Linux 6.17-rc3 est sorti : il est décrit comme « un peu plus volumineux que d'habitude », mais Linus Torvalds a déclaré qu'il restait « bien dans les paramètres normaux »

Je suis toujours en déplacement pour des raisons familiales, ce qui explique le timing un peu inhabituel pour la rc3, mais il est (à peine) l'après-midi ici sur la côte Est, donc le calendrier habituel du dimanche après-midi est techniquement toujours d'actualité.Comme prévu, la rc3 est finalement un peu plus volumineuse que d'habitude, afin de compenser la petite rc2. Oui, la version 3.17 semble globalement en très bon état, mais personne ne croyait *vraiment* qu'elle était aussi bonne que la petite rc2 le laissait entendre.Et même si la rc3 est plutôt volumineuse, elle n'est en aucun cas excessive et reste bien dans les limites normales.Le diffstat semble également assez normal : environ la moitié des pilotes (répartis un peu partout, nous avons un peu de tout, mais mellanox mlx5 se démarque si vous voulez choisir un domaine particulier). Il y a une bonne partie de tests automatiques ajoutés et un peu plus de support Rust, puis une collection aléatoire de corrections un peu partout : code d'architecture, systèmes de fichiers, VM et réseau central.Quoi qu'il en soit, tout semble assez normal pour cette phase du cycle de publication, rien ne ressort particulièrement. Continuez à tester,Linus