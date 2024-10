Chers membres de la communauté GNOME,



Nous souhaitons vous faire part d'une mise à jour importante sur les récents développements de la Fondation GNOME.



Ce qui s'est passé



Le conseil d'administration de la Fondation GNOME a approuvé un budget pour le prochain exercice financier (du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025). Au cours de ce processus, nous avons dû prendre des décisions difficiles pour assurer la viabilité financière à long terme de la Fondation.



Ce qui est affecté



Changements pour le personnel



Malheureusement, nous avons dû réduire notre personnel. Caroline Henriksen (directrice de la création) et Melissa Wu (directrice du développement communautaire) ne font plus partie de l'équipe de la Fondation GNOME. Nous remercions sincèrement Caroline et Melissa pour leurs contributions significatives au cours des dernières années et leur souhaitons le meilleur dans leurs projets futurs.





Les tâches critiques seront redistribuées parmi le personnel restant et le conseil d'administration. Nous ferons appel à la communauté pour obtenir davantage de soutien dans des domaines tels que :

Organisation et représentation d'événements les initiatives de marketing Les efforts de collecte de fonds Conception graphique



À moins que des fonds supplémentaires ne soient obtenus, les déplacements de la communauté, du conseil d'administration et du personnel pour assister à des événements seront considérablement réduits. Nous réévaluerons les événements auxquels le personnel doit impérativement assister.



Ce qui n'est pas affecté



Les événements clés : LAS, GNOME.Asia, GUADEC



Nous organisons le Linux App Summit en partenariat avec KDE ce week-end, les 4 et 5 octobre à Monterrey, au Mexique. D'autres événements tels que GNOME.Asia et GUADEC se poursuivent comme prévu et restent une priorité essentielle pour notre équipe. Nous sommes très reconnaissants à nos sponsors de soutenir séparément ces événements importants qui rassemblent notre communauté.





Nous avons obtenu un financement pour poursuivre notre participation à Outreachy au niveau précédent de quatre stagiaires par an, deux plus tard cette année et deux au début de l'année prochaine. Notre participation au Google Summer of Code est soutenue par notre comité des stages, très apprécié, et n'est pas non plus affectée par ces changements.





Certains autres projets, y compris l'ensemble de l'infrastructure, le personnel, les frais juridiques et les coûts d'exploitation de Flathub, ainsi que le travail de développement en cours sur le bien-être numérique et le contrôle parental, sont entièrement financés par une subvention existante d'Endless. Nous travaillons également avec notre équipe de contractants pour achever la mise en œuvre des éléments restants du contrat du Sovereign Tech Fund. Nous ne sommes pas en mesure de détourner ces fonds à d'autres fins, mais ils sont également entièrement financés pour continuer même si nous avons dû réduire les dépenses dans d'autres domaines.





Toute l'infrastructure de gnome.org reste entièrement financée et dotée en personnel comme auparavant, de même que nos principales fonctions financières, opérationnelles et administratives.



Pourquoi cela s'est-il produit ?



Notre plan pour l'année financière précédente était d'atteindre le seuil de rentabilité. Nous avons collecté moins d'argent que prévu l'année dernière, en raison d'un environnement de collecte de fonds très difficile pour les organisations à but non lucratif, et de changements internes tels que le départ de notre précédente directrice exécutive, Holly Million.



La Fondation a une politique de réserves qui exige que nous gardions une certaine somme d'argent sur le compte bancaire, afin de préserver les opérations de base en cas d'interruption de nos revenus.



Afin de respecter notre politique de réserves, le budget de cette année a dû réduire nos dépenses à un niveau inférieur aux recettes attendues et générer un léger excédent pour rétablir les réserves financières de la Fondation au niveau nécessaire.



Prochaines étapes



Recrutement d'un directeur exécutif : Nous recherchons activement un nouveau directeur exécutif. Ce processus n'est pas affecté par les contraintes budgétaires actuelles, car nous explorons différentes manières de financer ce poste.





Soyez à l'affût des occasions de donner de votre temps et de vos compétences dans les domaines où nous avons dû réduire l'implication du personnel. Partagez vos idées sur la manière d'organiser et d'améliorer nos activités dans ce nouveau contexte. Envisagez de faire des dons pour soutenir les priorités fondamentales de la Fondation GNOME, si vous le pouvez.



: Dans les semaines à venir, nous partagerons un rapport plus détaillé des finances actuelles et du budget approuvé, y compris les catégories spécifiques et le raisonnement derrière les différentes décisions. Communication continue : Nous nous engageons à fournir des mises à jour régulières sur nos progrès et nous vous invitons à nous faire part de la fréquence à laquelle vous aimeriez avoir de nos nouvelles.



Grâce à ces décisions difficiles, la Fondation GNOME est en mesure de respecter sa politique de réserves, garantissant ainsi des fonds suffisants pour l'année à venir. Notre budget pour le nouvel exercice financier est réaliste et soutient quatre employés à temps plein, qui sont en mesure de soutenir des opérations clés telles que les finances, l'infrastructure et les événements. Nous engageons également un certain nombre d'autres personnes à court terme ou à temps partiel pour nous aider à collecter des fonds, à créer des sites web et à respecter les engagements pris dans le cadre de nos projets.



Nous allons nous tourner vers la communauté GNOME pour qu'elle nous aide dans les domaines les plus touchés par notre réduction de personnel. Si vous souhaitez aider GNOME dans ses événements, son marketing ou sa collecte de fonds, nous serions ravis de vous entendre. Nous aimerions également connaître l'avis de la communauté sur la meilleure façon d'organiser ces activités. N'hésitez donc pas à contacter notre directeur exécutif par intérim, Richard Littauer (richard@gnome.org), ou le conseil d'administration si vous avez des idées.



Merci à tous pour votre engagement continu envers la communauté GNOME, et merci à tous les donateurs, sponsors et membres du conseil consultatif dont le soutien, année après année, est essentiel au maintien des opérations de base de la Fondation.



GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre et open-source pour Linux et d'autres systèmes d'exploitation de type Unix. De nombreuses distributions Linux importantes, dont Debian, Fedora Linux, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, et SUSE Linux Enterprise distribuent GNOME comme environnement de bureau par défaut ; c'est également l'environnement par défaut d'Oracle Solaris, un système d'exploitation Unix.GNOME est développé par le projet GNOME, qui est composé de bénévoles et de contributeurs rémunérés, la plus grande entreprise contributrice étant Red Hat. Il s'agit d'un projet international qui vise à développer des cadres pour le développement de logiciels, à programmer des applications pour l'utilisateur final basées sur ces cadres, et à coordonner les efforts pour l'internationalisation, la localisation et l'accessibilité de ces logiciels.En novembre 2023, la Fondation GNOME a annoncé une importante commande de travail d'un million d'euros auprès du Sovereign Tech Fund, un pot de financement soutenu financièrement par le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'Action pour le climat. Les étapes de ce contrat de service sont développées conjointement par le Sovereign Tech Fund, les mainteneurs de GNOME et la Fondation GNOME, pour améliorer les outils, l'accessibilité et les fonctions d'intérêt public.Pourtant, la Fondation GNOME a annoncé récemment que des changements étaient en cours en raison de graves problèmes financiers. Son budget actuel a été approuvé le 1er octobre 2024 et elle a été contrainte de prendre des décisions très difficiles pour assurer sa viabilité à long terme. Ces décisions comprennent des licenciements, notamment de Caroline Henrikson, directrice de la création, et de Melissa Wu, directrice du développement communautaire. La fondation a également indiqué qu'à moins d'obtenir des fonds supplémentaires, elle devra modifier en profondeur ses méthodes de marketing, de collecte de fonds et même de participation aux événements.Les deux principales conférences de GNOME, GNOME Asia et GUADEC, des événements soutenus par des entreprises, ont été épargnés (pour le moment). De même, les programmes de stages de la Fondation GNOME et la participation du groupe au Google Summer of Code ne sont pas affectés par les réductions actuelles.Ces réductions s'expliquent en partie par le fait que la Fondation GNOME a vécu grâce à un excédent de fonds. Malheureusement, ces fonds ont diminué jusqu'à ce que, en avril 2024, Robert McQueen (président de la Fondation GNOME) annonce que l'excédent a disparu. La Fondation GNOME est actuellement à la recherche d'un nouveau directeur exécutif et les candidatures pour ce poste doivent être déposées avant le 15 octobre. La Fondation Gnome sollicite le soutien de la communauté par le biais du bénévolat, du partage d'idées et des dons.Voici la lettre du conseil d'administration de la Fondation GNOME :Pour soutenir la Fondation GNOME par un don, c'est ici Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?