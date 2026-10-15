KDE Plasma est un environnement graphique développé par la communauté KDE pour Linux et BSD. Il sert de couche d'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, offrant une interface utilisateur graphique (GUI) et un environnement de travail permettant de lancer des applications, de gérer les fenêtres et d'interagir avec les fichiers et les paramètres système. Plasma est conçu pour être modulaire et adaptable, avec différentes variantes adaptées à des types d'appareils spécifiques, telles que Plasma Desktop pour les ordinateurs personnels et Plasma Mobile pour les smartphones.
La communauté KDE a célébré un événement marquant avec la sortie de KDE Plasma 6.8, qui marque le trentième anniversaire de sa création. La dernière version de ce célèbre environnement de bureau Linux apporte à la fois des améliorations immédiates pour les utilisateurs et des changements fondamentaux destinés à faire évoluer la plateforme.
Parmi les changements les plus significatifs figure l'abandon de la prise en charge des sessions X11 après 42 ans de bons et loyaux services, ce qui marque la transition complète de Plasma vers le protocole d'affichage Wayland. Les applications héritées nécessitant X11 continueront de fonctionner grâce à la couche de compatibilité XWayland, tandis que les applications natives de KDE conserveront la prise en charge de X11 dans un avenir proche.
Voici les principales améliorations que vous pouvez profiter dès à présent.
Meilleure accessibilité
Les nouvelles fonctionnalités accordent la priorité à laccessibilité et à lergonomie interculturelle. Un « dwell clicker » intégré permet désormais aux utilisateurs à mobilité réduite de déclencher des clics lorsque le pointeur s'arrête de se déplacer, éliminant ainsi le recours à des outils externes.
Les efforts dinternationalisation se sont étendus avec la prise en charge du calendrier Bikram Sambat dans l'horloge numérique et lintégration de la langue amharique dans le clavier virtuel. Il s'agit là que deux ajouts supplémentaires parmi les dizaines incorporés dans Plasma par rapport aux versions récentes.
Surveillance du système
Dans Plasma 6.8, les utilisateurs peuvent désormais exercer un contrôle avancé sur leur système grâce à l'application « Surveillance du système ». Ils peuvent par exemple attribuer des tâches gourmandes en calculs uniquement aux processeurs de leur choix, directement depuis le module de surveillance. Ceci permet de garantir le bon fonctionnement de l'ordinateur.
Les utilisateurs peuvent également surveiller leur mémoire vidéo « VRAM » plus facilement, car elle affiche désormais la charge sous forme de pourcentage facile à lire.
Bureaux en accès distant
Les fonctionnalités de bureau à distance ont été considérablement améliorées, notamment grâce à :
- La synchronisation bidirectionnelle du presse-papier qui facilite l'échange de contenu entre le serveur et le client ;
- Un mode exclusif qui verrouille éventuellement l'écran du serveur et fournit au client un écran virtuel correspondant exactement à la taille de sa fenêtre ;
- Loptimisation adaptative des performances pour les réseaux lents. Ces améliorations donnent la priorité à une faible latence et à de la réactivité en s'adaptant aux réseaux lents et en mettant à jour rapidement le contenu de l'écran.
Captures et enregistrements d'écran
Le partage décran a aussi gagné en flexibilité grâce à des options de résolution personnalisées pour les écrans virtuels. Dans Plasma 6.8, les utilisateurs peuvent désormais spécifier la résolution de l'écran virtuel au lieu d'être limité à seulement une résolution de 1920 × 1080.
Spectacle peut éalement désormais capturer simultanément l'audio du système et lentrée du microphone dans ses enregistrements d'écran. Cela permet de commenter un enregistrement ou d'enregistrer avec précision tout ce qui se passe.
Des fenêtres dapplications tierces avec un aspect plus esthétique
Plasma 6.8 ajoute la prise en charge des règles de fenêtre permettant d'ajouter des ombres, des contours et des coins arrondis aux fenêtres décorées côté clientqui ne peuvent pas offrir elles-mêmes ces effets visuels. Plasma 6.8 intègre une règle de ce type pour Steam, ce qui permet à cette application de mieux sintégrer dans Plasma.
Gestion des fenêtres
De nouveaux raccourcis globaux ont été ajoutés dans Plasma 6.8 pour aider les utilisateurs avancés à gérer leurs fenêtres ouvertes avec le composant graphique « Gestionnaire de tâches ». Par un appui sur Meta + CTRL + Page Up ou Page Down, il est désormais possible de basculer entre les tâches précédentes et suivantes. En maintenant également la touche MAJ enfoncée, les utilisateurs peuvent déplacer la tâche active d'avant en arrière.
Application de thèmes
En coulisses, Plasma 6.8 introduit la version bêta du système de thèmes « Union », qui permet dassurer une cohérence stylistique entre les applications Qt Quick et les applications utilisant les widgets Qt traditionnels, telles que Dolphin, Kate et Konsole.
Bien que le système de thèmes Union ne soit pas encore activé par défaut, son intégration rapproche KDE dune architecture stylistique unifiée capable de servir le projet pendant les trente prochaines années.
Performances, couleurs et graphismes
Dans le cadre des améliorations du moteur incluses dans Plasma 6.8, des optimisations de performances ont été apportées pour réduire la consommation de mémoire et améliorer les temps de chargement. Le notificateur de mise à jour de Discover utilise désormais également moins de mémoire.
Avec KWin, les processeurs graphiques (GPU) de Nvidia utilisent désormais la triple mise en mémoire tampon par défaut. Ainsi, tous les utilisateurs bénéficieront d'un rendu HDR plus esthétique lorsqu'elles utiliseront un profil de couleur « ICC ».
La prise en charge de la fonction de transfert HLG a également été ajoutée, ce qui signifie que certains média et applications dont le rendu HDR ne fonctionnait pas auparavant fonctionnent désormais comme prévu.
Le lancement de KDE Plasma 6.8 sinscrit dans une stratégie plus large de la communauté KDE visant à séduire de nouveaux utilisateurs. L'année dernière, à l'approche de la fin du support de Windows 10, la communauté KDE avait lancé une campagne audacieuse intitulée « W10 for Exiles » pour encourager les utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Linux. Son message choc, « Votre ordinateur est bon pour la casse », visait à les alerter sur les risques de sécurité liés au maintien d'un système qui ne serait plus mis à jour, tout en dénonçant ce que KDE qualifiait de « chantage technologique » de la part de Microsoft.
Source : KDE Plasma 6.8
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Voir aussi :
L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.7 est disponible et intègre des bureaux virtuels par écran, le système de thèmes « Union » et des mises à jour Wayland
L'environnement de bureau Linux KDE Plasma 6.6 est « le meilleur bureau de l'univers connu » selon les développeurs KDE, lancé avec de nombreuses améliorations en termes d'ergonomie et d'accessibilité
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