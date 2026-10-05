L'Europe traverse une vague historique de transition vers le logiciel libre au sein de ses administrations publiques, marquée par un rejet massif de la dépendance aux GAFAM. En septembre 2026, les Pays-Bas ont rejoint ce mouvement de fond en officialisant une transition stratégique majeure de Windows vers Linux. Le tableau relance en filigrane le débat sur la comparaison entre Windows et Linux.
Le gouvernement néerlandais met en place son propre environnement de travail open source destiné aux fonctionnaires, avec un système dexploitation pour ordinateurs de bureau basé sur la distribution Linux NixOS. Huit communes testent actuellement ce projet, baptisé DAWO, comme la rapporté la semaine dernière le site technologique néerlandais Tweakers. DAWO est lacronyme de « Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid », cest-à-dire « Environnement de travail numérique autonome pour ladministration ».
Son architecture comprend un système dexploitation, une suite bureautique, des applications de collaboration, des services cloud et des outils de gestion. Selon le site web du projet, cest le ministère de lIntérieur et des Relations au sein du Royaume qui en assure le développement. Le code du client NixOS est hébergé dans un dépôt public du gouvernement. « Le gouvernement néerlandais dépend à tel point de technologies non européennes quil est vulnérable, entre autres, à la perturbation de ses systèmes critiques par des acteurs extérieurs, à la perte de contrôle sur les données gouvernementales, à la perte des compétences nécessaires pour gérer lui-même ses systèmes, à lespionnage et à la perte dautonomie stratégique en matière dinformatique », indique le site web de DAWO.
D'un projet secondaire à une mission officielle
Les travaux ont débuté en coulisses, rapporte Tweakers. Le projet remonte au début de lannée 2025, lorsque les USA ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale de La Haye. Cest à ce moment-là que le gouvernement néerlandais a pris conscience que laccès à de nombreux services essentiels dépendait de la politique américaine, a expliqué Victor Gevers, développeur principal, à Tweakers.
En juillet, la Commission interministérielle chargée des opérations gouvernementales en a fait une mission officielle. Elle a ordonné aux trois principaux prestataires informatiques de l'administration centrale, SSC-ICT, DICTU et DUO-ICT, de mettre en place un environnement de travail numérique standardisé et plus souverain. Gevers, Rutger Putter et Bram Buijs forment léquipe principale. Buijs dirige les projets pilotes menés avec lAssociation des communes néerlandaises. Les communes de s-Hertogenbosch, Zaanstad, Ede et Amsterdam se sont jointes au projet en avril. Les autres participantes seront désignées ultérieurement, a rapporté Tweakers.
Les raisons du choix de NixOS
L'équipe a d'abord testé openSUSE, puis Fedora, avant d'opter pour NixOS. Le premier est soutenu par SUSE, tandis que le second bénéficie du soutien de Red Hat, qui appartient à IBM. NixOS a des origines néerlandaises et n'est contrôlé par aucune entreprise commerciale. Nix stocke chaque paquet dans son propre dossier verrouillé, ce qui facilite la reproduction des configurations d'une organisation à l'autre. « Entre 80 et 90 % de votre code Nix est réutilisable », a déclaré Putter à Tweakers. Buijs a développé un outil graphique pour gérer NixOS, afin que les administrateurs Windows puissent passer à ce système sans avoir à apprendre au préalable les commandes Linux. « Nous ne sommes pas des puristes », a déclaré Putter.
Du matériel à moindre coût, pas des logiciels à moindre coût
Les projets pilotes fonctionnent sur danciens ordinateurs portables que lÉtat avait déjà mis au rebut. DAWO peut également fonctionner sur des ordinateurs qui ne prennent pas en charge Windows 11. Les développeurs ont toutefois mis en garde contre toute attente de réductions importantes sur les coûts logiciels. « Lopen source ne coûte pas moins cher, il coûte différemment », a déclaré Putter. Il ny a pas de calendrier officiel. Léquipe espère sortir la version 1.0 dans le courant de lannée prochaine, selon Tweakers. La plupart des grandes organisations estiment quune souveraineté numérique totale est irréaliste, comme la révélé ce mois-ci une grande enquête sectorielle. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que lEurope risquait dêtre mise à lécart si elle ne développait pas sa propre IA.
En décembre 2025, lheure était au bilan au niveau de lÉtat allemand du Schleswig-Holstein après les annonces initiales selon lesquelles ce dernier avait décidé de passer de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux, Libre Office et dautres logiciels libres et open source. Dans les chiffres, cet État avait déjà réussi la migration de 80 % (sur un lot de 30 000) des postes de travail de son administration publique, soit 15 millions deuros déconomies en frais de licence. Grosso modo, lopération était jusque-là un succès qui ne semblait toutefois pas être accompagné dun effet de masse de nature à mettre Linux et lopen source plus en avant quils ne le sont face aux solutions propriétaires. En effet, dune initiative à lautre, des points communs émergeaient : hésitations, rétropédalages de Linux à Windows. Quelles raisons expliquaient ces échecs dabandon des solutions Microsoft pour le libre et lopen source ? Supériorité des solutions Microsoft ? Lobbying pro Microsoft ?
Dans la même dynamique, en avril 2026, la direction interministérielle du numérique avait organisé un séminaire historique réunissant pour la première fois ministères, opérateurs publics et acteurs privés autour d'un objectif commun : mettre fin à la dépendance numérique de la France envers les géants technologiques américains. Au cur du dispositif, l'annonce la plus symbolique : la DINUM quittait Windows pour Linux. Mais derrière ce signal fort se cachait un chantier d'une ampleur inédite, dont personne ne minimisait encore la difficulté.
Source : Tweakers, sur son site officiel
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