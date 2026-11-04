La distribution Fedora Linux 45 est officiellement disponible avec les environnements de bureau GNOME 51 et KDE Plasma 6.8, ainsi que la prise en charge de Stratis pour la gestion du stockage

Fedora Linux 45 arrive avec GNOME 51, KDE Plasma 6.8 et une modification au niveau du stockage qui revêt une importance particulière pour les administrateurs : Anaconda prend désormais en charge Stratis de manière native, ce qui permet de créer des pools de disques multiples lors de l'installation, avec des options Kickstart pour l'automatisation. Cette version intègre également Podman 6, dont les modifications apportées à lAPI et à la ligne de commande sont incompatibles avec les versions antérieures, et supprime deux anciens plugins VPN de NetworkManager. Fedora Asahi Remix 45 ajoute une prise en charge initiale de lApple M3, mais laccélération 3D reste en attente dune mise à jour de Mesa.
Fedora Linux est une distribution Linux développée par le projet Fedora. Elle a été créée en 2003 dans le prolongement du projet Red Hat Linux. Elle comprend des logiciels distribués sous diverses licences libres et open source et vise à se positionner à la pointe des technologies open source. Fedora Linux constitue désormais la source en amont de CentOS Stream et de Red Hat Enterprise Linux.
La version 45 de Fedora Linux est désormais disponible pour les éditions Workstation, KDE Plasma Desktop, Server, Cloud, CoreOS, IoT, Atomic Desktops et Spins. Elle apporte des améliorations au niveau de l'environnement de bureau, des outils de développement mis à jour et une prise en charge matérielle élargie.
L'une des principales nouveautés est la prise en charge native de Stratis dans le programme d'installation Anaconda, qui permet aux utilisateurs de créer des pools de stockage sur plusieurs disques et de configurer des systèmes de fichiers dynamiques via Cockpit. Kickstart bénéficie également de nouvelles options pour les déploiements automatisés de Stratis.
Fedora Workstation 45 est livrée avec GNOME 51, qui introduit une gestion améliorée des images pour des animations plus fluides en cas de forte sollicitation du processeur ou de la carte graphique, un pipeline graphique mis à jour utilisant le chemin GBM standard, ainsi que « oo7 », un service en bac à sable destiné au stockage des identifiants.
De son côté, le bureau Fedora KDE Plasma inclut Plasma 6.8 avec des bureaux virtuels par écran, des performances améliorées pour le bureau à distance, une synchronisation bidirectionnelle du presse-papiers, le retour du thème Oxygen et le nouveau système de thèmes Union basé sur CSS.
Parmi les autres changements, on peut citer Podman 6, qui introduit des modifications majeures au niveau de l'API et de la ligne de commande, ainsi que la suppression de deux plugins VPN hérités de NetworkManager ; OpenConnect et Libreswan sont recommandés comme alternatives. Fedora Asahi Remix 45 ajoute également une prise en charge initiale des puces M3, M3 Pro et M3 Max d'Apple, bien que la prise en charge des graphismes 3D avec accélération matérielle ne soit prévue que plus tard, via une mise à jour de Mesa.
La publication de cette version de Fedora Linux intervient alors que la part de marché de Linux sur desktop dépasse désormais les 10 % en Amérique du Nord et a déjà pu franchir la barre symbolique des 5 % en France, selon les données de Statcounter. Toutefois, les chiffres nord-américains sont contestés, certains observateurs évoquant la possibilité d'une activité générée par des scripts automatisés susceptible de fausser les statistiques.
Sources : Annonce de Fedora Linux 45, notes de mise à jour de Fedora 45
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