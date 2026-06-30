AnduinOS 2.0 est une refonte majeure de la distribution Linux AnduinOS, désormais officiellement maintenue par AIURSOFT LIMITED. Construite sur Ubuntu 26.04 LTS avec le noyau Linux 7, elle intègre un profil de noyau optimisé pour le bureau, bloque snapd et la télémétrie au niveau de lintégration continue (CI), remplace les polices par défaut et substitue les applications héritées par des équivalents modernes basés sur GTK4/libadwaita. Parmi les nouveaux outils propriétaires, on trouve une application de paramètres dapparence et un sélecteur de fonds décran GDM avec des thèmes Fluent.
AnduinOS est une distribution Linux gratuite et open source, de type Windows, basée sur Ubuntu. Elle a été créée par Anduin Xue, un ancien ingénieur logiciel chez Microsoft. AnduinOS 2.0 est une refonte majeure de la distribution Linux AnduinOS, désormais officiellement maintenue par AIURSOFT LIMITED. Cette version abandonne le remastering fragile basé sur Bash au profit dun pipeline de compilation entièrement déclaratif utilisant des outils personnalisés (aosproj et apkg) et debootstrap, produisant 56 paquets .deb modulaires.
Construite sur Ubuntu 26.04 LTS avec le noyau Linux 7, elle intègre un profil de noyau optimisé pour le bureau, bloque snapd et la télémétrie au niveau de lintégration continue (CI), remplace les polices par défaut et substitue les applications héritées par des équivalents modernes basés sur GTK4/libadwaita. Une seule image ISO denviron 2,5 Go couvre 28 langues avec un menu GRUB prenant en charge lUnicode.
Parmi les nouveaux outils propriétaires, on trouve une application de paramètres dapparence et un sélecteur de fonds décran GDM avec des thèmes Fluent. Les mises à jour du système sont gérées exclusivement via apt standard, et lensemble du code source est disponible sous licence GPL-v3 sur GitHub.
Voici l'annonce de AnduinOS 2.0 :
Sortie d'AnduinOS 2.0 : une refonte déclarative du bureau Linux
Aujourdhui, AIURSOFT LIMITED annonce la disponibilité générale dAnduinOS 2.0.0. Le projet est désormais officiellement maintenu par AIURSOFT LIMITED (Hong Kong), marquant ainsi sa transition dun effort géré en solo vers un écosystème bénéficiant dun soutien international.
Lorsque nous avons lancé ce projet, à linstar de nombreuses distributions Linux dérivées, nous nous appuyions sur une série de scripts Bash impératifs complexes pour modifier une image système existante. Bien que fonctionnelle, cette approche était fragile et difficile à maintenir et à mettre à jour. Pour la version 2.0, nous avons pris du recul et reconstruit lensemble des fondations à partir de zéro.
AnduinOS 2.0 nest plus un simple « remaster ». Il est désormais entièrement assemblé à partir de zéro à laide dun pipeline debootstrap et chroot épuré, piloté par notre chaîne doutils de packaging déclarative et développée sur mesure (aosproj & apkg). Le cur du système dexploitation a été méticuleusement modularisé en 56 paquets .deb standard répartis sur trois niveaux : les remplacements matériels (par exemple, le remplacement dubuntu-desktop), les remplacements logiciels (par exemple, apt-config) et les extensions de personnalisation/fonctionnalités. Lintégralité de notre code source et de nos pipelines de gestion des paquets est entièrement ouverte découvrez-les sur AnduinOS-2, AnduinOS-Packages et Apkg.
Nous avons également officiellement supprimé tous les scripts de mise à jour personnalisés. La maintenance du système est désormais entièrement gérée par les commandes standard `apt update && apt upgrade`. Tous les dépôts APT sont hébergés via notre CDN mondial à ladresse packages.anduinos.com, optimisé par léquilibrage de charge de Cloudflare sur des nuds situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il sagit dun retour à la rationalité en matière de gestion des paquets, garantissant une compatibilité native à 100 % avec lécosystème Debian/Ubuntu au sens large.
Une base épurée, sans surchargement
En coulisses, AnduinOS 2.0 repose sur la base de pointe Ubuntu 26.04 LTS (Resolute) et est alimenté par le noyau Linux 7. Nous fournissons un profil de noyau optimisé pour les ordinateurs de bureau incluant le contrôle de congestion BBR, vm.swappiness=10 et des limites fs.inotify relevées afin doffrir une expérience de bureau nettement plus réactive sous des charges de travail importantes. Le micrologiciel audio Intel SOF est également préinstallé pour les matériels les plus récents, sans compromettre le Secure Boot. Dracut est entièrement pris en charge en tant que framework initramfs alternatif pour les utilisateurs qui le préfèrent.
Nous adoptons une position stricte concernant lencombrement du système et la confidentialité des utilisateurs. Notre pipeline de CI est désormais configuré pour échouer immédiatement si des paquets tels que snapd ou des services de télémétrie en amont sont détectés pendant le processus de compilation. Nous avons également entièrement remplacé les polices par défaut dUbuntu par une élégante pile typographique : Cascadia Code, Noto Sans/Serif, Nerd Fonts Symbols et Twemoji COLRv1 pour des emojis colorés modernes. Vous bénéficiez de la stabilité dune base LTS, sans les éléments dont vous ne vouliez pas.
Afin de maintenir la taille de lISO à environ 2,5 Go, nous avons remplacé les applications héritées par leurs équivalents modernes et légers basés sur GTK4/libadwaita : Celluloid (avec ffmpeg et yt-dlp pour une prise en charge étendue des formats et du streaming) remplace Showtime pour la vidéo, Loupe remplace Shotwell pour les images, Amberol remplace Rhythmbox et GNOME Music pour laudio, Resources remplace GNOME System Monitor, et Geary sert de client de messagerie par défaut. Les outils de développement tels que build-essential, gdb et git ne sont plus préinstallés pour gagner de lespace, mais restent accessibles en un simple « apt install ». Nous avons également introduit anduinos-ufwall-gtk, une interface graphique GTK4 officielle pour UFW permettant de gérer les règles de pare-feu sans passer par le terminal.
En matière de localisation, les 28 langues officiellement prises en charge y compris les langues récemment ajoutées que sont le danois, lukrainien, lindonésien, le finnois, lhindi et le grec sont désormais regroupées dans une seule image ISO. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur langue maternelle directement depuis un menu de démarrage GRUB entièrement compatible Unicode. Les dispositions de clavier sadaptent dynamiquement à la langue choisie, et les utilisateurs chinois bénéficient dune expérience de saisie fluide avec anduinos-rime grâce au mécanisme dpkg-divert sans avoir à installer plus de 20 paquets de méthodes de saisie héritées et sans rapport provenant de lamont.
Un bureau à votre image
AnduinOS 2.0 présente notre application native « AnduinOS Appearance Settings » un panneau de configuration GTK4/libadwaita entièrement internationalisé en 28 langues. Elle vous permet de basculer entre les icônes de la barre des tâches centrées (style 11) et les dispositions classiques alignées à gauche, de repositionner la barre des tâches sur nimporte quel bord de lécran et dajuster le comportement de regroupement, le tout depuis une interface épurée.
Lécran de connexion bénéficie de la même attention. Notre sélecteur de fonds décran GDM intégré, doté dun aperçu des images, sappuie sur un moteur de thèmes Fluent qui injecte avec précision lensemble des ressources CSS et SVG Fluent dans GDM y compris des boutons daccessibilité parfaitement arrondis et se régénère automatiquement à chaque mise à jour de paquets pour rester cohérent avec votre bureau. Nous sommes fiers de parrainer officiellement @vinceliuice pour les superbes thèmes Fluent GTK et dicônes qui alimentent lensemble de notre interface.
Pour parfaire lexpérience : Dash-to-Panel affiche des bordures de panneau nettes de 1 px dans le style Fluent, la barre des tâches isole par défaut les écrans et les espaces de travail pour les configurations multi-écrans, et les menus contextuels de Dash-to-Panel, DING et ArcMenu sont entièrement localisés via linjection de fichiers .mo dans toutes les langues prises en charge. Quatre nouvelles paires de fonds décran (New Mountain, New Bubbles, 11, AnduinOS) sont incluses, « New Bubbles » étant le nouveau fond décran par défaut.
Des fonctionnalités prêtes à lemploi
Nous avons préconfiguré le système pour que vous puissiez vous mettre au travail immédiatement. Les AppImages sexécutent dès linstallation grâce aux bibliothèques libfuse2t64 et OpenGL préchargées. policykit-desktop-privileges est intégré pour permettre des invites sans mot de passe lors dactions de bureau standard telles que le montage de lecteurs. Un service deskmon.service personnalisé permet automatiquement dexécuter les fichiers .desktop depuis le répertoire ~/Desktop : il suffit dy déposer un raccourci et de double-cliquer dessus. Les utilitaires dimpression (cups, system-config-printer) et de numérisation (sane-airscan) sont préinstallés et prêts à fonctionner avec votre matériel.
AnduinOS 2.0 est-il fait pour vous ?
Nous avons conçu AnduinOS 2.0 pour les développeurs et les utilisateurs quotidiens qui recherchent la compatibilité matérielle dune distribution Ubuntu LTS, mais préfèrent une philosophie de gestion des paquets plus épurée et plus traditionnelle.
Si vous recherchez une distribution Linux qui répond aux critères suivants :
- Une expérience utilisateur familière et très aboutie barre des tâches personnalisable, écran de connexion au thème Fluent et paramètres dapparence intégrés
- Absence totale de télémétrie
- Image ISO compacte denviron 2,5 Go avec démarrage en mode Live
- Support à long terme (base Ubuntu 26.04) et noyau Linux 7
- De bonnes performances pour les utilisateurs de bureau
- Prise en charge transparente des cartes graphiques NVIDIA et du démarrage sécurisé
- Bureau GNOME moderne, Wayland et compatibilité HDR
- 28 langues dans une seule image ISO, avec saisie en qualité native pour le chinois, le japonais, le coréen, larabe et le thaï
- Écosystème APT 100 % natif pas de gestionnaires de mises à jour personnalisés, juste apt
Alors AnduinOS 2.0 est fait pour vous.
Source : Annonce AnduinOS 2.0
Et vous ?
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Le mainteneur de la distribution Linux AnduinOS s'avère être un employé de Microsoft. La distribution est basée sur Ubuntu et imite l'interface de Windows 11
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