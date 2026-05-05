L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.7 sortira le 16 juin et proposera un portail dédié aux applications en arrière-plan, un zoom plus net avec une meilleure résolution, et bien plus encore

L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.7 sortira le 16 juin et proposera un portail dédié aux applications en arrière-plan, un zoom plus net offrant une meilleure résolution, et bien plus encore

Améliorations de l'interface utilisateur

xdotool

MessageDialog

Amélioration de la manière dont Discover indique qu'une mise à jour du micrologiciel a été mise en file d'attente pour être installée après le prochain redémarrage.

Suppression de l'effet « double bouton Retour » visible dans le widget Réseaux lors de l'affichage du code QR d'un réseau.

Amélioration du réglage automatique de la luminosité de l'écran afin qu'elle tienne compte d'un plus grand nombre de paramètres. Cette fonctionnalité devrait mieux s'adapter aux préférences de l'utilisateur et être moins sensible aux fluctuations dans un environnement où la luminosité ambiante varie fortement.

Les boutons situés en haut de la barre latérale de Widget Explorer respectent désormais la loi de Fitts, ce qui vous permet de les activer en plaçant le pointeur contre le bord adjacent de l'écran et en cliquant.

L'affichage de la notification indiquant que la batterie d'un téléphone connecté à KDE-Connect est faible a été simplifié.

Les utilisateurs disposent désormais de plus de 25 secondes pour choisir une couleur une fois qu'ils ont lancé cette fonctionnalité à partir du widget « Sélecteur de couleurs ».



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KDE Plasma est un environnement graphique développé par la communauté KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Il sert de couche d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail permettant de lancer des applications, de gérer les fenêtres et d'interagir avec les fichiers et les paramètres système. Plasma est conçu pour être modulaire et adaptable, avec différentes variantes adaptées à des types d'appareils spécifiques, telles que Plasma Desktop pour les ordinateurs personnels et Plasma Mobile pour les smartphones.KDE Plasma 6.7 est désormais en phase de « gel partiel des fonctionnalités », ce qui signifie qu'aucune nouvelle fonctionnalité ne sera intégrée, les développeurs se concentrant désormais sur la finalisation des fonctionnalités déjà en cours de développement. Cette étape permet de clarifier le périmètre de la prochaine version et de garantir que la stabilité reste une priorité.Parmi les nouveautés prévues, Plasma 6.7 introduit la prise en charge du portail « Applications en arrière-plan ». Cela permet aux applications qui utilisent ce portail, en particulier celles qui utilisent les nouvelles technologies GNOME, de se mettre en arrière-plan et d'apparaître sous forme d'icônes dans la barre d'état système, aux côtés des icônes similaires d'autres applications qui utilisent la fonctionnalité existante d'icônes de la barre d'état système.Par la suite, l'effet Zoom de KWin intègre un nouveau filtre d'amélioration de la résolution du contenu à l'écran. Cette amélioration vise à rendre l'affichage plus net et à en augmenter la résolution du contenu, offrant ainsi un rendu plus fluide et moins pixélisé, en particulier lors des zooms importants. Les utilisateurs ayant des besoins en matière d'accessibilité visuelle devraient particulièrement bénéficier de ces améliorations. Cet effet peut être désactivé.S'appuyant sur la convivialité du bureau, le widget des imprimantes affichera désormais un badge indiquant le nombre de tâches d'impression en cours et en file d'attente.KDE Plasma 6.7 apporte également des améliorations supplémentaires à l'interface utilisateur et à l'expérience utilisateur.Les logiciels utilisant XWayland qui demandent l'autorisation d'envoyer des événements clavier et souris synthétiques (comme, auquel de nombreuses applications font appel) sont désormais identifiés par leur nom, ce qui permet de savoir exactement quelle application en fait la demande. De plus, les utilisateurs peuvent maintenant consulter la liste des applications auxquelles ils ont accordé cette autorisation et la révoquer ultérieurement.Certains éléments de style KDE ont été appliqué au composant génériquede Qt, ce qui résout le problème de l'aspect peu esthétique et incongru de ces boîtes de dialogue dans divers logiciels, notamment la boîte de dialogue de confirmation de suppression du widget Sticky Note.KDE Plasma 6.7 améliore également le comportement de Discover lorsqu'il est lancé sans connexion Internet.Les autres nouveautés de KDE Plasma 6.7 sont les suivantes :Concernant Frameworks 6.6, l'équipe du projet a amélioré l'apparence de la transition en fondu enchaîné lors du passage d'une page à l'autre dans de nombreuses applications basées sur Kirigami.Cette version 6.7 de KDE Plasma apporte finalement plusieurs corrections de bogues visant à renforcer la stabilité et la convivialité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de KDE Plasma ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?