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Je ne voie pas pourquoi ces chiffres seraient "trafficotés" , peut être que c'est juste enfin une réaction saine du marché au fait que Microsoft à voulu absolument obliger les utilisateurs de windows 10 à abandonné leur système et leur PC alors qu'ils auraient très bien pu continuer avec ça et tout ça pour migrer sans raison à du matériel hors de prix vu la crise actuelle et surtout Windows 11, un OS d'une nullité inimaginable, du jamais vu dans l'histoire de l'informatique, avec des performances moindres que la version précédente, une consommation RAM supérieure, et surtout une fiabilité catastrophique qui fait que vous pouvez avoir votre PC en panne juste à cause de cette grosse daube infame de Windows 11.Vous prenez votre ancien PC, vous mettez un Linux genre Zorin Linux dont l'UI ressemble quasiment à windows, et vous avez un PC rapide et fiable, et au passage si vous utilisez encore office vous l'abandonnez vu que c'est en train de devenir un racketiciel, sachant que vous n'avez pas besoin de 95% du logiciel, 300% de vos besoins seront couverts par Libroffice.