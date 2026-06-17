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Le noyau Linux 7.1 abandonne la prise en charge de l'architecture i486, corrige un problème audio sur la Steam Deck, ajoute la prise en charge des processeurs AMD Zen 6, apporte des mises à jour pour Rust

Le , par Alex
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Le noyau Linux 7.1 abandonne la prise en charge de l'architecture i486, corrige un problème audio sur la Steam Deck, ajoute la prise en charge des processeurs AMD Zen 6, apporte des mises à jour pour Rust

La dernière version du noyau Linux 7.1 vient dêtre publiée, apportant des avancées significatives en matière de prise en charge matérielle et defficacité de la gestion de lénergie. Du côté dAMD, le pilote amd-pstate mis à jour intègre désormais la fonctionnalité Dynamic Energy Performance Preference (EPP), qui permet des transitions automatiques entre les profils dalimentation en fonction du contexte dutilisation. Au-delà des mises à jour spécifiques aux processeurs, cette version résout des problèmes critiques de compatibilité matérielle et améliore les performances du système de fichiers. Cette version marque également une avancée significative dans la modernisation du code source grâce à la suppression de composants obsolètes.

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Créé par Linus Torvalds en 1991, il a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.

En avril 2026, un correctif ajouté à l'une des branches de développement avant la prochaine fenêtre de fusion de Linux 7.1 lançait le processus de suppression progressive, puis de retrait définitif, de la prise en charge des processeurs Intel 486 du noyau Linux. Linus Torvalds a déclaré qu'il estimait qu'il était temps pour le noyau Linux d'abandonner la prise en charge des processeurs i486, présente depuis longtemps, car il n'y a « aucune raison valable » de la conserver et de gaspiller les efforts de développement du noyau Linux en amont.

Puis en mai, Linus Torvalds a mis en garde contre le fait que les rapports de bogues générés par l'IA submergent la liste de diffusion sur la sécurité Linux de doublons et de bruit. La liste de diffusion sur la sécurité Linux est désormais « presque totalement ingérable », a averti le responsable principal Linus Torvalds. « Le flot continu de rapports générés par l'IA a rendu la liste de sécurité pratiquement ingérable, avec d'énormes doublons dus au fait que différentes personnes trouvent les mêmes choses avec les mêmes outils », a-t-il déclaré. Torvalds a souligné que ces rapports constituent « un gaspillage de temps totalement inutile », car la plupart des bogues détectés par les outils dIA sont « par définition, loin dêtre secrets », et que les signaler « ne fait quaggraver les doublons ».

Récemment, la dernière version du noyau Linux 7.1 vient dêtre publiée, apportant des avancées significatives en matière de prise en charge matérielle et defficacité de la gestion de lénergie. Du côté dAMD, le pilote amd-pstate mis à jour intègre désormais la fonctionnalité Dynamic Energy Performance Preference (EPP), qui permet des transitions automatiques entre les profils dalimentation en fonction du contexte dutilisation ; les ordinateurs portables peuvent désormais passer de manière transparente du mode « Performance » lorsquils sont branchés au mode « Équilibré » lorsquils fonctionnent sur batterie. Les utilisateurs dIntel bénéficient de lactivation par défaut de la technologie FRED (Flexible Return and Event Delivery), qui accélère les transferts entre les niveaux de privilèges du processeur. Cette optimisation se traduit par des gains de performances notables lors de charges de travail intensives, telles que la production audio, et devrait sétendre aux futurs processeurs Zen 6.


Au-delà des mises à jour spécifiques aux processeurs, cette version résout des problèmes critiques de compatibilité matérielle et améliore les performances du système de fichiers. Notamment, les fonctionnalités audio de la version OLED de la Steam Deck ont été corrigées, élargissant ainsi la compatibilité de la console portable avec divers systèmes. Lefficacité du stockage est considérablement améliorée grâce à des optimisations apportées aux disques exFAT, qui utilisent désormais la pré-allocation pour garantir un espace contigu pendant les opérations, réduisant ainsi de manière drastique la fragmentation des fichiers. De plus, la prise en charge du NTFS a été entièrement repensée grâce à un nouveau pilote offrant des performances supérieures, des capacités complètes de lecture/écriture et une prise en charge étendue des fonctionnalités spécifiques aux systèmes de fichiers Microsoft.

Cette version marque également une avancée significative dans la modernisation du code source grâce à la suppression de composants obsolètes. Environ 140 000 lignes de code associées à du matériel et à des protocoles obsolètes ont été supprimées afin dalléger le noyau. Si le code de prise en charge de la plate-forme i486 est toujours présent, les options de compilation pour les sous-architectures M486, M486SX et ELAN ont été supprimées, ce qui marque la fin progressive de ces anciennes normes. Ces efforts de nettoyage garantissent que le noyau reste léger et axé sur les exigences informatiques actuelles.

Cette version intervient après que la communauté Linux dispose enfin d'un plan de succession pour le jour où Linus Torvalds prendra sa retraite ou ne sera plus parmi nous. L'initiative est née du Maintainers Summit qui s'est tenu en décembre 2025 et qui s'est terminé par une session sur la planification de la continuité. Elle vise à réduire la dépendance à une seule personne en définissant une procédure claire de sélection dun successeur ou dune structure de gestion alternative si un départ non planifié survient. Elle répond à une inquiétude majeure : la communauté craignait que l'absence de plan de succession ne conduise à la fragmentation de l'écosystème entre les habitués du C et ceux du Rust.

Voici l'annonce de Linus Torvalds :

Il n'est donc que dimanche matin chez moi, mais c'est déjà dimanche après-midi là où je me trouve actuellement ; je procède donc à la publication de la version 7.1 à l'heure habituelle  mais pas dans le fuseau horaire habituel.

Cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion s'ouvre demain, mais je serai dans un autre fuseau horaire d'ici là, donc le calendrier sera un peu décalé. D'habitude, j'essaie de concentrer mes efforts en début de fenêtre de fusion et d'en faire le plus possible les premiers jours. Cette fois-ci, je ne suis pas sûr que cela soit possible avec mon ordinateur portable et quelques longs vols sans connexion Internet, mais je me suis assuré d'avoir récupéré les premières demandes de fusion (merci à ceux qui les ont envoyées, vous savez de qui je parle), ce qui me permettra d'en traiter une partie hors ligne.

Quoi quil en soit, mis à part déventuels petits contretemps pendant la fenêtre de fusion, la nouvelle du jour concerne la version 7.1. Vous trouverez ci-dessous le « shortlog » de la semaine dernière : rien de particulièrement intéressant ni dinquiétant ne ressort, ce qui est tout à fait normal. Il sagit principalement de diverses mises à jour mineures de pilotes (GPU, réseau, son, divers) ainsi que de quelques corrections concernant le réseau et les outils de traçage. Et de modifications mineures aléatoires ici et là.

Merci de continuer à tester malgré la sortie de cette version, et toutes mes excuses par avance si mes délais de réponse dans la fenêtre de fusion sont un peu aléatoires ces prochains jours. Jai brièvement envisagé de repousser la sortie dune semaine, mais jai décidé que cela nen valait pas vraiment la peine. Je risque peut-être de regretter cette décision,

Linus

Source : Annonce du noyau Linux 7.1

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Voir aussi :

« Rust sauvera Linux de l'IA », affirme Greg Kroah-Hartman dans le cadre d'une critique de l'usage de l'intelligence artificielle pour trouver les bogues au sein du code du noyau écrit en langage C

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