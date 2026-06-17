Le noyau Linux 7.1 abandonne la prise en charge de l'architecture i486, corrige un problème audio sur la Steam Deck, ajoute la prise en charge des processeurs AMD Zen 6, apporte des mises à jour pour Rust

La dernière version du noyau Linux 7.1 vient dêtre publiée, apportant des avancées significatives en matière de prise en charge matérielle et defficacité de la gestion de lénergie. Du côté dAMD, le pilote amd-pstate mis à jour intègre désormais la fonctionnalité Dynamic Energy Performance Preference (EPP), qui permet des transitions automatiques entre les profils dalimentation en fonction du contexte dutilisation. Au-delà des mises à jour spécifiques aux processeurs, cette version résout des problèmes critiques de compatibilité matérielle et améliore les performances du système de fichiers. Cette version marque également une avancée significative dans la modernisation du code source grâce à la suppression de composants obsolètes.
Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type Unix utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Créé par Linus Torvalds en 1991, il a rapidement été adopté comme noyau du système dexploitation GNU, conçu pour remplacer librement Unix. Depuis la fin des années 1990, il est intégré à de nombreuses distributions de systèmes dexploitation, dont beaucoup portent le nom de Linux. Android, utilisé dans de nombreux appareils mobiles et embarqués, est lun de ces systèmes dexploitation basés sur le noyau Linux.
En avril 2026, un correctif ajouté à l'une des branches de développement avant la prochaine fenêtre de fusion de Linux 7.1 lançait le processus de suppression progressive, puis de retrait définitif, de la prise en charge des processeurs Intel 486 du noyau Linux. Linus Torvalds a déclaré qu'il estimait qu'il était temps pour le noyau Linux d'abandonner la prise en charge des processeurs i486, présente depuis longtemps, car il n'y a « aucune raison valable » de la conserver et de gaspiller les efforts de développement du noyau Linux en amont.
Puis en mai, Linus Torvalds a mis en garde contre le fait que les rapports de bogues générés par l'IA submergent la liste de diffusion sur la sécurité Linux de doublons et de bruit. La liste de diffusion sur la sécurité Linux est désormais « presque totalement ingérable », a averti le responsable principal Linus Torvalds. « Le flot continu de rapports générés par l'IA a rendu la liste de sécurité pratiquement ingérable, avec d'énormes doublons dus au fait que différentes personnes trouvent les mêmes choses avec les mêmes outils », a-t-il déclaré. Torvalds a souligné que ces rapports constituent « un gaspillage de temps totalement inutile », car la plupart des bogues détectés par les outils dIA sont « par définition, loin dêtre secrets », et que les signaler « ne fait quaggraver les doublons ».
Récemment, la dernière version du noyau Linux 7.1 vient dêtre publiée, apportant des avancées significatives en matière de prise en charge matérielle et defficacité de la gestion de lénergie. Du côté dAMD, le pilote amd-pstate mis à jour intègre désormais la fonctionnalité Dynamic Energy Performance Preference (EPP), qui permet des transitions automatiques entre les profils dalimentation en fonction du contexte dutilisation ; les ordinateurs portables peuvent désormais passer de manière transparente du mode « Performance » lorsquils sont branchés au mode « Équilibré » lorsquils fonctionnent sur batterie. Les utilisateurs dIntel bénéficient de lactivation par défaut de la technologie FRED (Flexible Return and Event Delivery), qui accélère les transferts entre les niveaux de privilèges du processeur. Cette optimisation se traduit par des gains de performances notables lors de charges de travail intensives, telles que la production audio, et devrait sétendre aux futurs processeurs Zen 6.
Au-delà des mises à jour spécifiques aux processeurs, cette version résout des problèmes critiques de compatibilité matérielle et améliore les performances du système de fichiers. Notamment, les fonctionnalités audio de la version OLED de la Steam Deck ont été corrigées, élargissant ainsi la compatibilité de la console portable avec divers systèmes. Lefficacité du stockage est considérablement améliorée grâce à des optimisations apportées aux disques exFAT, qui utilisent désormais la pré-allocation pour garantir un espace contigu pendant les opérations, réduisant ainsi de manière drastique la fragmentation des fichiers. De plus, la prise en charge du NTFS a été entièrement repensée grâce à un nouveau pilote offrant des performances supérieures, des capacités complètes de lecture/écriture et une prise en charge étendue des fonctionnalités spécifiques aux systèmes de fichiers Microsoft.
Cette version marque également une avancée significative dans la modernisation du code source grâce à la suppression de composants obsolètes. Environ 140 000 lignes de code associées à du matériel et à des protocoles obsolètes ont été supprimées afin dalléger le noyau. Si le code de prise en charge de la plate-forme i486 est toujours présent, les options de compilation pour les sous-architectures M486, M486SX et ELAN ont été supprimées, ce qui marque la fin progressive de ces anciennes normes. Ces efforts de nettoyage garantissent que le noyau reste léger et axé sur les exigences informatiques actuelles.
Cette version intervient après que la communauté Linux dispose enfin d'un plan de succession pour le jour où Linus Torvalds prendra sa retraite ou ne sera plus parmi nous. L'initiative est née du Maintainers Summit qui s'est tenu en décembre 2025 et qui s'est terminé par une session sur la planification de la continuité. Elle vise à réduire la dépendance à une seule personne en définissant une procédure claire de sélection dun successeur ou dune structure de gestion alternative si un départ non planifié survient. Elle répond à une inquiétude majeure : la communauté craignait que l'absence de plan de succession ne conduise à la fragmentation de l'écosystème entre les habitués du C et ceux du Rust.
Voici l'annonce de Linus Torvalds :
Il n'est donc que dimanche matin chez moi, mais c'est déjà dimanche après-midi là où je me trouve actuellement ; je procède donc à la publication de la version 7.1 à l'heure habituelle mais pas dans le fuseau horaire habituel.
Cela signifie évidemment que la fenêtre de fusion s'ouvre demain, mais je serai dans un autre fuseau horaire d'ici là, donc le calendrier sera un peu décalé. D'habitude, j'essaie de concentrer mes efforts en début de fenêtre de fusion et d'en faire le plus possible les premiers jours. Cette fois-ci, je ne suis pas sûr que cela soit possible avec mon ordinateur portable et quelques longs vols sans connexion Internet, mais je me suis assuré d'avoir récupéré les premières demandes de fusion (merci à ceux qui les ont envoyées, vous savez de qui je parle), ce qui me permettra d'en traiter une partie hors ligne.
Quoi quil en soit, mis à part déventuels petits contretemps pendant la fenêtre de fusion, la nouvelle du jour concerne la version 7.1. Vous trouverez ci-dessous le « shortlog » de la semaine dernière : rien de particulièrement intéressant ni dinquiétant ne ressort, ce qui est tout à fait normal. Il sagit principalement de diverses mises à jour mineures de pilotes (GPU, réseau, son, divers) ainsi que de quelques corrections concernant le réseau et les outils de traçage. Et de modifications mineures aléatoires ici et là.
Merci de continuer à tester malgré la sortie de cette version, et toutes mes excuses par avance si mes délais de réponse dans la fenêtre de fusion sont un peu aléatoires ces prochains jours. Jai brièvement envisagé de repousser la sortie dune semaine, mais jai décidé que cela nen valait pas vraiment la peine. Je risque peut-être de regretter cette décision,
Linus
Source : Annonce du noyau Linux 7.1
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