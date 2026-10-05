Envoyé par Aspartame Envoyé par la difficulté n'est pas tant de faire que de maintenir...

Envoyé par Anselme45 Envoyé par [...]A quoi cela sert d'équiper des postes de travail d'un OS Linux pour éviter l'espionnage américain via microsoft si c'est pour utiliser du hardware chinois ou au final stocker les données sur le cloud de l'américain Amazon ou du chinois Alibaba comme le fait l'Etat suisse?



A rien!



Pire... En réalité, les pays européens ont aucun moyen de protéger leur données: Il n'y a plus aucun fabricant d'équipements européens. Que cela soit les équipements de communication ou les ordinateurs en passant par les puces électroniques elles-mêmes, plus rien, je dis bien plus rien n'est sous le contrôle des européens![...]

Envoyé par Christophe Envoyé par Le problème n'est pas que la chine.



Voir Intel Management Engine

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La France y arrive bien, avec sa gendarmerie, donc pourquoi pas les Pays-Bas?Au moins, ça peut créer de vrais emplois, sans engraisser des GAFAM qui vont aller faire de l'évasion discale en Irlande (oui, c'est toi que je regarde, là-bas au fond, Satya).Je n'irai pas jusque là. Oui, ce n'est pas suffisant mais il faut bien commencer quelque part, et mieux vaut un réveil tardif que pas de réveil du tout.Si on commence par parler de tout changer à tous les niveaux, les politiciens vont prendre peur. Alors que petit à petit, il peut devenir possible de ne supporter que certains composants correctement audités (on parle d'un gouvernement, pas du PC de la voisine), et peut-être aussi de contribuer à Core Boot histoire de supporter des machines plus récentes tout en éliminant les cochonneries de Intel ME.Là où je te rejoins, c'est dans la nécessité d'arrêter de tout stocker dans le cloud (que ce soit du chinois, de l'américain, du faux européen, et même du faux suisse, chez nous).Exactement. La surface d'attaque de ce monstre est affreuse. Ce n'est pas pour rien que la NSA a demandé à Intel de pouvoir désactiver une partie de ses fonctionnalités pour les PC étatiques, dans le cadre de leur programme HAP.