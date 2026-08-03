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La part de marché de Linux sur le desktop dépasse désormais les 10 % en Amérique du Nord et a déjà pu franchir la barre symbolique de 5 % en France
Selon des données de Statcounter contestées par des critiques

Le , par Patrick Ruiz
212 commentaires

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13  0 
La part de marché de Linux a atteint 10,65 % sur les ordinateurs de bureau en Amérique du Nord, en juillet 2026. En France, elle a connu une hausse générale entre juillet 2024 et juillet 2026, passant dun record denviron 4,45 % à des pics oscillant autour de 5 %. Ce sont des chiffres historiques dans les deux cas et particulièrement pour le cas de lAmérique du Nord. Toutefois, la fiabilité de ces derniers (cas de lAmérique du Nord) fait lobjet de débats en raison de la possibilité dune activité de scripts automatisés.

Linux a rarement dépassé les 3 % de parts de marché indépendamment de la région à laquelle on se réfère. Cest la raison pour laquelle les 10 % de parts de marché en Amérique du Nord font lobjet de débats

La dernière fois que Linux a été annoncé avec plus de 15 % de parts de marché cétait en Inde, selon Statcounter. Cette fois cest au tour de lAmérique du Nord de mobiliser plus de 10 % de parts de marché, selon le même baromètre. Ce chiffre qui contraste avec les 4,36 % (données Statcounter) à léchelle mondiale attire lattention et soulève des questionnements quant à sa fiabilité.

En effet, Statcounter comptabilise les pages vues sur son réseau de sites partenaires (trafic HTTP basé sur les agents utilisateurs) et non des installations réelles de Linux sur des ordinateurs physiques. Cet état de choses peut conduire à une surreprésentation des visites automatisées ou des serveurs par rapport aux utilisateurs humains. De plus, Il est très facile pour un script ou un robot de simuler une signature système Linux pour passer inaperçu ou accomplir des tâches automatisées. D'après l'enquête Steam Hardware Survey de juillet 2026 (qui reflète probablement davantage la réalité des utilisateurs), Linux représente près de 4 % exactement.

En d'autres termes, les affirmations récemment relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles la part de marché de Linux sur les ordinateurs de bureau aurait dépassé les 10 % en Amérique du Nord et que Windows perdrait rapidement des utilisateurs, sont trompeuses et reposent sur une mauvaise interprétation des données de trafic web fournies par StatCounter et autres Cloudflare. Ces plateformes mesurent le nombre de pages vues, et non lutilisation réelle des appareils ni le nombre dutilisateurs uniques ; leurs résultats sont fortement faussés par le trafic automatisé (bots) se faisant passer pour des agents Linux. Les anomalies dans les données, telles que le comptage séparé des systèmes dexploitation hérités comme OS X ou les pics inhabituels observés pour des versions obsolètes de Windows, reflètent des défauts dans la collecte et linterprétation des données plutôt que de véritables évolutions du marché.

En distinguant le trafic humain de celui des bots dans les données de Cloudflare, la part de Linux tombe à environ 4,7 %, tandis que Windows conserve environ 65 % en Amérique du Nord. Les données à disposition soulèvent la nécessité dévaluer de manière critique les affirmations virales issues de lanalyse de données, en reconnaissant que Linux est un choix nécessitant une installation et une expertise, plutôt quun système grand public par défaut qui supplanterait Windows.

Les avancées de Linux en termes de parts de marché sur le desktop, même si elles se font à pas de tortue, sont aussi la résultante dune perte de confiance des utilisateurs en Windows

Des distributions orientées ex-utilisateurs de Windows comme Zorin OS ont rapporté plus de 780 000 transferts d'utilisateurs juste après l'annonce de la fin du support de Windows 10.

L'utilisation de Linux pour le jeu vidéo a atteint un sommet historique au premier trimestre 2026 en dépassant la barre des 5 % (5,33 % en mars 2026), propulsé par l'adoption de machines comme le Steam Deck et la couche de compatibilité Proton, daprès des données de la plateforme Steam.

Enfin, des administrations publiques en Europe (comme en Allemagne avec Schleswig-Holstein ou en France avec des initiatives ministérielles) programment ou exécutent le basculement de dizaines de milliers de postes de travail vers Linux pour des motifs de souveraineté numérique.

« Linux est beaucoup moins attaqué que Windows et demande moins de ressources. Lintérêt pour nous était de concilier tout ca pour faire pérenniser nos postes informatiques et quon soit mieux protégés sur nos données. Cest donc pour sécuriser les données confidentielles des 2000 habitants du village que ce choix a été fait : données bancaires, de santé, de renseignement lié à létat civil », expliquent des responsables de la mairie de la Croix-en-Touraine.

Le projet End Of 10 liste les raisons pour lesquelles il est pertinent pour un possesseur dordinateur de décider de passer de Linux plutôt quà Windows 11 :

  1. C'est beaucoup moins cher. Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons !
  2. Pas de publicité, pas d'espionnage. De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie.
  3. Bon pour la planète. La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions.
  4. Soutien de la communauté. Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne.
  5. Contrôle par l'utilisateur. C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le projet "End of 10" vise à sauver les PC dits vieillissants (selon les critères de Microsoft) avec Linux au lieu de Windows 11.

Et vous ?

Que pensez-vous de ces données de Statcounter faisant état du passage de Linux au-dessus de 10 % de parts de marché sur le desktop ? Sont-elles pertinentes ? Partagez-vous les avis selon lesquels elles ne sont pas fiables ?

Voir aussi :

Microsoft autorise désormais l'utilisation de Windows 11 sur des PC anciens et incompatibles, quelques jours seulement après avoir déclaré que TPM 2.0 est une « norme non négociable pour l'avenir de Windows »

Microsoft aimerait vraiment que vous remplaciez vos anciens PC sous Windows 10 cette année, évoquant la carotte des « nouvelles fonctionnalités » et le bâton de la « fin des mises à jour pour votre ancien PC »

La fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60% des PC Windows actifs, plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste minoritaire

Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
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212 commentaires
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Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 14:40
Je ne voie pas pourquoi ces chiffres seraient "trafficotés" , peut être que c'est juste enfin une réaction saine du marché au fait que Microsoft à voulu absolument obliger les utilisateurs de windows 10 à abandonné leur système et leur PC alors qu'ils auraient très bien pu continuer avec ça et tout ça pour migrer sans raison à du matériel hors de prix vu la crise actuelle et surtout Windows 11, un OS d'une nullité inimaginable, du jamais vu dans l'histoire de l'informatique, avec des performances moindres que la version précédente, une consommation RAM supérieure, et surtout une fiabilité catastrophique qui fait que vous pouvez avoir votre PC en panne juste à cause de cette grosse daube infame de Windows 11.

Vous prenez votre ancien PC, vous mettez un Linux genre Zorin Linux dont l'UI ressemble quasiment à windows, et vous avez un PC rapide et fiable, et au passage si vous utilisez encore office vous l'abandonnez vu que c'est en train de devenir un racketiciel, sachant que vous n'avez pas besoin de 95% du logiciel, 300% de vos besoins seront couverts par Libroffice.
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weed
Avatar de weed
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 13:54
Impressionnant la montée en flèche sur Statscounter : https://gs.statcounter.com/os-market.../north-america
je doute en effet que malheureusement il s'agit plus de chiffres traficoté.

Tel que j'observe dans mon entourage, il y a encore une très forte fidélité aux produits MS avec une preuve sociale (cela rassure d'utiliser l'outil majoritaire) forte et très peu intéressé d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte.
Bien entendu cet échantillon n'est pas représentatif mais je pense que la majorité d'entre nous observons cela.
2  0 
DjDeViL66
Avatar de DjDeViL66
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 14:39
La seule chose que je peux constater c'est l'augmentation de la part de Linux .

Il y a une croissance c'est ce qui compte .
2  0 
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 15:43
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Que pensez-vous de ces données de Statcounter faisant état du passage de Linux au-dessus de 10 % de parts de marché sur le desktop ? Sont-elles pertinentes ? Partagez-vous les avis selon lesquels elles ne sont pas fiables ?
Elles peuvent être un peu bidouillées, oui, car il y a sans doute aussi des utilisateurs qui modifient leur empreinte pour se fondre un peu plus dans la masse.

Après, cette montée de Linux sur le desktop n'est pas étonnante, quand on voit les annonces de Steam (Steam Machines) et surtout le travail réalisé par "Slopya" Nadella pour faire fuir les utilisateurs des produits de sa société!

Citation Envoyé par e-ric Voir le message
- Dire qu'il y a moins de logiciels malveillants est sans doute vrai mais est ce que cela continuera si l'adoption de Linux devient massive ? je le souhaite mais mieux vaut être prudent.
Le nombre de menaces pour les desktops sous Linux vont clairement augmenter, si le parc grossit, oui.

Sinon, dans l'absolu, il y a déjà majoritairement plus de serveurs sous Linux que de serveurs sous Windows, mais on ne parle sans doute pas du même niveau de maturité en termes de protections et de pratiques d'utilisation. Et puis un poste orienté utilisateur a par définition plus de surface d'attaque.

Citation Envoyé par e-ric Voir le message
- est-ce que les administrations/entreprises vont contribuer a minima au financement des logiciels libres (dont Linux) si ces premières adoptent des logiciels libres dans leur quotidien, la gratuité pour les particuliers, je comprends mais pour le reste une petite contribution serait honnête.
Si elle commencent par financer des petites entreprises locales pour leur faire le support, ce sera aussi un gros plus. Et si ces entreprises locales ne sont pas complètement débiles, elles pourraient également contribuer financièrement aux produits qui les feraient vivre.
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 15:22
Salut tout le monde

Deux observations de ma part:
- Dire qu'il y a moins de logiciels malveillants est sans doute vrai mais est ce que cela continuera si l'adoption de Linux devient massive ? je le souhaite mais mieux vaut être prudent.
- est-ce que les administrations/entreprises vont contribuer a minima au financement des logiciels libres (dont Linux) si ces premières adoptent des logiciels libres dans leur quotidien, la gratuité pour les particuliers, je comprends mais pour le reste une petite contribution serait honnête.

Cdlt
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