Les réfugiés de Windows 10 affluent vers Linux dans ce que les développeurs qualifient de « plus grand lancement jamais réalisé ». Zorin Group a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.
Windows 10 a disparu il y a quelques jours, laissant aux utilisateurs trois options : conserver le système d'exploitation, passer à Windows 11 ou adopter une plateforme entièrement différente comme macOS ou GNU/Linux. Mais plusieurs mois avant que Microsoft ne cesse de prendre en charge le système d'exploitation, les entreprises spécialisées dans Linux menaient déjà campagne pour débaucher les clients de Microsoft et les convertir à Linux.
Parmi tous les projets visant à débaucher les utilisateurs de Windows, Zorin Group est peut-être le plus agressif, avec le lancement de sa plus grande mise à jour de système d'exploitation, Zorin OS 18, le jour même de la fin de Windows 10. Zorin OS se présente comme une alternative moderne pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation compatible et à jour. Zorin OS est doté d'une interface utilisateur familière semblable à celle de Windows, de sorte que vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour commencer.
Dans un récent post publié sur X, Zorin Group a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.
The Document Foundation, l'équipe derrière LibreOffice, a commencé sa campagne dès le mois de juin de cette année, critiquant la décision de Microsoft de mettre fin au support, qui rendrait obsolètes des millions de PC parfaitement fonctionnels, et présentant Linux comme une alternative rentable et sécurisée. Nous avons également vu des initiatives telles que la campagne « End of 10 » de KDE, qui plaide en faveur de Linux et fournit des guides et des informations sur la manière de passer à ce système.
Alors, qu'est-ce qui rend Zorin OS 18 si spécial ? La nouvelle version est dotée d'un bureau repensé qui semble beaucoup plus moderne. Elle utilise une palette de couleurs plus claires et une barre des tâches qui a un style flottant et arrondi par défaut. Les développeurs ont également introduit un système de mosaïque de fenêtres beaucoup plus performant. Si vous faites glisser une fenêtre vers le haut de l'écran, un gestionnaire de disposition apparaît, similaire à Snap Layouts de Windows 11. La principale différence ici est que Zorin vous permet de créer vos propres dispositions de mosaïque personnalisées.
En ce qui concerne la compatibilité des applications Windows, Zorin OS 18 inclut désormais une version mise à jour de WINE 10 pour une meilleure prise en charge des logiciels Windows. En outre, une base de données étendue facilite la détection des programmes d'installation Windows. Le système vérifie le fichier et suggère la meilleure façon d'exécuter plus de 170 applications populaires, qu'il s'agisse d'installer une version native pour Linux, d'utiliser l'alternative basée sur le Web ou de la lancer via WINE.
Cette déclaration rappelle que cette année, Linux a progressé en terme de part de marché. En juillet, Linux a atteint la barre de 5 % de parts de marché sur le desktop aux Etats-Unis. En un an, lOS est passé de 3 % à 4,28 % de parts en France, daprès les dernières données de Statcounter. Cest une croissance qui trouve son explication dans le malaise des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 dont certains se plaignent du chantage technologique que Microsoft leur fait subir.
Un exemple de cette situation : en avril 2024, l'État allemand a fait passer 30 000 PC à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres. Cela fait suite à la conclusion du CEPD que l'utilisation de Mircosoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation. Voici ce qui était indiqué sur la page d'accueil du ministre-président : "Indépendant, durable, sûr : Le Schleswig-Holstein sera une région pionnière en matière de numérique et le premier État allemand à introduire un poste de travail informatique numériquement souverain dans son administration. Avec la décision du cabinet d'introduire le logiciel libre LibreOffice comme solution bureautique standard, le gouvernement a donné le feu vert à la première étape vers une souveraineté numérique complète dans le Land, avec d'autres étapes à suivre."
Malgré cela, la réalité des chiffres fait néanmoins état de ce que Linux continue, avec une part de marché mondiale qui tourne autour de 4 %, dêtre à la peine face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.
