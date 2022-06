la page de configuration du thème global vous permet de sélectionner et de choisir les éléments à appliquer. Ainsi, vous pouvez appliquer uniquement les parties d’un thème global qui vous conviennent le mieux ;

la page des applications de Discover a été remaniée. Elle vous propose des liens vers la documentation et le site Internet de l’application. Elle vous indique aussi les ressources du système auxquelles elle a accès ;

Si vous saisissez un mot de passe erroné, les écrans de verrouillage et de connexion tremblent, ce qui vous donne un signal visuel vous invitant à réessayer ;

La page de configuration des scripts de KWin a été réécrite, la rendant plus facile pour votre gestion des scripts de votre gestionnaire de fenêtres ;

Il est désormais possible de naviguer dans les panneaux de Plasma à l’aide du clavier et vous pouvez attribuer des raccourcis personnalisés pour mettre en évidence des panneaux individuels.

KDE est une équipe technologique internationale créant des logiciels « Open source » et libre pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Parmi les produits de KDE, il y a un système de bureau moderne pour les plateformes Linux et UNIX, des suites complètes de logiciels collaboratifs et de productivité et des centaines de titres de logiciels dans de nombreux catégories, y compris Internet et applications Internet, multimédia, loisir, éducation, graphisme et développement de logiciels.Plasma regroupe l'ensemble des environnements de bureau KDE. Actuellement, trois versions différentes de Plasma sont en développement : Plasma Desktop pour les ordinateurs de bureau et portables, Plasma Netbook pour les netbooks et Plasma Active pour les tablettes. Cette nouvelle version de Plasma se concentre sur l'aplanissement des difficultés, l'évolution du design et l'amélioration de la sensation générale et de la convivialité de l'environnement.Dans la precedent version, la communauté KDE a publié Plasma 5.24 en version LTS (Long Term Support) qui recevra des mises à jour et des corrections de bogues jusqu'à la version finale de Plasma 5, avant la transition vers Plasma 6.Voici, ci-dessous, quelques changements qu’apporte KDE Plasma version 5.25 :KDE Plasma 5.25 redéfinit et améliore la façon de naviguer entre les fenêtres et les espaces de travail. L’effet de vue générale affiche toutes les fenêtres ouvertes et vos bureaux virtuels.Il est possible de rechercher des applications, des documents et des onglets de navigateur avec KRunner et le Lanceur d’applications. Il est également possible d’ajouter, supprimer et renommer des bureaux virtuels. Il est possible de configurer les balayages à partir du bord de l’écran pour ouvrir Aperçu, Grille de bureau, Fenêtres présentes et Afficher le bureau en suivant directement le doigt.Pour le faire, ouvrez la Configuration du système et sélectionnez l’onglet ouvert Comportement du bureau, puis Écran tactile. Cliquez sur n’importe lequel des carrés affichés sur les côtés du l’icône de l’écran et un menu déroulant s’ouvrira. Sélectionnez Aperçu, Grille de bureaux, Fenêtres présentes ou Grille de bureaux et cliquez sur Appliquer. Il sera ensuite possible de faire glisser avec votre doigt à partir du bord de l’écran que vous avez sélectionné vers le milieu de l’écran et regarder le nouveau comportement.Avec les fonds d’écran en diaporama, les couleurs s’actualisent lors d’un changement de fond d’écran. Il est possible de transformer toutes les couleurs de n’importe quel thème de couleurs en utilisant la couleur d’accentuation et adaptez la couleur des éléments de chaque fenêtre à l’arrière-plan. Il est également possible de sélectionner la quantité de teinte que vous souhaitez voir mélangée au thème de couleurs normal.Avec cette nouvelle version de KDE Plasma, le gestionnaire des tâches et la boîte de miniatures du système s’agrandissent en mode tactile, ce qui facilite le travail des doigts. Il est également possible de personnaliser la taille des icônes lorsque le Mode tactile est désactivé.Les barres de titre des applications de KDE deviennent plus grandes en mode tactile, ce qui facilite la sélection, le glisser et la fermeture des fenêtres par un toucher. Les éléments du menu contextuel deviennent plus grands en mode tactile, ce qui donne plus d’espace pour appuyer sur le bon élément.Les panneaux flottants ajoutent une marge tout autour du panneau pour le faire flotter, tout en l’animant pour qu’il redevienne normal lorsqu’une fenêtre est maximisée. Les effets de fusion animent gracieusement la transition lors d’une modification de thèmes de couleurs. Déplacez l’ensemble de votre bureau, avec les dossiers, les composants graphiques et les panneaux, d’un écran à un autre grâce à la fenêtre de gestion de contenu.Source : KDE Quel environnement de bureau utilisez-vous ?Que pensez-vous de KDE Plasma ?Quelle amélioration vous intéresse le plus dans cette version ?Quelles sont vos attentes ?