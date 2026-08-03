Linux a rarement dépassé les 3 % de parts de marché indépendamment de la région à laquelle on se réfère. Cest la raison pour laquelle les 10 % de parts de marché en Amérique du Nord font lobjet de débats
Linux has surpassed 10% in the Desktop OS marketshare pic.twitter.com/XX5GLzIdd5— vxdb (@vxdb) August 2, 2026
La dernière fois que Linux a été annoncé avec plus de 15 % de parts de marché cétait en Inde, selon Statcounter. Cette fois cest au tour de lAmérique du Nord de mobiliser plus de 10 % de parts de marché, selon le même baromètre. Ce chiffre qui contraste avec les 4,36 % (données Statcounter) à léchelle mondiale attire lattention et soulève des questionnements quant à sa fiabilité.
En effet, Statcounter comptabilise les pages vues sur son réseau de sites partenaires (trafic HTTP basé sur les agents utilisateurs) et non des installations réelles de Linux sur des ordinateurs physiques. Cet état de choses peut conduire à une surreprésentation des visites automatisées ou des serveurs par rapport aux utilisateurs humains. De plus, Il est très facile pour un script ou un robot de simuler une signature système Linux pour passer inaperçu ou accomplir des tâches automatisées. D'après l'enquête Steam Hardware Survey de juillet 2026 (qui reflète probablement davantage la réalité des utilisateurs), Linux représente près de 4 % exactement.
En d'autres termes, les affirmations récemment relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles la part de marché de Linux sur les ordinateurs de bureau aurait dépassé les 10 % en Amérique du Nord et que Windows perdrait rapidement des utilisateurs, sont trompeuses et reposent sur une mauvaise interprétation des données de trafic web fournies par StatCounter et autres Cloudflare. Ces plateformes mesurent le nombre de pages vues, et non lutilisation réelle des appareils ni le nombre dutilisateurs uniques ; leurs résultats sont fortement faussés par le trafic automatisé (bots) se faisant passer pour des agents Linux. Les anomalies dans les données, telles que le comptage séparé des systèmes dexploitation hérités comme OS X ou les pics inhabituels observés pour des versions obsolètes de Windows, reflètent des défauts dans la collecte et linterprétation des données plutôt que de véritables évolutions du marché.
En distinguant le trafic humain de celui des bots dans les données de Cloudflare, la part de Linux tombe à environ 4,7 %, tandis que Windows conserve environ 65 % en Amérique du Nord. Les données à disposition soulèvent la nécessité dévaluer de manière critique les affirmations virales issues de lanalyse de données, en reconnaissant que Linux est un choix nécessitant une installation et une expertise, plutôt quun système grand public par défaut qui supplanterait Windows.
Les avancées de Linux en termes de parts de marché sur le desktop, même si elles se font à pas de tortue, sont aussi la résultante dune perte de confiance des utilisateurs en Windows
Statcounter is reporting Linux as having a 10.65% market share in North America (7.53% world wide).— The Lunduke Journal (@LundukeJournal) August 2, 2026
Cloudflare is reporting similar numbers, with 9.2% of HTTP requests they handle being identified as Linux.
The key question: Are these actual human Desktop Linux users? Or are pic.twitter.com/lYTnSdmcGn
Des distributions orientées ex-utilisateurs de Windows comme Zorin OS ont rapporté plus de 780 000 transferts d'utilisateurs juste après l'annonce de la fin du support de Windows 10.
L'utilisation de Linux pour le jeu vidéo a atteint un sommet historique au premier trimestre 2026 en dépassant la barre des 5 % (5,33 % en mars 2026), propulsé par l'adoption de machines comme le Steam Deck et la couche de compatibilité Proton, daprès des données de la plateforme Steam.
Enfin, des administrations publiques en Europe (comme en Allemagne avec Schleswig-Holstein ou en France avec des initiatives ministérielles) programment ou exécutent le basculement de dizaines de milliers de postes de travail vers Linux pour des motifs de souveraineté numérique.
« Linux est beaucoup moins attaqué que Windows et demande moins de ressources. Lintérêt pour nous était de concilier tout ca pour faire pérenniser nos postes informatiques et quon soit mieux protégés sur nos données. Cest donc pour sécuriser les données confidentielles des 2000 habitants du village que ce choix a été fait : données bancaires, de santé, de renseignement lié à létat civil », expliquent des responsables de la mairie de la Croix-en-Touraine.
Le projet End Of 10 liste les raisons pour lesquelles il est pertinent pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11 :
- C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
- Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
- Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
- Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
- Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.
Le projet "End of 10" vise à sauver les PC dits vieillissants (selon les critères de Microsoft) avec Linux au lieu de Windows 11.
Et vous ?
Que pensez-vous de ces données de Statcounter faisant état du passage de Linux au-dessus de 10 % de parts de marché sur le desktop ? Sont-elles pertinentes ? Partagez-vous les avis selon lesquels elles ne sont pas fiables ?
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Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
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