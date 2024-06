ChromeOS, parfois appelé chromeOS et anciennement Chrome OS, est une distribution Linux développée et conçue par Google. Elle est dérivée du logiciel libre ChromiumOS, basé sur le noyau Linux, et utilise le navigateur web Google Chrome comme interface utilisateur principale.Au cours des 13 dernières années, ChromeOS a évolué pour offrir une expérience Chromebook sécurisée, rapide et riche en fonctionnalités à des millions d'étudiants et d'enseignants, de familles, de joueurs et d'entreprises dans le monde entier. Avec les récentes annonces concernant les nouvelles fonctionnalités alimentées par Google AI et Gemini, les Chromebooks permettent désormais de mettre des outils puissants entre les mains d'un plus grand nombre de personnes pour les aider dans leurs tâches quotidiennes.Pour continuer à déployer les nouvelles fonctionnalités de Google AI aux utilisateurs plus rapidement et à plus grande échelle, des parties de la pile Android, comme le noyau Linux Android et les frameworks Android, feront partie de la fondation de ChromeOS. La distribution a déjà une longue histoire de collaboration, avec des applications Android disponibles sur ChromeOS et le début de l'unification des piles Bluetooth à partir de ChromeOS 122.L'intégration de la pile technologique basée sur Android dans ChromeOS permettra d'accélérer le rythme de l'innovation en matière d'IA au cœur de ChromeOS, de simplifier les efforts d'ingénierie et d'aider différents appareils tels que les téléphones et les accessoires à mieux fonctionner avec les Chromebooks. Dans le même temps, une sécurité inégalée, un aspect et une convivialité cohérents, ainsi que des capacités de gestion étendues que les utilisateurs de ChromeOS, les entreprises et les écoles apprécient, continueront d'être proposés.Ces améliorations techniques commencent dès maintenant, mais ne seront pas disponibles pour les consommateurs avant un certain temps. Lorsqu'elles le seront, une transition transparente vers l'expérience actualisée sera assurée. En attendant, les progrès continus de ChromeOS continuent d'être extrêmement enthousiasmants, sans rien changer aux mises à jour régulières des logiciels et aux nouvelles innovations.Les Chromebooks continueront à offrir une expérience exceptionnelle aux millions de clients, d'utilisateurs, de développeurs et de partenaires dans le monde entier. L'enthousiasme pour l'avenir de ChromeOS n'a jamais été aussi grand.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative crédible ou pertinente ?