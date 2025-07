Red Hat offre un accès gratuit à RHEL pour les développeurs d'entreprise, le nouveau programme RHEL for Business Developers permet aux équipes d'accéder gratuitement à RHEL sur 25 systèmes.

Un accès simplifié à la première plateforme Linux d'entreprise au monde, avec la possibilité d'obtenir en libre-service jusqu'à 25 instances physiques, virtuelles ou dans le nuage par utilisateur enregistré en tant que membre du Red Hat Developer Program. Cela permet d'atténuer les frictions avec les équipes d'exploitation en développant des applications commerciales sur la même plateforme que celle qui exécute les charges de travail de production.

Un contenu pour les développeurs, sélectionné et signé, comprenant les derniers langages de programmation d'applications open source, les outils et les bases de données nécessaires à la création d'applications d'entreprise de nouvelle génération.

Un puissant outil de conteneur open source avec Podman Desktop, l'outil de développement de conteneur préféré de Red Hat pour Red Hat Enterprise Linux. Les développeurs bénéficient d'un accès complet aux composants logiciels Red Hat à des fins de développement et de test, y compris la possibilité de créer des images de conteneurs amorçables.

Red Hat, le premier fournisseur mondial de solutions open source, a annoncé aujourd'hui Red Hat Enterprise Linux for Business Developers afin de simplifier l'accès à la première plateforme Linux d'entreprise au monde pour les scénarios de développement et de test axés sur l'entreprise. Red Hat Enterprise Linux for Business Developers est une nouvelle offre en libre-service proposée dans le cadre du programme Red Hat Developer. Elle permet aux équipes de développement de créer, de tester et d'améliorer leurs applications plus rapidement, sur la même plateforme que celle sur laquelle reposent les systèmes de production dans le nuage hybride, et ce sans frais supplémentaires.La complexité informatique continue de croître, en particulier lorsque les applications déployées sur des sites physiques, virtuels, en nuage et en périphérie s'entremêlent avec des charges de travail IA, cloud-natives et virtualisées. Cette difficulté est encore aggravée par un paysage de cybersécurité qui voit une tendance continue à la hausse non seulement des vulnérabilités logicielles, mais aussi des attaques de la chaîne d'approvisionnement des logiciels, selon le dernier rapport sur les risques de sécurité des produits de Red Hat. Ce climat dynamique souligne l'importance d'une plate-forme fiable, renforcée et cohérente, non seulement pour les environnements de production, mais aussi pour les postes de travail des développeurs.Red Hat Enterprise Linux for Business Developers répond directement à ces préoccupations en offrant aux développeurs un accès libre-service et gratuit à un ensemble complet de contenus Red Hat Enterprise Linux prêts pour l'entreprise et destinés à être utilisés au sein de leur entreprise. Il permet d'améliorer la cohérence et la fiabilité au sein des équipes de développement et d'exploitation, quel que soit l'emplacement de l'application résultante dans le nuage hybride.La dernière offre de Red Hat pour les développeurs comprendLes utilisateurs de Red Hat Enterprise Linux for Business Developers pourront souscrire à une série d'abonnements optionnels à Red Hat Developer Support, ce qui leur permettra de bénéficier des dizaines d'années d'expertise de Red Hat en matière de Linux pour soutenir leurs projets.Les développeurs qui travaillent en dehors du secteur informatique traditionnel, par exemple dans une entreprise, peuvent désormais accéder plus facilement à Red Hat Enterprise Linux pour commencer à développer de nouveaux projets. Ces développeurs peuvent également créer et tester sur la même plateforme que celle approuvée pour la production, ce qui facilite la transition des applications vers la production tout en réduisant les frictions entre les équipes.Cette nouvelle offre complète les offres existantes destinées aux développeurs, notamment l'abonnement gratuit Red Hat Developer Subscription for Individuals, qui comprend toutes les offres Red Hat et est destiné à un usage personnel. En outre, l'abonnement Red Hat Enterprise Linux Developer Subscription for Teams, qui comprend un ensemble complet de contenus Red Hat Enterprise Linux prêts pour l'entreprise, est disponible pour les grandes entreprises par l'intermédiaire de leur représentant Red Hat ou d'un partenaire.