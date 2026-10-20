Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation (SE) GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.
La majeure partie du code du noyau est écrite en C, tel quil est pris en charge par la GNU Compiler Collection (GCC), qui comporte des extensions allant au-delà du C standard. Le code contient également du code assembleur pour la logique spécifique à larchitecture, telle que loptimisation de lutilisation de la mémoire et de lexécution des tâches. Le noyau présente une conception modulaire permettant dintégrer des modules en tant que composants logiciels, y compris ceux chargés dynamiquement. Dun point de vue architectural, le noyau est monolithique, puisque lintégralité du noyau du système dexploitation sexécute dans lespace noyau.
Mi-septembre, Linus Torvalds a publié la troisième version candidate (rc) de la série 7.3 du noyau Linux, la qualifiant de « nouvelle version rc assez volumineuse » dans son annonce sur la liste de diffusion du noyau. Il a justifié cette taille par une contribution exceptionnelle au niveau du système de fichiers. Torvalds a identifié XFS comme la principale source de lalourdissement du système de fichiers au cours de ce cycle. Le client SMB, que les systèmes Linux utilisent pour se connecter aux partages de fichiers Windows et aux périphériques de stockage en réseau, a bénéficié de plusieurs correctifs de sécurité et de conformité dans cette même version. Malgré le poids supplémentaire lié au système de fichiers, les pilotes ont encore constitué la majeure partie du correctif, principalement dans les domaines de l'audio et des réseaux.
Récemment, le noyau Linux 7.3 vient d'être publié en version stable, cette version apportant de nombreux changements et améliorations. Cependant, la fenêtre de fusion du noyau Linux 7.4 s'ouvrira ensuite, et des changements encore plus passionnants devraient être intégrés pour ce prochain cycle de développement. Du côté du pilote graphique AMDGPU, celui-ci prend enfin en charge HDMI 2.1 par défaut. Maintenant que la prise en charge du VRR et de lALLM est également assurée, la prise en charge de HDMI 2.1 est bien en place pour le pilote noyau AMDGPU, ces correctifs ayant finalement été open source plus tard dans lannée. Avec Linux 7.4, lexpérience HDMI 2.1 sur AMDGPU devrait être très satisfaisante avec les cartes graphiques Radeon modernes.
Du côté des iGPU AMD, on note une amélioration grâce à la fonctionnalité AMD PerfOpt IOMMU. Lactivation par défaut de cette fonctionnalité AMD PerfOpt peut se traduire par des améliorations de performances en matière dIA et de modèles de langage (LLM) pour les iGPU AMD, y compris sur le matériel de la génération précédente. Linux 7.4 apportera donc de nouveaux ajouts et améliorations concernant la prise en charge dAMD Zen 6, tels que la nouvelle fonctionnalité disolation BTB CTX, loptimisation AMD RMPOPT et des améliorations du pilote AMD P-State pour les processeurs Ryzen Zen 6. Elle ajoutera également la prise en charge de la NPU de la série Ryzen AI Max 400 (Gorgon Halo), dont lidentifiant de périphérique était jusquà présent absent par erreur du pilote daccélérateur AMDXDNA.
Du côté dIntel, les préparatifs pour Rugged Panther Lake sont en cours, ainsi que la fusion du pilote Intel BFF. Intel apporte également une amélioration notable côté graphique pour Battlemage, concernant les liaisons CPU et lULLS dans la file dattente de migration. Le pilote graphique Intel introduit également un contrôle dintégrité de la vRAM et la gestion de la mémoire dégradée. De nombreux travaux se poursuivent également sur le pilote NVIDIA Nova.
Autre nouvelle réjouissante : la prise en charge en amont de Linux 7.4 pour quelques ordinateurs portables équipés du Qualcomm Snapdragon X2. Le travail de Qualcomm dans ce domaine continue de porter ses fruits.
Du côté dApple, Linux 7.4 devrait ajouter les premiers Device Trees pour lApple M4 et lA18 Pro destinés au MacBook Neo. Mais comme pour la prise en charge actuelle de lApple M3 dans le noyau Linux en amont, cela nest pas encore utilisable par les utilisateurs finaux. Des travaux dactivation supplémentaires sont toujours en cours pour lApple M3 et les versions plus récentes avant que toutes les fonctionnalités matérielles ne soient connectées et opérationnelles, mais au moins le noyau principal peut démarrer. La prise en charge audio dApple Silicon pour Linux 7.4 est également en cours dintégration dans le noyau principal.
Linux 7.4 devrait également intégrer la prise en charge du SoC Google Tensor G5 et des appareils Pixel 10. Linux 7.3 apporte également dautres améliorations matérielles, notamment pour certains ordinateurs portables et consoles de jeux portables. La prise en charge du Raspberry Pi 10 pouces Touch Display 2 est également assurée. Du côté des systèmes de fichiers, EXT4 introduit un chemin dE/S mis en mémoire tampon via IOmap, ce qui permet de beaux gains de performances. Les « large folios » pour FUSE constituent un autre élément améliorant les performances des systèmes de fichiers dans lespace utilisateur.
Linux 7.4 devrait également introduire le « Intel Instruction Timeout (Notify VM Exit) » afin de contrer déventuels vecteurs dattaques par déni de service au sein des machines virtuelles TDX. Toujours dans le domaine de la virtualisation, Microsoft a contribué à un pilote IOMMU Hyper-V para-virtualisé pour le noyau Linux. Une autre nouveauté en matière de virtualisation pour Linux 7.4 est le « steal governor ».
Côté réseau, le nouveau pilote Nebula Matrix est en cours dintégration en amont. À lère des bots de fuzzing, un nouveau « taint » du noyau est également introduit. Sans compter une multitude dautres correctifs liés à lIA et aux modèles de langage à grande échelle (LLM). En matière de suppression de code, le pilote Google C Binder va disparaître au profit du pilote Binder basé sur Rust. On note également des optimisations de performances MM, une ouverture beaucoup plus rapide des fichiers individuels, une amélioration du code Zstd intégré au noyau, un xor_gen optimisé pour AVX-512, des correctifs commençant à être intégrés pour accélérer considérablement le temps de compilation du noyau, ainsi que dautres changements.
Cette annonce intervient alors que Linus Torvalds s'est récemment opposé à un développeur qui souhaite que les contributeurs continuent à signaler lorsqu'ils utilisent des outils d'IA sur la liste de diffusion du noyau Linux. La règle en question concerne la balise « Assisted-by ». Depuis janvier, la documentation du noyau demandait à toute personne utilisant « tout type d'outil de codage avancé » d'ajouter cette balise à son message de commit, mais les responsables souhaitent désormais la supprimer. « Ce que j'attends, c'est que les gens fassent de...
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