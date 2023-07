Envoyé par Rocky Linux Envoyé par Depuis la création du projet Rocky, nous avons donné la priorité à la reproductibilité, à la transparence dans la prise de décision et au fait qu'aucun fournisseur ou entreprise ne puisse jamais prendre le projet en otage. Lorsque nous avons commencé, nous avons discuté de notre modèle et de notre mission, et nous avons décidé de ne pas diviser la communauté Enterprise Linux.



Au contraire, dans l'esprit des principes et des normes de l'open source, nous avons créé quelque chose de compatible avec Red Hat Enterprise Linux (RHEL). En adhérant à cette approche, nous respectons un standard unique pour Enterprise Linux et nous nous alignons sur les objectifs initiaux de CentOS.



Cependant, Red Hat a récemment exprimé son point de vue selon lequel il "ne trouve pas de valeur dans une reconstruction de RHEL". Même si nous pensons que ce point de vue est étroit d'esprit, Red Hat a adopté une position ferme et a limité l'accès aux sources de RHEL à ses seuls clients payants. Ces sources consistent principalement en des paquets de projets open source en amont qui n'appartiennent pas à Red Hat.



Auparavant, nous obtenions le code source de Rocky Linux exclusivement à partir du dépôt Git de CentOS, comme ils le recommandaient. Cependant, ce dépôt n'héberge plus toutes les versions correspondant à RHEL. Par conséquent, nous devons maintenant rassembler le code source à partir de sources multiples, y compris CentOS Stream et les SRPM RHEL.

Les avantages et les inconvénients d’un leader du marché

La bataille qui oppose depuis des décennies Red Hat aux diverses organisations qui clonent sa distribution Linux d'entreprise a pris une nouvelle tournure. Red Hat est sous une pluie de critiques après avoir suspendu la publication des sources publiques de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sur git.centos.org pour consacrer CentOS Stream comme seul référentiel . Jeff Geerling, développeur, fait partie de ceux qui ont décidé d'exprimer leur colère. Il affirme que Red Hat viole l’esprit de l’open source et menace les distributions alternatives comme Rocky Linux et AlmaLinux, qui se basent sur le code source de RHEL. Il annonce qu’il ne va plus maintenir le support officiel de RHEL pour ses projets open source, et qu’il va privilégier les autres distributions Linux comme Fedora, Arch, Ubuntu ou Debian.CentOS Stream est une distribution Linux développée par le projet CentOS. Il s'agit d'une version en amont (upstream) de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Elle agit comme une vitrine de développement pour les fonctionnalités et les mises à jour futures de RHEL. CentOS Stream offre aux utilisateurs un accès précoce aux nouvelles technologies et innovations introduites dans RHEL. Cela permet également une collaboration plus étroite entre les ingénieurs de Red Hat, les partenaires, les clients et les membres de la communauté CentOS pour tester, intégrer et fournir des retours d'expérience sur les fonctionnalités en cours de développement.Avant CentOS Stream, Red Hat publiait les sources publiques de RHEL sur git.centos.org. Lorsque le projet CentOS s'est recentré sur CentOS Stream, l'éditeur de logiciels open source a maintenu ces référentiels même si CentOS Linux n'était plus développé à partir de RHEL. Mais ce ne sera plus le cas maintenant que Red Hat a décidé de faire de CentOS Stream le seul référentiel pour les versions publiques du code source liées à Red Hat Enterprise Linux (RHEL). C'est ce qu'on lit dans un billet blog de Red Hat.Dans un billet de blog intitulé, le projet Rocky Linux pour sa part décrit deux façons différentes d'obtenir le code source de RHEL sans enfreindre les accords de licence de Red Hat.En combinant ces sources, Rocky Linux espère créer une distribution qui soit identique à RHEL sans enfreindre les droits d’auteur de Red Hat. Une option consiste à utiliser les images de conteneurs UBI qui sont basées sur RHEL et disponibles à partir de plusieurs sources en ligne (y compris Docker Hub). En utilisant l'image UBI, il est possible d'obtenir facilement des sources Red Hat de manière fiable et sans encombre. La méthode a été validée à l'aide de conteneurs OCI (Open Container Initiative) et elle fonctionne exactement comme prévu.Une autre méthode exploitée est celle des instances de cloud public payées à l'utilisation. Ainsi, n'importe qui peut créer des images RHEL dans le cloud et obtenir ainsi le code source de tous les paquets. « C'est la méthode la plus facile pour nous d'évoluer, car nous pouvons faire tout cela par le biais de pipelines CI, en faisant tourner des images dans le cloud pour obtenir les sources via DNF, et en les postant automatiquement dans nos dépôts Git », déclare l’équipe Rocky Linux.Ces méthodes sont possibles grâce à la puissance de la GPL. Personne ne peut empêcher la redistribution des logiciels sous GPL. Pour réitérer, ces deux méthodes permettent d'obtenir légitimement les binaires RHEL et les SRPM sans compromettre l’engagement envers les logiciels libres ou accepter des limitations des CGU ou des CLUF qui entravent les droits.Selon les conseillers juridiques de Rocky Linux, c’est possible d'obtenir les sources de tous les binaires que reçus, ce qui permet de continuer à faire progresser Rocky Linux conformément à aux intentions initiales.RHEL reste un produit important pour de nombreuses grandes entreprises, comme le souligne le fait que "Big Purple" vient de prolonger la durée de vie de l'assistance pour RHEL 7. Cette dernière devait arriver en fin de vie l'année prochaine, dix ans après son lancement, mais elle aurait bénéficié d'un sursis d'exécution : ELS jusqu'en 2028... avec la version 3.10 du noyau.De nombreuses personnes au sein de la communauté des utilisateurs de Red Hat sont extrêmement contrariées par ce changement de politique en matière de code source, et beaucoup d'entre elles indiquent qu'elles envisagent de passer à d'autres distributions - notamment Debian, peut-être en raison de son cycle de vie de support à long terme. Le problème serait que les utilisateurs professionnels ne choisissent pas les distributions sur la base de leur valeur technique, mais plutôt en fonction de l'assistance fournie par des tiers.L’annonce de Rocky Linux est un message fort et clair en faveur de l’open source et de la communauté. Elle exprime la volonté de continuer à offrir une alternative gratuite et compatible à Red Hat Enterprise Linux (RHEL), malgré les changements d’accessibilité des sources. Rocky Linux met en avant les valeurs telles que la stabilité, la production, le support et la migration. Elle souligne également les réalisations du projet, comme la sortie de la version 9.2 et l’arrivée de Theodore Ts’o, programmeur connu principalement pour ses contributions au noyau Linux, au conseil d’administration.Bien que Rocky Linux reconnaisse les défis techniques posés par les changements de sources, son annonce manque les détails sur les avantages concrets de Rocky Linux par rapport à RHEL, comme les performances, la sécurité ou la compatibilité. Elle pourrait aussi inclure des témoignages d’utilisateurs satisfaits ou des chiffres sur le nombre d’installations ou de contributeurs.Source : Rocky Linux Quel est votre avis sur le sujet ?Selon Red Hat, il n'existe « pas de valeur dans une reconstruction de RHEL », partagez-vous cet avis ?Rocky Linux a-t-il des chances face à la concurrence d’autres distributions Linux d’entreprise ?Quels peuvent être les avantages de la distribution de Rocky Linux en termes de performances, de sécurité et de compatibilité ?Quels seraient les risques et les opportunités pour Rocky Linux suite aux changements d’accessibilité des sources de RHEL ?