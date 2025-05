La fondation GNOME remplace à sa tête la chaman professionnelle, dont les pouvoirs magiques n'ont pas réussi à juguler son déficit, par un défenseur des logiciels libres et utilisateur de longue date de GNOME



En octobre 2023, la Fondation GNOME, une organisation à but non lucratif qui soutient le développement de l’écosystème du logiciel libre GNOME, a annoncé la nomination d’une nouvelle directrice de l'exécutif : madame Holly Million . Outre son parcours qui pousse certains à se demander si elle est la personne idéale pour le poste, un autre sujet intrigue les internautes : Holly Million est... une chamane professionnelle.Holly Million, la nouvelle directrice exécutive de GNOME, était chargée de diriger une campagne de collecte de fonds pour la fondation. Pour rappel, pendant plusieurs années, la fondation GNOME fonctionnait en déficit. En effet, la fondation dépendait essentiellement sur des réserves provenant de dons substantiels reçus il y a 4 ou 5 ans. La mission d'Holly Million était donc de stabiliser financièrement la fondation GNOME Cependant, en juillet 2024, Holly Million a annoncé qu'elle quittait son poste de directrice exécutive de la Fondation GNOME après moins d'un an à la tête de l'organisation. Richard Littauer a pris la relève en tant que directeur exécutif intérimaire. Récemment, un nouveau directeur exécutif de la Fondation GNOME a été embauché. Le nouveau directeur exécutif de GNOME est Steven Deobald. Steven Deobald est un défenseur canadien des logiciels libres et un utilisateur de GNOME depuis 2002. En tant que directeur exécutif de la Fondation GNOME, Steven souhaite mettre l'accent sur la transparence et mieux assurer la stabilité financière de la Fondation GNOME.La Fondation GNOME a embauché un nouveau directeur exécutif pour diriger l'organisation, agir en tant que visage public de GNOME et mener les efforts de collecte de fonds de l'organisation à but non lucratif.C'est ce que fait Steven Deobald, le nouveau patron, dans un billet simplement intitulé "Introducing Myself" (présentation de moi-même). Il succède à Richard Littauer, directeur exécutif par intérim, qui a occupé le poste pendant près d'un an. La conclusion de Littauer, agréablement intitulée "So long, and thanks for all the fish" (Au revoir et merci pour tout le poisson), explique comment il a accepté un poste qu'il ne voulait pas à un moment difficile. Deobald succède indirectement à Holly Million, le dernier directeur exécutif à temps plein de GNOME. En tant que pratiquante d'une religion minoritaire inhabituelle, Million a reçu un vitriol désagréable dans certains cercles inférieurs du logiciel libre, et a quitté son poste environ neuf mois plus tard.En tant qu'homme blanc et utilisateur de longue date de GNOME, la réaction initiale à Deobald est beaucoup plus positive. À première vue, c'est une bonne chose, mais probablement pour de mauvaises raisons (notamment sa couleur de peau ou son sexe). Le directeur exécutif du projet GNOME n'est pas en charge de la conception ou de la mise en œuvre du bureau GNOME, pas plus que le patron de la Fondation Linux Jim Zemlin ne guide la direction du noyau Linux.Le travail de Deobald consiste à parler aux gens, à rehausser le profil de GNOME et, surtout, à collecter des fonds. Oui, de riches entreprises telles que Red Hat, Oracle et SUSE utilisent GNOME comme bureau par défaut ou unique, mais ce n'est pas une priorité - la plupart des serveurs n'ont pas de bureau graphique. Avoir une belle et brillante interface graphique est presque une réflexion après coup, reléguant l'accessibilité à une note de bas de page ou à un post-scriptum.Pour rappel, l'accessibilité sous Linux est un problème pour le bureau du logiciel libre. Tout d'abord, parce que le logiciel libre devrait être un outil qui contribue à l'équité et à l'inclusion. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. macOS a de meilleurs outils intégrés, et certains des outils tiers pour Windows sont superbes. Les personnes handicapées ont souvent plus de mal à gagner leur vie, ce qui rend les logiciels libres encore plus importants. Deuxièmement, mais également parce que les outils qui améliorent la convivialité pour les personnes souffrant de problèmes sensoriels ou moteurs profitent à tout le monde.Une bonne interface clavier permet aux utilisateurs expérimentés de ne pas avoir à se battre avec des dispositifs de pointage pour cliquer sur des cibles minuscules. Des paramètres d'affichage riches permettent à tous de désactiver les fantaisies exagérées des concepteurs. Les rappels vocaux ou les messages-guides peuvent être très utiles.L'accessibilité concerne tout le monde, et un leader qui s'en préoccupe suffisamment pour le mentionner spécifiquement dans son introduction est forcément un bon signe.: Fondation GNOMEPensez-vous que cette nomination est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?