Linux 6.17-rc3 est sorti : il est décrit comme « un peu plus volumineux que d'habitude », mais Linus Torvalds a déclaré qu'il restait « bien dans les paramètres normaux »

Linus Torvalds vient d'annoncer la sortie de Linux 6.17-rc3. Le calendrier de sortie était un peu plus inhabituel en raison du programme de voyage de Torvalds, mais il correspondait tout de même au calendrier habituel du dimanche après-midi. La troisième version candidate est considérée comme « un peu plus volumineuse que d'habitude », ce qui permet de « compenser la petite taille de la rc2 ».
Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a rapidement été adopté comme noyau du système d'exploitation GNU (OS), créé pour remplacer gratuitement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est inclus dans de nombreuses distributions de systèmes d'exploitation, dont beaucoup sont appelées Linux. L'un de ces systèmes d'exploitation à noyau Linux est Android, qui est utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués.
Le processus de développement du noyau Linux est sujet à des disputes, à des opinions tranchées et, à l'occasion, à des affrontements dramatiques. Malgré cela, le développement a progressé régulièrement au fil des décennies, sous l'impulsion d'une communauté diversifiée de contributeurs aussi passionnés qu'attachés à leurs principes. De temps à autre, l'un de ces débats internes éclate au grand jour, comme c'est le cas avec les derniers correctifs RISC-V.
Début août, Linus Torvalds a rejeté les correctifs RISC-V pour Linux 6.17 proposés par un ingénieur de Google, les jugeant « indésirables » en raison de leur mauvaise qualité et de leur retard dans la fenêtre de fusion. Les mises à jour sont reportées à la version 6.18, ce qui pourrait, entre autres, ralentir l'adoption de RISC-V. L'équipe doit affiner ses soumissions pour les cycles futurs. Cela met en évidence les normes strictes du noyau Linux en matière de stabilité.
Bien que la version soit un peu plus volumineuse que d'habitude, Torvalds a déclaré qu'elle restait « bien dans les paramètres normaux » et qu'elle n'était pas « exagérément volumineuse ». Dans l'ensemble, cette version se déroule normalement, ce qui signifie qu'elle sera probablement disponible après la septième version candidate.
Le diffstat, qui montre les changements apportés dans cette mise à jour, est décrit par Torvalds comme « assez normal ». Environ la moitié des changements concernent les pilotes, répartis sur divers composants, le pilote Mellanox mfx5 étant particulièrement remarquable. Parmi les autres changements notables, on peut citer un nouveau « bloc » de tests automatiques ajoutés et une meilleure prise en charge de Rust. Il existe également un ensemble aléatoire de corrections dans le code d'architecture, les systèmes de fichiers, les machines virtuelles et le réseau central.
Le cycle de développement du noyau Linux comprend une période de fusion de deux semaines pendant laquelle de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, puis sept à huit semaines de versions candidates pendant lesquelles les nouvelles fonctionnalités sont stabilisées. Parmi les corrections apportées par cette version, citons les corrections de fuites de mémoire dans pidfs et iommufd, les mises à jour du sous-système scsi, y compris la prise en charge d'Intel Wildcat Lake, les corrections liées à la sécurité dans lib/crypto et ipv6, l'ajout de la prise en charge de Rust dans mm (gestion de la mémoire) et les corrections pour divers matériels, tels que les pilotes USB et DRM.
Linus Torvalds a conclu son annonce en déclarant que « tout semble assez normal pour cette phase du cycle de publication » et que « rien ne ressort particulièrement ». Il a appelé la communauté à poursuivre les tests afin de s'assurer que tout fonctionne correctement d'ici la publication de la version stable dans un peu plus d'un mois.
Le timing un peu inhabituel de cette publication rappelle que Linus Torvalds reste le grand patron qui dicte les règles du développement du noyau Linux. En outre, les principaux mainteneurs du noyau Linux sont des habitués du langage C dont lâge commence par le chiffre 5. Certains se rapprochent même de la soixantaine. La retraite sapproche à grands pas pour ceux-ci et en particulier pour Linus Torvalds qui continue dassurer la gouvernance du noyau Linux en solitaire. Aucun plan de succession nest prévu après son départ. La situation est de nature à accentuer la fragmentation de lécosystème connue comme étant lune des raisons de léchec de Linux face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.
Voici l'annonce de Linus Torvalds :
Je suis toujours en déplacement pour des raisons familiales, ce qui explique le timing un peu inhabituel pour la rc3, mais il est (à peine) l'après-midi ici sur la côte Est, donc le calendrier habituel du dimanche après-midi est techniquement toujours d'actualité.
Comme prévu, la rc3 est finalement un peu plus volumineuse que d'habitude, afin de compenser la petite rc2. Oui, la version 3.17 semble globalement en très bon état, mais personne ne croyait *vraiment* qu'elle était aussi bonne que la petite rc2 le laissait entendre.
Et même si la rc3 est plutôt volumineuse, elle n'est en aucun cas excessive et reste bien dans les limites normales.
Le diffstat semble également assez normal : environ la moitié des pilotes (répartis un peu partout, nous avons un peu de tout, mais mellanox mlx5 se démarque si vous voulez choisir un domaine particulier). Il y a une bonne partie de tests automatiques ajoutés et un peu plus de support Rust, puis une collection aléatoire de corrections un peu partout : code d'architecture, systèmes de fichiers, VM et réseau central.
Quoi qu'il en soit, tout semble assez normal pour cette phase du cycle de publication, rien ne ressort particulièrement. Continuez à tester,
Linus
