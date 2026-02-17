L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.6 est « le meilleur bureau de l'univers connu » selon les développeurs KDE, lancé avec de nombreuses améliorations en termes d'ergonomie et d'accessibilité



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 895 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

KDE Plasma est un environnement de bureau développé par la communauté KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Il sert de couche d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail pour lancer des applications, gérer des fenêtres et interagir avec des fichiers et des paramètres système. Plasma est conçu pour être modulaire et adaptable, avec différentes variantes adaptées à des types d'appareils spécifiques, tels que Plasma Desktop pour les ordinateurs personnels et Plasma Mobile pour les smartphones.Le projet KDE a récemment publié KDE Plasma 6.6, la dernière et la meilleure version de cet environnement de bureau moderne et populaire pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux. Parmi les points forts de KDE Plasma 6.6, on trouve un nouveau gestionnaire d'affichage « Plasma Login Manager » qui pourrait remplacer les gestionnaires de connexion existants tels que SDDM dans les distributions populaires livrées avec une édition KDE Plasma, comme la prochaine Fedora Linux 44, mais très probablement aussi dans CachyOS, EndeavourOS et d'autres distributions. Il convient de mentionner que Plasma Login Manager dépend de systemd, il ne fonctionnera donc pas sur les distributions sans systemd.Parmi les autres points forts, citons la possibilité de transformer votre configuration Plasma actuelle en un nouveau thème global et d'ajuster la « netteté » visuelle de tout le contenu à l'écran sur les distributions fonctionnant sous le noyau Linux 6.19, les capacités OCR de l'outil de capture d'écran Spectacle et un portail USB qui permet aux applications en mode sandbox de demander l'accès aux périphériques USB.En outre, KDE Plasma 6.6 permet d'exclure de manière sélective certaines fenêtres des enregistrements d'écran, implémente la prise en charge de l'émulation XRandr dans la fenêtre KWin et le gestionnaire composite afin de mieux prendre en charge certaines applications utilisant XWayland, et implémente la prise en charge des pipelines de couleurs par plan DRM. Il ajoute également la possibilité de stocker les mots de passe des réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez dans un emplacement appartenant à root pour une sécurité améliorée et un accès plus facile, améliore la façon dont l'activation inter-applications se produit sur Wayland et implémente un code QR dans le widget Réseaux pour faciliter la connexion aux réseaux Wi-Fi.De plus, KDE Plasma 6.6 vous permet de personnaliser le widget Tableau de bord des applications pour qu'il suive le schéma de couleurs, bien qu'il reste sombre par défaut, tandis que vous pourrez également redimensionner la zone entre les zones Favoris et Applications dans le widget Tableau de bord des applications.Parmi les autres changements notables, Plasma 6.6 améliore la gestion de la batterie sur les ordinateurs portables, améliore la prise en charge des utilisateurs daltoniens, améliore la duplication d'écran, ajoute la prise en charge des modes d'écran personnalisés dans la session Wayland et implémente la prise en charge du réglage automatique de la luminosité sur les appareils équipés de capteurs de lumière ambiante.La session Wayland a bénéficié d'une attention particulière dans cette version avec une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité « Slow Keys ». De plus, KDE Plasma 6.6 améliore la prise en charge du système d'exploitation OpenBSD, implémente la prise en charge du fournisseur oo7 Secret Service et ajoute des règles d'opacité aux fenêtres picture-in-picture. Enfin, KDE Plasma 6.6 inclut une solution de contournement pour les jeux Windows prenant en charge le HDR afin de garantir que les couleurs restent belles lorsqu'ils sont exécutés dans Wine ou Proton, et introduit de nombreuses petites améliorations à l'application Paramètres système, ainsi qu'aux widgets par défaut utilisés dans le panneau Plasma.Plasma 6.6 regorge de fonctionnalités intéressantes, notamment :- La possibilité d'avoir des bureaux virtuels uniquement sur l'écran principal.- Un nouveau gestionnaire de connexion optionnel pour Plasma.- La luminosité automatique optionnelle de l'écran sur les appareils équipés de capteurs de lumière ambiante.- La prise en charge optionnelle de l'utilisation de manettes de jeu comme périphériques d'entrée classiques.- Installation de polices dans le centre logiciel Discover, sur les systèmes d'exploitation pris en charge- Choix de la priorité des processus dans le moniteur système- Possibilité d'épingler les widgets autonomes du navigateur Web et du volume audio- Prise en charge des invites d'accès USB et actualisation visuelle des autres invites d'autorisation- Animations plus fluides sur les écrans à taux de rafraîchissement élevéPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?