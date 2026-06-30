La distribution Linux gratuite et open source AnduinOS 2.0 est disponible, avec son système de compilation entièrement repensé, sa nouvelle architecture déclarative, et des protections de la vie privée améliorées

Sortie d'AnduinOS 2.0 : une refonte déclarative du bureau Linux



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AnduinOS est une distribution Linux gratuite et open source, de type Windows, basée sur Ubuntu. Elle a été créée par Anduin Xue, un ancien ingénieur logiciel chez Microsoft. AnduinOS 2.0 est une refonte majeure de la distribution Linux AnduinOS, désormais officiellement maintenue par AIURSOFT LIMITED. Cette version abandonne le remastering fragile basé sur Bash au profit dun pipeline de compilation entièrement déclaratif utilisant des outils personnalisés (aosproj et apkg) et debootstrap, produisant 56 paquets .deb modulaires.Construite sur Ubuntu 26.04 LTS avec le noyau Linux 7, elle intègre un profil de noyau optimisé pour le bureau, bloque snapd et la télémétrie au niveau de lintégration continue (CI), remplace les polices par défaut et substitue les applications héritées par des équivalents modernes basés sur GTK4/libadwaita. Une seule image ISO denviron 2,5 Go couvre 28 langues avec un menu GRUB prenant en charge lUnicode.Parmi les nouveaux outils propriétaires, on trouve une application de paramètres dapparence et un sélecteur de fonds décran GDM avec des thèmes Fluent. Les mises à jour du système sont gérées exclusivement via apt standard, et lensemble du code source est disponible sous licence GPL-v3 sur GitHub.Voici l'annonce de AnduinOS 2.0 :Aujourdhui, AIURSOFT LIMITED annonce la disponibilité générale dAnduinOS 2.0.0. Le projet est désormais officiellement maintenu par AIURSOFT LIMITED (Hong Kong), marquant ainsi sa transition dun effort géré en solo vers un écosystème bénéficiant dun soutien international.Lorsque nous avons lancé ce projet, à linstar de nombreuses distributions Linux dérivées, nous nous appuyions sur une série de scripts Bash impératifs complexes pour modifier une image système existante. Bien que fonctionnelle, cette approche était fragile et difficile à maintenir et à mettre à jour. Pour la version 2.0, nous avons pris du recul et reconstruit lensemble des fondations à partir de zéro.AnduinOS 2.0 nest plus un simple « remaster ». Il est désormais entièrement assemblé à partir de zéro à laide dun pipeline debootstrap et chroot épuré, piloté par notre chaîne doutils de packaging déclarative et développée sur mesure (aosproj & apkg). Le cur du système dexploitation a été méticuleusement modularisé en 56 paquets .deb standard répartis sur trois niveaux : les remplacements matériels (par exemple, le remplacement dubuntu-desktop), les remplacements logiciels (par exemple, apt-config) et les extensions de personnalisation/fonctionnalités. Lintégralité de notre code source et de nos pipelines de gestion des paquets est entièrement ouverte  découvrez-les sur AnduinOS-2, AnduinOS-Packages et Apkg.Nous avons également officiellement supprimé tous les scripts de mise à jour personnalisés. La maintenance du système est désormais entièrement gérée par les commandes standard `apt update && apt upgrade`. Tous les dépôts APT sont hébergés via notre CDN mondial à ladresse packages.anduinos.com, optimisé par léquilibrage de charge de Cloudflare sur des nuds situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il sagit dun retour à la rationalité en matière de gestion des paquets, garantissant une compatibilité native à 100 % avec lécosystème Debian/Ubuntu au sens large.En coulisses, AnduinOS 2.0 repose sur la base de pointe Ubuntu 26.04 LTS (Resolute) et est alimenté par le noyau Linux 7. Nous fournissons un profil de noyau optimisé pour les ordinateurs de bureau  incluant le contrôle de congestion BBR, vm.swappiness=10 et des limites fs.inotify relevées  afin doffrir une expérience de bureau nettement plus réactive sous des charges de travail importantes. Le micrologiciel audio Intel SOF est également préinstallé pour les matériels les plus récents, sans compromettre le Secure Boot. Dracut est entièrement pris en charge en tant que framework initramfs alternatif pour les utilisateurs qui le préfèrent.Nous adoptons une position stricte concernant lencombrement du système et la confidentialité des utilisateurs. Notre pipeline de CI est désormais configuré pour échouer immédiatement si des paquets tels que snapd ou des services de télémétrie en amont sont détectés pendant le processus de compilation. Nous avons également entièrement remplacé les polices par défaut dUbuntu par une élégante pile typographique : Cascadia Code, Noto Sans/Serif, Nerd Fonts Symbols et Twemoji COLRv1 pour des emojis colorés modernes. Vous bénéficiez de la stabilité dune base LTS, sans les éléments dont vous ne vouliez pas.Afin de maintenir la taille de lISO à environ 2,5 Go, nous avons remplacé les applications héritées par leurs équivalents modernes et légers basés sur GTK4/libadwaita : Celluloid (avec ffmpeg et yt-dlp pour une prise en charge étendue des formats et du streaming) remplace Showtime pour la vidéo, Loupe remplace Shotwell pour les images, Amberol remplace Rhythmbox et GNOME Music pour laudio, Resources remplace GNOME System Monitor, et Geary sert de client de messagerie par défaut. Les outils de développement tels que build-essential, gdb et git ne sont plus préinstallés pour gagner de lespace, mais restent accessibles en un simple « apt install ». Nous avons également introduit anduinos-ufwall-gtk, une interface graphique GTK4 officielle pour UFW permettant de gérer les règles de pare-feu sans passer par le terminal.En matière de localisation, les 28 langues officiellement prises en charge  y compris les langues récemment ajoutées que sont le danois, lukrainien, lindonésien, le finnois, lhindi et le grec  sont désormais regroupées dans une seule image ISO. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur langue maternelle directement depuis un menu de démarrage GRUB entièrement compatible Unicode. Les dispositions de clavier sadaptent dynamiquement à la langue choisie, et les utilisateurs chinois bénéficient dune expérience de saisie fluide avec anduinos-rime grâce au mécanisme dpkg-divert  sans avoir à installer plus de 20 paquets de méthodes de saisie héritées et sans rapport provenant de lamont.AnduinOS 2.0 présente notre application native « AnduinOS Appearance Settings »  un panneau de configuration GTK4/libadwaita entièrement internationalisé en 28 langues. Elle vous permet de basculer entre les icônes de la barre des tâches centrées (style 11) et les dispositions classiques alignées à gauche, de repositionner la barre des tâches sur nimporte quel bord de lécran et dajuster le comportement de regroupement, le tout depuis une interface épurée.Lécran de connexion bénéficie de la même attention. Notre sélecteur de fonds décran GDM intégré, doté dun aperçu des images, sappuie sur un moteur de thèmes Fluent qui injecte avec précision lensemble des ressources CSS et SVG Fluent dans GDM  y compris des boutons daccessibilité parfaitement arrondis  et se régénère automatiquement à chaque mise à jour de paquets pour rester cohérent avec votre bureau. Nous sommes fiers de parrainer officiellement @vinceliuice pour les superbes thèmes Fluent GTK et dicônes qui alimentent lensemble de notre interface.Pour parfaire lexpérience : Dash-to-Panel affiche des bordures de panneau nettes de 1 px dans le style Fluent, la barre des tâches isole par défaut les écrans et les espaces de travail pour les configurations multi-écrans, et les menus contextuels de Dash-to-Panel, DING et ArcMenu sont entièrement localisés via linjection de fichiers .mo dans toutes les langues prises en charge. Quatre nouvelles paires de fonds décran (New Mountain, New Bubbles, 11, AnduinOS) sont incluses, « New Bubbles » étant le nouveau fond décran par défaut.Nous avons préconfiguré le système pour que vous puissiez vous mettre au travail immédiatement. Les AppImages sexécutent dès linstallation grâce aux bibliothèques libfuse2t64 et OpenGL préchargées. policykit-desktop-privileges est intégré pour permettre des invites sans mot de passe lors dactions de bureau standard telles que le montage de lecteurs. Un service deskmon.service personnalisé permet automatiquement dexécuter les fichiers .desktop depuis le répertoire ~/Desktop : il suffit dy déposer un raccourci et de double-cliquer dessus. Les utilitaires dimpression (cups, system-config-printer) et de numérisation (sane-airscan) sont préinstallés et prêts à fonctionner avec votre matériel.Nous avons conçu AnduinOS 2.0 pour les développeurs et les utilisateurs quotidiens qui recherchent la compatibilité matérielle dune distribution Ubuntu LTS, mais préfèrent une philosophie de gestion des paquets plus épurée et plus traditionnelle.Si vous recherchez une distribution Linux qui répond aux critères suivants :- Une expérience utilisateur familière et très aboutie  barre des tâches personnalisable, écran de connexion au thème Fluent et paramètres dapparence intégrés- Absence totale de télémétrie- Image ISO compacte denviron 2,5 Go avec démarrage en mode Live- Support à long terme (base Ubuntu 26.04) et noyau Linux 7- De bonnes performances pour les utilisateurs de bureau- Prise en charge transparente des cartes graphiques NVIDIA et du démarrage sécurisé- Bureau GNOME moderne, Wayland et compatibilité HDR- 28 langues dans une seule image ISO, avec saisie en qualité native pour le chinois, le japonais, le coréen, larabe et le thaï- Écosystème APT 100 % natif  pas de gestionnaires de mises à jour personnalisés, juste aptAlors AnduinOS 2.0 est fait pour vous.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?