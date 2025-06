Kubuntu 25.10 n'inclura pas de session de bureau Plasma X11 par défaut, rejoignant ainsi la version standard d'Ubuntu dans sa volonté de privilégier Wayland à l'avenir

Pourquoi Kubuntu 25.10 abandonne X11

La prise en charge de X11 est toujours disponible dans la version 25.10



La décision de Kubuntu reflète la stratégie de Canonical dans Ubuntu 25.10, qui abandonne la prise en charge de GNOME s'exécutant sur Xorg. Avec Ubuntu Linux 25.10, surnommée « Questing Quokka », la session par défaut "Ubuntu" utilisera exclusivement Wayland . Cette transition majeure est en parfaite adéquation avec la stratégie de GNOME de supprimer complètement le support de Xorg avec la version 49 de son environnement de bureau.Pour rappel, Kubuntu est un système d'exploitation libre de type GNU/Linux. C'est un projet visant à utiliser l'environnement graphique KDE à la place de Unity puis de Gnome au sein d'Ubuntu. Le projet Kubuntu est une distribution dérivée d'Ubuntu, car tous deux partagent exactement la même base, les mêmes logiciels, les mêmes dépôts APT, le même nom de code et le même cycle de développement.La récente décision n'est pas vraiment surprenante et fait écho à l'annonce selon laquelle Ubuntu 25.10 sera exclusivement compatible avec Wayland (même si cela s'explique par le fait que les développeurs GNOME en amont sont en train de supprimer le code qui permet à GNOME Shell de fonctionner sur Xorg/X11).Les développeurs KDE prévoient également de supprimer progressivement la prise en charge de X11 (sans date butoir précise, mais probablement d'ici la sortie de KDE Plasma 7). Ils ont séparé le code Wayland et X11 en deux paquets distincts dans la dernière version KDE Plasma 6.4.Rik Mills, développeur chez Kubuntu, a clarifié les plans concernant le protocole du serveur d'affichage pour la prochaine version, en répondant à un utilisateur qui demandait si les sessions X11 seraient supprimées :« Pour l'instant, nous avons l'intention d'intégrer Wayland par défaut dans l'ISO et les installations, mais les utilisateurs qui souhaitent conserver une session X11 pourront toujours installer X11 », a déclaré Rik Mills, développeur chez Kubuntu.Les plans peuvent changer, mais l'intention est claire.Tout comme GNOME, les développeurs de KDE estiment que l'ajout de nouvelles fonctionnalités, l'exploitation des nouvelles capacités matérielles et l'amélioration de la sécurité du bureau se feront plus rapidement sans avoir à maintenir et à contourner l'ancien code Xorg.Cependant, KDE Plasma 6.4, qui sera probablement la version KDE utilisée dans Kubuntu 25.10, fonctionne toujours dans une session X11 (alors que GNOME 49 ne fonctionnera probablement pas).Si cela fonctionne toujours, pourquoi le supprimer ?Rik Mills, de Kubuntu, explique plus en détail : « Il est très improbable que nous puissions prendre en charge la session X11 dans la version 26.04 LTS, donc, comme pour le bureau Ubuntu, il vaut probablement mieux supprimer ce pansement dans la version 25.10 et se concentrer sur Wayland ».Ubuntu 25.10 n'inclut plus les paquets Xorg dans son « seed » (ensemble de paquets requis) pour les ordinateurs de bureau, laissant ainsi aux versions officielles le soin de les ajouter à leurs seeds respectifs (si elles le souhaitent).Kubuntu ne le fait pas ; les dernières ISO quotidiennes d'Ubuntu 25.10 reflètent le changement vers Wayland uniquement et n'intègrent plus de session Plasma X11.Si vous préférez ou avez besoin de X11, vous avez toujours le choix.Vous pouvez installer une session X11 dans Kubuntu 25.10 en récupérant le paquet plasma-session-x11 depuis les dépôts questing à l'aide d'apt ou d'un autre outil, puis en sélectionnant la session Xorg dans SSDM, l'écran de connexion KDE, et en vous connectant normalement.Les mises à niveau depuis Kubuntu 25.04 ne devraient pas être affectées ; les paquets de session Xorg ne seront pas désinstallés lors de la mise à niveau.Il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser X11. Un grand nombre d'applications et d'outils plus anciens conçus pour X11 fonctionnent sous Wayland (via XWayland) sans problème ou presque. Il est vrai que la prise en charge du matériel plus ancien dans Wayland peut varier, mais vous avez tout de même le choix.D'autres versions d'Ubuntu, notamment Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Unity et Ubuntu Cinnamon, devraient continuer à offrir la prise en charge de X11 dans leurs programmes d'installation/installations par défaut respectifs pour ce cycle.Plus la rupture avec le passé sera radicale, plus les développeurs d'applications tiers seront incités à s'adapter ou à adopter les protocoles Wayland et les portails de bureau. C'est une bonne chose, car Wayland offre une sécurité et des performances supérieures à celles du système X11, vieux de plusieurs décennies. Rik Mills , développeur chez KubuntuQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette décision de Kubuntu crédible ou pertinente ?