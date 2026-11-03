Gregory Kurtzer, fondateur de CentOS et Rocky Linux, a développé Ginux, un noyau Rust indépendant et compatible avec Linux, en seulement 11 jours à l'aide de l'IA GPT-5.6 Sol d'OpenAI Codex

Envoyé par Gregory Kurtzer Envoyé par

En 11 jours, j'ai développé un nouveau noyau de système d'exploitation compatible avec Linux qui permet de démarrer Rocky Linux 10 avec systemd, le tout en utilisant l'ingénierie agentique dirigée par l'humain (HDAE).



Je l'ai baptisé Ginux. Il s'agit d'un noyau x86-64 indépendant, développé principalement en Rust (et non d'un fork de Linux), doté de sa propre gestion de la mémoire, de son processus de démarrage, de son ordonnanceur, de son modèle de processus, de ses systèmes de fichiers, de ses fonctionnalités réseau, de ses périphériques et de sa couche de compatibilité avec Linux.



La véritable expérience consistait à tester la méthode de développement et à vérifier si l'IA était capable d'y parvenir. HDAE associe une architecture, des contraintes, des jalons et des critères d'acceptation définis par l'homme à un agent IA chargé de la mise en uvre, des tests, du diagnostic et des itérations. Une tâche Codex persistante utilisant GPT-5.6 Sol a généré environ 139 000 lignes de code de mise en uvre et de test conservées.



Ginux est un prototype de recherche, et non un noyau destiné à la production ni un substitut à Linux. La leçon à en tirer est que l'IA est capable de générer des logiciels système complexes, mais que la compatibilité, la sécurité, la prise en charge matérielle, les normes, la communauté et la maintenance à long terme restent les véritables facteurs de différenciation.