. Il faudrait être idiot en effet pour s'installer un NextClodu sur un AWS, cela n'aurait aucun sens.
Quoi que l'on en dise, en Europe, nous avons des cloud, certes certainement moins efficace que AWS (et c'est normal, l'investissement ne sont pas les mêmes) mais cela fait le taff.

Pour la partie matériel, en effet pour le moment, nous achetons Chinois, nous ne pouvons être sur tous les fronts pour le moment, cela viendrait par la suite
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 14:18
Citation Envoyé par weed Voir le message
Pour la partie matériel, en effet pour le moment, nous achetons Chinois, nous ne pouvons être sur tous les fronts pour le moment, cela viendrait par la suite
Ce n'est pas impossible, mais il faut une volonté d'indépendance. Le raspberry est assemblé au Pays de Galles (mais le CPU est de Broadcom et fondu à Taiwan.). En France, on a Bleu Jour qui fabriquait la carte mère de son avant-dernier modèle de miniPC en France... (CPU intel). J'ai une source qui me dit que l'électronique de nos missiles est souveraine ou européenne ...
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 11:06
Toutes ces pseudo-mesures ne servent à rien parce que pas plus les Pays-Bas que les autres pays européens ne contrôlent la chaîne de production et de gestion de l'information...

Les services de renseignement suisse viennent de mettre en garde l'administration suisse qui se propose d'acheter pour plus de 300 millions d'euro des portables de la marque chinoise Lenovo. A quoi sert cette mise en garde quand le 100% des portables, y compris ceux des marques américaines, sont produits en Chine? Dès lors quelle alternative?

A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?

A rien!

Pire... En réalité, les pays européens ont aucun moyen de protéger leur données: Il n'y a plus aucun fabricant d'équipements européens. Que cela soit les équipements de communication ou les ordinateurs en passant par les puces électroniques elles-mêmes, plus rien, je dis bien plus rien n'est sous le contrôle des européens!

Alors le mot "souveraineté", c'est juste pour que les politicards puissent faire plaisir à leur gogos d'électeurs... L'Europe n'est plus qu'une colonie!
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