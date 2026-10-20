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Le noyau Linux 7.3 vient d'être publié : il bat tous les records, puisqu'il a intégré 18 765 commits hors fusion provenant de 3 021 développeurs
Dont 807 en étaient à leur première contribution au noyau

Le , par Alex
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Le noyau Linux 7.3 vient d'être publié en version stable, cette version apportant de nombreux changements et améliorations. En outre, la fenêtre de fusion du noyau Linux 7.4 s'ouvrira ensuite. Du côté du pilote graphique AMDGPU, celui-ci prend enfin en charge HDMI 2.1 par défaut. Maintenant que la prise en charge du VRR et de lALLM est également assurée, la prise en charge de HDMI 2.1 est bien en place pour le pilote noyau AMDGPU, ces correctifs ayant finalement été open source plus tard dans lannée. Du côté des iGPU AMD, on note une amélioration grâce à la fonctionnalité AMD PerfOpt IOMMU. Du côté dIntel, les préparatifs pour Rugged Panther Lake sont en cours, ainsi que la fusion du pilote Intel BFF. Du côté dApple, Linux 7.4 devrait ajouter les premiers Device Trees pour lApple M4 et lA18 Pro destinés au MacBook Neo.

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation (SE) GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.

La majeure partie du code du noyau est écrite en C, tel quil est pris en charge par la GNU Compiler Collection (GCC), qui comporte des extensions allant au-delà du C standard. Le code contient également du code assembleur pour la logique spécifique à larchitecture, telle que loptimisation de lutilisation de la mémoire et de lexécution des tâches.  Le noyau présente une conception modulaire permettant dintégrer des modules en tant que composants logiciels, y compris ceux chargés dynamiquement. Dun point de vue architectural, le noyau est monolithique, puisque lintégralité du noyau du système dexploitation sexécute dans lespace noyau.

Mi-septembre, Linus Torvalds a publié la troisième version candidate (rc) de la série 7.3 du noyau Linux, la qualifiant de « nouvelle version rc assez volumineuse » dans son annonce sur la liste de diffusion du noyau. Il a justifié cette taille par une contribution exceptionnelle au niveau du système de fichiers. Torvalds a identifié XFS comme la principale source de lalourdissement du système de fichiers au cours de ce cycle. Le client SMB, que les systèmes Linux utilisent pour se connecter aux partages de fichiers Windows et aux périphériques de stockage en réseau, a bénéficié de plusieurs correctifs de sécurité et de conformité dans cette même version. Malgré le poids supplémentaire lié au système de fichiers, les pilotes ont encore constitué la majeure partie du correctif, principalement dans les domaines de l'audio et des réseaux.

Récemment, le noyau Linux 7.3 vient d'être publié en version stable, cette version apportant de nombreux changements et améliorations. Cependant, la fenêtre de fusion du noyau Linux 7.4 s'ouvrira ensuite, et des changements encore plus passionnants devraient être intégrés pour ce prochain cycle de développement. Du côté du pilote graphique AMDGPU, celui-ci prend enfin en charge HDMI 2.1 par défaut. Maintenant que la prise en charge du VRR et de lALLM est également assurée, la prise en charge de HDMI 2.1 est bien en place pour le pilote noyau AMDGPU, ces correctifs ayant finalement été open source plus tard dans lannée. Avec Linux 7.4, lexpérience HDMI 2.1 sur AMDGPU devrait être très satisfaisante avec les cartes graphiques Radeon modernes.


Du côté des iGPU AMD, on note une amélioration grâce à la fonctionnalité AMD PerfOpt IOMMU. Lactivation par défaut de cette fonctionnalité AMD PerfOpt peut se traduire par des améliorations de performances en matière dIA et de modèles de langage (LLM) pour les iGPU AMD, y compris sur le matériel de la génération précédente. Linux 7.4 apportera donc de nouveaux ajouts et améliorations concernant la prise en charge dAMD Zen 6, tels que la nouvelle fonctionnalité disolation BTB CTX, loptimisation AMD RMPOPT et des améliorations du pilote AMD P-State pour les processeurs Ryzen Zen 6. Elle ajoutera également la prise en charge de la NPU de la série Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo), dont lidentifiant de périphérique était jusquà présent absent par erreur du pilote daccélérateur AMDXDNA.

Du côté dIntel, les préparatifs pour Rugged Panther Lake sont en cours, ainsi que la fusion du pilote Intel BFF. Intel apporte également une amélioration notable côté graphique pour Battlemage, concernant les liaisons CPU et lULLS dans la file dattente de migration. Le pilote graphique Intel introduit également un contrôle dintégrité de la vRAM et la gestion de la mémoire dégradée. De nombreux travaux se poursuivent également sur le pilote NVIDIA Nova.

Autre nouvelle réjouissante : la prise en charge en amont de Linux 7.4 pour quelques ordinateurs portables équipés du Qualcomm Snapdragon X2. Le travail de Qualcomm dans ce domaine continue de porter ses fruits.

Du côté dApple, Linux 7.4 devrait ajouter les premiers Device Trees pour lApple M4 et lA18 Pro destinés au MacBook Neo. Mais comme pour la prise en charge actuelle de lApple M3 dans le noyau Linux en amont, cela nest pas encore utilisable par les utilisateurs finaux. Des travaux dactivation supplémentaires sont toujours en cours pour lApple M3 et les versions plus récentes avant que toutes les fonctionnalités matérielles ne soient connectées et opérationnelles, mais au moins le noyau principal peut démarrer. La prise en charge audio dApple Silicon pour Linux 7.4 est également en cours dintégration dans le noyau principal.

Linux 7.4 devrait également intégrer la prise en charge du SoC Google Tensor G5 et des appareils Pixel 10. Linux 7.3 apporte également dautres améliorations matérielles, notamment pour certains ordinateurs portables et consoles de jeux portables. La prise en charge du Raspberry Pi 10 pouces Touch Display 2 est également assurée. Du côté des systèmes de fichiers, EXT4 introduit un chemin dE/S mis en mémoire tampon via IOmap, ce qui permet de beaux gains de performances. Les « large folios » pour FUSE constituent un autre élément améliorant les performances des systèmes de fichiers dans lespace utilisateur.

Linux 7.4 devrait également introduire le « Intel Instruction Timeout (Notify VM Exit) » afin de contrer déventuels vecteurs dattaques par déni de service au sein des machines virtuelles TDX. Toujours dans le domaine de la virtualisation, Microsoft a contribué à un pilote IOMMU Hyper-V para-virtualisé pour le noyau Linux. Une autre nouveauté en matière de virtualisation pour Linux 7.4 est le « steal governor ».

Côté réseau, le nouveau pilote Nebula Matrix est en cours dintégration en amont. À lère des bots de fuzzing, un nouveau « taint » du noyau est également introduit. Sans compter une multitude dautres correctifs liés à lIA et aux modèles de langage à grande échelle (LLM). En matière de suppression de code, le pilote Google C Binder va disparaître au profit du pilote Binder basé sur Rust. On note également des optimisations de performances MM, une ouverture beaucoup plus rapide des fichiers individuels, une amélioration du code Zstd intégré au noyau, un xor_gen optimisé pour AVX-512, des correctifs commençant à être intégrés pour accélérer considérablement le temps de compilation du noyau, ainsi que dautres changements.

Cette annonce intervient alors que Linus Torvalds s'est récemment opposé à un développeur qui souhaite que les contributeurs continuent à signaler lorsqu'ils utilisent des outils d'IA sur la liste de diffusion du noyau Linux. La règle en question concerne la balise « Assisted-by ». Depuis janvier, la documentation du noyau demandait à toute personne utilisant « tout type d'outil de codage avancé » d'ajouter cette balise à son message de commit, mais les responsables souhaitent désormais la supprimer. « Ce que j'attends, c'est que les gens fassent de...
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