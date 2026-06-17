L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.7 est disponible et intègre des bureaux virtuels par écran, le système de thèmes « Union » et des mises à jour Wayland

KDE Plasma 6.7 est désormais disponible et apporte des améliorations majeures pour les utilisateurs de plateformes basées sur Unix, notamment des bureaux virtuels par écran et un bouton de basculement rapide permettant de passer instantanément dun thème global clair à un thème global sombre. Dans la lignée de ces changements apportés à lexpérience utilisateur, la barre détat système intègre désormais un badge indiquant les tâches dimpression en cours et des indications améliorées pour les applications en arrière-plan, en particulier les Flatpaks. Par ailleurs, Plasma 6.7 inaugure le système de thèmes « Union », offrant un style unifié dans les environnements Plasma et Qt grâce au CSS, tout en réintroduisant les thèmes classiques « Oxygen » et « Air » et en améliorant le thème par défaut « Breeze ».
KDE Plasma est un environnement graphique développé par la communauté KDE pour les systèmes dexploitation de type Unix. Il sert de couche dinterface entre lutilisateur et le système dexploitation, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail permettant de lancer des applications, de gérer les fenêtres et dinteragir avec les fichiers et les paramètres système. Plasma est conçu pour être modulaire et adaptable, avec différentes variantes adaptées à des types d'appareils spécifiques, telles que Plasma Desktop pour les ordinateurs personnels, et Plasma Mobile pour les smartphones.
En mai 2026, le projet KDE a confirmé que Plasma 6.7 serait lancé le 16 juin 2026. Celui-ci entre désormais dans une phase de gel partiel des fonctionnalités, afin de privilégier la stabilité et de finaliser les développements en cours. Cette version de l'environnement de bureau Linux introduit un portail dédié aux applications en arrière-plan et améliore le zoom de KWin grâce à un nouveau filtre qui permet une meilleure résolution du contenu à l'écran. Les autres mises à jour incluent un widget d'imprimante affichant désormais le nombre de tâches d'impression en cours, des améliorations générales de l'interface utilisateur ainsi que des corrections de bogues visant à renforcer la stabilité.
KDE Plasma 6.7 est désormais disponible et apporte des améliorations majeures pour les utilisateurs de plateformes basées sur Unix, notamment des bureaux virtuels par écran et un bouton de basculement rapide permettant de passer instantanément dun thème global clair à un thème global sombre. Parallèlement, les utilisateurs peuvent désormais tester directement le volume du microphone et saisir plus facilement des caractères spéciaux en maintenant une touche enfoncée sur le clavier virtuel.
Dans la lignée de ces changements apportés à lexpérience utilisateur, la barre détat système intègre désormais un badge indiquant les tâches dimpression en cours et des indications améliorées pour les applications en arrière-plan, en particulier les Flatpaks. Les utilisateurs travaillant dans plusieurs environnements apprécieront la simplification de la connexion aux imprimantes réseau Windows partagées ainsi quun nouvel outil de gestion de la file dattente dimpression offrant un meilleur contrôle. Lergonomie est améliorée grâce à un changement plus rapide entre les bureaux virtuels, la possibilité de glisser-déposer les favoris dans le menu des applications, un gestionnaire de logiciels Discover plus clair, un widget dhorloge mondiale avec une comparaison améliorée des fuseaux horaires, et un mode de « saisie prédictive » pour la sélection de fichiers sur le bureau.
Par ailleurs, Plasma 6.7 inaugure le système de thèmes « Union », offrant un style unifié dans les environnements Plasma et Qt grâce au CSS, tout en réintroduisant les thèmes classiques « Oxygen » et « Air » et en améliorant le thème par défaut « Breeze ». Côté prise en charge régionale, le calendrier lunaire vietnamien est désormais disponible. Une prise en charge étendue du protocole Wayland et des portails, ainsi que des améliorations apportées à la gestion des couleurs, aux graphismes et aux performances globales viennent compléter cette version.
Voici l'annonce de KDE Plasma 6.7 :
Plasma 6.7 : Outils de productivité
Plasma 6.7 apporte de nouvelles fonctionnalités, plus puissantes au bureau classique de KDE et augmente son ergonomie vers de nouveaux niveaux.
Profitez des améliorations soigneusement conçues, résolvant de vrais problèmes, d'un aperçu du confort pour la sélection de thèmes, d'une meilleure performance, et bien plus encore.
Poursuivez votre lecture pour tout savoir à ce sujet !
Principales nouveautés
- Bureaux virtuels par écran : Après 21 ans, nous espérons que lattente en valait la peine... Les bureaux virtuels par écran sont enfin arrivés !
- Tester le volume du microphone : Plus besoin de se faire dire que votre audio est trop fort ou silencieux, ni de se demander si cest le cas votre microphone ou une application qui se comporte de façon incorrecte.
- Appuyer et maintenir pour les caractères spéciaux : Avec l'activation du clavier virtuel de Plasma, veuillez appuyer et maintenir une touche pour saisir les caractères spéciaux associés.
Composants graphiques
- Basculement entre les modes clair / sombre : Dans Plasma 6.6, nous avons introduit la possibilité de créer vos propres « Thèmes Globaux » et de basculer de l'un à l'autre dans le cadre du cycle Jour / Nuit. Plasma 6.7 vous donne encore plus de contrôle avec un basculement rapide et immédiat entre les « Thèmes Globaux » clairs et sombres.
- Calendrier lunaire vietnamien : Plasma 6.7 ajoute maintenant le calendrier lunaire vietnamien à son ensemble de calendriers disponibles non grégoriens. Vous pouvez désormais suivre les dates et évènements en utilisant les deux systèmes de calendrier, plus facilement que jamais !
- « Applications en arrière-plan » dans la boîte à miniatures : La Boîte à miniatures est déjà l'endroit pour surveiller les applications s'exécutant en arrière-plan en utilisant des méthodes traditionnelles. Plasma 6.7 étend sa prise en charge en affichant également les applications utilisant le nouveau système « Applications en arrière-plan », plus courant pour les applications utilisant le format de paquet « Flatpak ».
Impression
La prise en charge de l'impression dans Plasma continue de mûrir. Maintenant, l'icône Boîte de miniatures pour les imprimantes affiche le nombre de tâches actives dans un petit badge.
Du côté des entreprises, Plasma 6.7 facilite considérablement la connexion aux imprimantes partagées sur les réseaux Windows. De plus, un nouvel outil de gestion des files d'attente d'impression offre plus de possibilités que jamais aux personnes administrant plusieurs imprimantes fréquemment utilisées tout en restant suffisamment simple et compréhensible pour un usage domestique également.
Ergonomie
Plasma 6.7 met un accent particulier sur l'amélioration de l'ergonomie de bureau pour effectuer les tâches courantes plus rapidement que jamais. Voici juste un petit tour d'horizon :
- Basculement plus rapide de bureau virtuel dans Aperçu : Lorsque vous appuyez sur les touches Meta + W pour ouvrir l'écran Aperçu, Plasma 6.7 vous permet de basculer entre bureaux virtuels simplement par défilement ou appui sur les touches Page Suivante ou Page Précédente.
- Glisser-déposer pour l'ajout et la suppression de favoris : Il est désormais plus facile que jamais d'ajouter ou de supprimer des applications favorites dans les composants graphiques Lanceur d'applications, Menu des applications et Tableau de bord des applications : il suffit de le faire par un glisser-déposer !
- Une gestion logicielle plus intuitive : Le centre de logiciels Discover dispose désormais dun bouton « Installer » plus identifiable et de descriptifs dapplications repensées avec plus dinformations, ainsi quun ordre de tri plus intuitif.
De plus, les logiciels installés sont désormais regroupés par type, ce qui facilite plus que jamais le succès de vos recherches.
- Plus facile de comparer différents fuseaux horaires : Quelle heure est-il plus tôt à Denver si vous êtes à Berlin ? Dorénavant, une question comme celle-ci ne nécessitera plus de gymnastique mentale. Plasma 6.7 facilite l'affichage du nombre dheures de différence, plus tôt ou plus tard, pour chaque fuseau horaire affiché dans le composant graphique Horloge numérique par rapport à votre fuseau horaire local.
- « Saisie semi-automatique » sur le bureau : Pour les utilisateurs avancés, la disposition du bureau prend désormais en charge le basculement en mode « saisie anticipée » pour sélectionner rapidement des fichiers lors de la saisie sur le bureau. Vous pouvez revenir à l'activation de KRunner si vous le préférez par un clic droit sur le bureau et en sélectionnant Bureau et Fond décran / Icônes / Saisie sur le bureau dans le menu contextuel.
Application de thèmes et de styles : Quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau
- Oxygen
En préparation du trentième anniversaire de KDE, un plus tard dans cette année, nous avons mis le thème « Oxygen » utilisé par défaut dans KDE 4 au même niveau que le thème Breeze courant.
Le style « Air » de Plasma offrant une version légère du style « Oxygen » est également de retour. Nous avons retravaillé nos « Thèmes Globaux » pour inclure des versions claires, sombres et crépusculaires. Les thèmes « Air » et « Oxygen » bénéficient tous deux de nombreuses corrections, améliorations et restaurations, y compris le support de l'opacité adaptative, de différentes positions de panneaux, et bien plus encore.
Les fonds d'écran classiques « Air » et « Horos » de KDE 4 font également leurs retours.
- Breeze
Le thème Breeze par défaut continue également d'évoluer, avec désormais des surlignages arrondis dans les vues en liste et en grille pour de nombreuses applications, ainsi que des effets de clic visibles pour les éléments de menu.
Les notifications de Plasma ont reçu une animation plus sophistiquée : elles glissent désormais depuis le bord de l'écran le plus proche. Cela les rend plus visibles et moins susceptibles d'être manquées, tout en évitant d'attirer l'attention de manière trop insistante.
- Union : Bien que les capacités de sélection de thèmes de Plasma soient incomparables, pendant des années, la création de thèmes a été une expérience difficile et fragmentée.
Le tout nouveau système de sélection de thèmes Union de Plasma a pour objectif de simplifier la sélection de thèmes pour la personnalisation des styles de Plasma, des applications sous QtQuick et des applications sous QtWidgets avec un seul ensemble de contenus au format « CSS » faciles à créer la norme ouverte la plus populaire et la mieux documentée pour cet usage dans le monde.
Plasma 6.7 marque la première version de « Union », ici, avec un aperçu technique de style QtQuick.
Couleurs, graphiques et performances
Plasma a toujours offert une expérience graphique superbe. La version 6.7y apporte encore plus d'améliorations.
Vous n'avez plus à choisir entre la gestion des couleurs avec un profil « ICC » ou profiter de contenu « HDR ». Désormais, les deux sont possibles en même temps !
De plus, vous pouvez maintenant contrôler si les couleurs à l'écran deviennent plus rouges à des niveaux de luminosité extrêmement faibles sur de nombreux ordinateurs portables AMD.
Enfin, l'équipe a investi beaucoup de travail dans l'optimisation, ce qui a entraîné de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite pour les applications avec un rendu par le processeur, de nombreuses fenêtres en plein écran et les processeurs graphiques Intel intégrés.
Mais, ce nest pas tout
Plasma 6.7 propose encore plus de nouveautés, notamment :
- La capacité de dupliquer des connexions réseau, afin de pouvoir en créer rapidement plusieurs avec seulement de petites différences entre elles ce qui peut être utile dans un environnement d'entreprise ou scolaire
- Une option pour synchroniser les pointeurs de souris et de stylet
- Une option pour définir et modifier l'application préférée d'agenda
- Une option pour associer des raccourcis clavier permettant de basculer le mode de mise en sourdine du microphone global « push-to-talk » et de vider l'historique des notifications, rendant ces actions plus rapides à déclencher
- Une façon simple de sélectionner des émoticônes avec teintes mixtes d'habillage dans l'application Sélecteur d'émoticônes
- Une application Surveillance du système, respectant vos préférences concernant les unités d'enregistrement (Par exemple « GiB » versus « GB »)
- Un composant graphique Menu Global affichant par défaut les menus des applications sur d'autres écrans
- Un élément « Emplacements récents » dans le composant graphique Menu d'applications
- Tri et regroupement personnalisables dans le composant graphique Liste des fenêtres
- Prise en charge de plus de protocoles Wayland et de portails
Source : Annonce de KDE Plasma 6.7
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