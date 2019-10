Canonical publie Ubuntu 19.10 Eoan Ermine avec GNOME 3.34, le support de Raspberry Pï 4 Et le support expérimental du système de fichiers ZFS 0PARTAGES 3 0 Conformément au calendrier, Canonical a annoncé la disponibilité générale d'Ubuntu 19.10 baptisée Eoan Ermine.



« Au cours des quinze années écoulées depuis la première version d'Ubuntu, nous avons vu Ubuntu évoluer du poste de travail vers la plateforme de choix pour le cloud public, l'infrastructure ouverte, l'IdO et l'IA. Depuis la sortie de la version 19.10, Ubuntu continue de fournir une assistance, une sécurité et une économie de qualité supérieure aux entreprises, aux développeurs et à la communauté plus large », a déclaré Mark Shuttleworth, PDG de Canonical.



Nouvelles fonctionnalités de pointe pour Kubernetes



Ubuntu 19.10 apporte l’ajout du confinement strict aux MicroK8. Un confinement strict assure une isolation complète et un environnement Kubernetes de niveau production hautement sécurisé, le tout dans un encombrement réduit. Les modules complémentaires MicroK8, notamment Istio, Knative, CoreDNS, Prometheus et Jaeger, peuvent désormais être déployés de manière sécurisée avec une seule commande.



Le Raspberry Pi 4 Model B est supporté par Ubuntu 19.10. La dernière monocarte de la Fondation Raspberry Pi propose un système sur puce plus rapide avec un processeur utilisant l'architecture Cortex-A72 (ARMv8 64 bits quadricœur à 1,5 GHz) et offrant jusqu'à 4 Go de RAM. Avec le Raspberry Pi 4 Model B, les développeurs ont accès à une carte économique, suffisamment puissante pour orchestrer les charges de travail à l’aide de MicroK8.



Accent continu sur l'amélioration de la situation économique des infrastructures multi-cloud



Ubuntu 19.10 est livré avec la version Train de Charmed OpenStack (la 20ème version d'OpenStack, appuyée par la version Nautilus de Ceph). C’est la marque de l’engagement à long terme de Canonical en faveur de l’infrastructure ouverte et de l’amélioration du coût des opérations de cloud computing. Train fournit des extensions de migration en direct pour aider les compagnies de téléphone dans leurs opérations d'infrastructure. La migration en direct permet aux utilisateurs de déplacer leurs machines d’un hyperviseur à un autre sans arrêter le système d’exploitation de la machine. Cela est désormais également possible dans les environnements de télécommunication spécifiques avec la topologie NUMA, les UC épinglés, les ports SR-IOV connectés et les pages volumineuses configurées. Nautilus introduit la fonctionnalité de réglage automatique des groupes de placement afin d’améliorer l’expérience de l’exploitation d’un cluster de stockage distribué Ceph.





Expérience de développeur IA intégrée



Kubeflow est désormais disponible en complément des MicroK8 pour améliorer les capacités d'apprentissage machine et d'IA. En quelques minutes, les développeurs peuvent configurer, développer, tester et adapter leurs besoins de production. Kubeflow et l'accélération GPU fonctionnent parfaitement avec les MicroK8. Toutes les dépendances sont incluses dans les mises à jour automatiques et les correctifs de sécurité transactionnels afin que les utilisateurs puissent passer moins de temps à configurer et à innover davantage.



Ubuntu 19.10 sera livré avec les pilotes NVIDIA intégrés dans l'image ISO pour améliorer les performances et l'expérience globale des joueurs et des utilisateurs d'IA / ML avec du matériel NVIDIA, évitant ainsi une installation manuelle. Ubuntu 19.10 utilise le noyau 5.3, qui introduit la prise en charge des GPU AMD Navi et des processeurs Zhaoxin x86 pour les stations de travail.



Prise en charge du système de fichiers ZFS



Ubuntu 19.10 est livré avec une prise en charge du système de fichiers ZFS expérimentale (c’est-à-dire « n’exécutez pas ceci sur votre machine de production si vous ne souhaitez pas faire face à des résultats innattendus »), et c’est un précurseur d’une implémentation plus mature que celle que nous verrons dans Ubuntu 20.04 LTS et éventuellement Ubuntu Serveur.



Il est ainsi annoncé un support natif de ZFS sur la partition root. ZFS (Zettabyte File System) repose sur l'association d'un système de fichiers et d'un gestionnaire de volumes avec des fonctions avancées d'enregistrement des modifications d'un volume, clonage copy-on-write, vérification de l'intégrité contre la corruption de données, réparation automatique et compression des données. C'est une technologie utilisée avec les conteneurs.



Avec Ubuntu 19.10, Canonical propose ZFS On Linux en version 0.8.1 et met en avant des fonctionnalités comme le chiffrement natif, le support du trimming pour améliorer les performances d'accès aux SSD, les points de contrôle, les transmissions de données brutes chiffrées, les quotas. Associés au nouveau package zsys, les avantages incluent des instantanés automatisés de l’état des systèmes de fichiers, permettant aux utilisateurs d’amorcer une mise à jour précédente et de passer facilement en avant et en arrière en cas d’échec.





Le 32 bits n'est pas complètement mort



Vous savez probablement qu'Ubuntu ne fournit pas le téléchargement ISO 32 bits pour une installation standard. Vous pouvez toujours mettre à niveau l'installation 32 bits existante vers une version plus récente ou utiliser le programme d'installation réseau ou le CD minimal en mode 32 bits.



Mais à partir d’Ubuntu 19.10, il n'était plus question de prendre en charge la version 32 bits. Cela signifiait l'absence de bibliothèques, logiciels et outils 32 bits. Une situation qui a créé un problème pour Steam et Wine. Steam a indiqué qu’elle pourrait



À propos des raisons qui l'ont poussé à vouloir abandonner l'architecture 32 bits, la firme de Mark Shuttleworth a fait valoir qu'il existe un risque réel pour ceux qui exécutent des logiciels qui ne sont pas suffisamment testés. « Les faits sont que la plupart des packages 32 bits x86 ne sont pratiquement pas utilisés. Cela signifie qu'ils sont moins surveillés et comportent plus de bogues », dit-elle. « Cela [entre autres éléments] nous a amenés à cesser de créer un média d'installation Ubuntu pour i386 l'année passée et à envisager d'abandonner complètement le port à un moment donné à une date future. Mais les discussions de la communauté peuvent parfois prendre des tournants inattendus », avançait Canonical qui, face au mécontentement des développeurs, a abandonné son plan. L'entreprise envisage de mettre en place un processus communautaire pour déterminer les packages 32 bits nécessaires à la prise en charge des logiciels legacy.



Les utilisateurs 32 bits existants d’Ubuntu 18.04 pourront toujours l’utiliser jusqu’en 2023, année qui marquera la fin de l'aventure 32 bits pour Ubuntu.



Autres nouveautés / améliorations



Une autre amélioration notable est l’inclusion du bureau Gnome 3.34, avec de nombreuses modifications sur le plan des performances pour une expérience beaucoup plus fluide (même si vous n’avez pas un PC particulièrement rapide, car il consomme moins de ressources de calcul). Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle version de Gnome bénéficie également de nombreuses corrections de bogues. L'organisation de vos applications est simplifiée grâce à la possibilité de glisser-déposer des icônes et de les regrouper dans des dossiers.



Le thème par défaut de Yaru est un mélange de thèmes sombres et clairs dans lesquels le panneau supérieur de l'application est sombre et le reste de la fenêtre est clair. Cependant, vous pouvez changer cela car Yaru a maintenant deux variantes : sombre et clair. Le thème sombre fonctionne plutôt bien car les applications GTK sont bien conformes. Notez cependant que toutes les applications n’auront pas une version plus sombre.



Bien sûr, il y a beaucoup de logiciels mis à jour. Voici un résumé de ceux qui ont été mis à jour. Les numéros de version sont donnés pour chaque paquet. Les numéros de version entre parenthèses sont les versions fournies avec 18.04.

GNOME 3.34.1 (3.32.1)

Kernel 5.3.0.-13 (5.0.0-8)

Thunderbird 68.1.1 (60.6.1)

LibreOffice 6.3.2.2 (6.2.2.2)

Firefox 69.0.1 (66.0.3)

Ubuntu Software 33.0.6-2 (33.0.6)

Fichiers 3.34.0 (3.32.0)

GCC 9.2.1 (8.3.0)

Glibc 2.30 (2.29)

OpenSSL 1.1.1.c (1.1.1b)

Certains des éléments ci-dessus sont suffisamment attrayants pour justifier une mise à niveau. Toutefois, que vous mettiez votre version à niveau ou non, il est intéressant de voir Ubuntu 19.10 comme un tremplin vers la prochaine version LTS, 20.04 et de voir ainsi la direction prise par Canonical. En d'autres termes, Ubuntu 19.10 apporte un aperçu des fonctionnalités que vous obtiendriez dans Ubuntu 20.04. Malgré les avertissements effrayants cette fois-ci pour le système de fichiers ZFS, il serait bon de le voir finalement comme un système de fichiers par défaut viable dans les futures itérations d'Ubuntu et dans le vaste écosystème Linux.



Télécharger Ubuntu 19.10



Source :



Et vous ?



Êtes-vous sur une distribution Linux ? Laquelle ?

Quelles sont les nouveautés / améliorations qui vous intéressent le plus sur Ubuntu 19.10 ?

Si vous êtes sur une version précédente, allez-vous effectuer la mise à jour ?



