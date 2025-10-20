IdentifiantMot de passe
Les réfugiés de Windows 10 affluent vers Linux dans ce que Zorin qualifie de « plus grand lancement jamais réalisé », avec 100 000 téléchargements en seulement deux jours
Dont 72 % provenaient de Windows

Le , par Alex
5 commentaires

Les réfugiés de Windows 10 affluent vers Linux dans ce que Zorin Group qualifie de « plus grand lancement jamais réalisé », avec 100 000 téléchargements en seulement deux jours, dont 72 % provenaient de Windows

Les réfugiés de Windows 10 affluent vers Linux dans ce que les développeurs qualifient de « plus grand lancement jamais réalisé ». Zorin Group a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.

Windows 10 a disparu il y a quelques jours, laissant aux utilisateurs trois options : conserver le système d'exploitation, passer à Windows 11 ou adopter une plateforme entièrement différente comme macOS ou GNU/Linux. Mais plusieurs mois avant que Microsoft ne cesse de prendre en charge le système d'exploitation, les entreprises spécialisées dans Linux menaient déjà campagne pour débaucher les clients de Microsoft et les convertir à Linux.

Parmi tous les projets visant à débaucher les utilisateurs de Windows, Zorin Group est peut-être le plus agressif, avec le lancement de sa plus grande mise à jour de système d'exploitation, Zorin OS 18, le jour même de la fin de Windows 10. Zorin OS se présente comme une alternative moderne pour les utilisateurs à la recherche d'un système d'exploitation compatible et à jour. Zorin OS est doté d'une interface utilisateur familière semblable à celle de Windows, de sorte que vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit pour commencer.

Dans un récent post publié sur X, Zorin Group a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.

Zorin OS 18 vient d'atteindre les 100 000 téléchargements en un peu plus de deux jours 🎉.

Plus de 72 % de ces téléchargements proviennent de Windows, ce qui reflète notre mission qui consiste à fournir une meilleure alternative aux systèmes d'exploitation actuels des géants de la technologie.

Merci d'avoir fait de ce lancement le plus important de notre histoire !

The Document Foundation, l'équipe derrière LibreOffice, a commencé sa campagne dès le mois de juin de cette année, critiquant la décision de Microsoft de mettre fin au support, qui rendrait obsolètes des millions de PC parfaitement fonctionnels, et présentant Linux comme une alternative rentable et sécurisée. Nous avons également vu des initiatives telles que la campagne « End of 10 » de KDE, qui plaide en faveur de Linux et fournit des guides et des informations sur la manière de passer à ce système.

Alors, qu'est-ce qui rend Zorin OS 18 si spécial ? La nouvelle version est dotée d'un bureau repensé qui semble beaucoup plus moderne. Elle utilise une palette de couleurs plus claires et une barre des tâches qui a un style flottant et arrondi par défaut. Les développeurs ont également introduit un système de mosaïque de fenêtres beaucoup plus performant. Si vous faites glisser une fenêtre vers le haut de l'écran, un gestionnaire de disposition apparaît, similaire à Snap Layouts de Windows 11. La principale différence ici est que Zorin vous permet de créer vos propres dispositions de mosaïque personnalisées.

En ce qui concerne la compatibilité des applications Windows, Zorin OS 18 inclut désormais une version mise à jour de WINE 10 pour une meilleure prise en charge des logiciels Windows. En outre, une base de données étendue facilite la détection des programmes d'installation Windows. Le système vérifie le fichier et suggère la meilleure façon d'exécuter plus de 170 applications populaires, qu'il s'agisse d'installer une version native pour Linux, d'utiliser l'alternative basée sur le Web ou de la lancer via WINE.

Cette déclaration rappelle que cette année, Linux a progressé en terme de part de marché. En juillet, Linux a atteint la barre de 5 % de parts de marché sur le desktop aux Etats-Unis. En un an, lOS est passé de 3 % à 4,28 % de parts en France, daprès les dernières données de Statcounter. Cest une croissance qui trouve son explication dans le malaise des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 dont certains se plaignent du chantage technologique que Microsoft leur fait subir.


Un exemple de cette situation : en avril 2024, l'État allemand a fait passer 30 000 PC à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres. Cela fait suite à la conclusion du CEPD que l'utilisation de Mircosoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation. Voici ce qui était indiqué sur la page d'accueil du ministre-président : "Indépendant, durable, sûr : Le Schleswig-Holstein sera une région pionnière en matière de numérique et le premier État allemand à introduire un poste de travail informatique numériquement souverain dans son administration. Avec la décision du cabinet d'introduire le logiciel libre LibreOffice comme solution bureautique standard, le gouvernement a donné le feu vert à la première étape vers une souveraineté numérique complète dans le Land, avec d'autres étapes à suivre."

Malgré cela, la réalité des chiffres fait néanmoins état de ce que Linux continue, avec une part de marché mondiale qui tourne autour de 4 %, dêtre à la peine face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.

Et vous ?

Pensez-vous que cette annonce de Zorin Group est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Windows 10 arrive en fin de vie, mais pourquoi acheter un nouveau PC pour Windows 11 alors que vous pouvez continuer à utiliser le votre avec un système d'exploitation Linux comme Zorin OS

S'achemine-t-on vers l'année d'un Linux européen dans la filière desktop ? Les initiatives se multiplient en UE dans le but de s'affranchir de la dépendance aux technologies US comme les produits Microsoft

La part de marché de Windows 7 grimpe à près de 10 % avec un afflux soudain d'utilisateurs, alors que Windows 10 entre dans ses dernières semaines de support
5 commentaires
fred1599
Le 20/10/2025 à 8:24
Citation Envoyé par melka one
Peu de différence depuis Windows 98 " et " conteneur à gadgets
Cet argument repose sur une confusion entre ce qui est visible (l'interface) et ce qui est fonctionnel (l'architecture sous-jacente). Les tâches fondamentales que vous citez ("ouvrir des programmes, faire fonctionner les périphériques, gérer les fichiers, se connecter à un réseau") semblent identiques en surface, mais la manière dont un OS moderne les exécute est radicalement différente et infiniment plus robuste que sous Windows 98.

Windows 98 reposait sur un noyau hybride 16/32 bits hérité de MS-DOS, une base intrinsèquement instable.Une seule application défaillante pouvait corrompre la mémoire du système et provoquer un "écran bleu de la mort". Les OS modernes, comme Zorin OS 18 (basé sur le noyau Linux) ou Windows 11 (basé sur le noyau NT), utilisent une architecture avec protection de la mémoire. Chaque application s'exécute dans son propre espace isolé. C'est la raison fondamentale pour laquelle le plantage d'un programme aujourd'hui ne fait que fermer ce programme, sans entraîner tout le système dans sa chute. Ce n'est pas un "gadget", c'est une révolution de la stabilité.

Sous Windows 98, le concept de sécurité était pratiquement absent. Le système de fichiers FAT32 ne gérait aucune permission, et n'importe quel programme malveillant pouvait lire, écrire et supprimer n'importe quel fichier système. Les OS modernes intègrent une sécurité à plusieurs niveaux, directement dans le matériel et le logiciel :
  • Prévention de l'exécution des données (DEP) et Randomisation de l'espace d'adressage (ASLR) empêchent des classes entières d'attaques.
  • Le Sandboxing isole les applications (comme votre navigateur) pour limiter les dégâts en cas de faille.
  • La sécurité matérielle via le TPM 2.0 et l'UEFI Secure Boot crée une racine de confiance qui protège le système avant même son démarrage. L'absence de virus et de malwares constants n'est pas un statu quo ; c'est le résultat direct de cette évolution fonctionnelle massive.


Des fonctionnalités de Zorin OS 18 comme le gestionnaire de fenêtres en mosaïque (illustré dans le post d'origine) ne sont pas de simples ajouts esthétiques. Elles sont rendues possibles par des compositeurs de fenêtres modernes qui utilisent l'accélération matérielle du GPU, une technologie inconcevable avec l'architecture de Windows 98. De même, l'intégration des Web Apps ou le sous-système audio PipeWire sont des adaptations fonctionnelles profondes à de nouvelles réalités technologiques (le cloud, l'audio à faible latence).

Citation Envoyé par molka one
Même des régressions
Vous touchez à une vérité nuancée. Il est exact que certaines évolutions des interfaces utilisateur (UI) sont sujettes à débat et peuvent être perçues comme des régressions par certains utilisateurs.
L'environnement de bureau GNOME, sur lequel Zorin OS est basé, a fait des choix controversés comme la suppression par défaut des icônes sur le bureau ou des boutons de minimisation. On peut légitimement critiquer ces choix et les considérer comme une régression en termes d'ergonomie pour un utilisateur habitué à Windows.
https://medium.com/@fulalas/gnome-me...t-4e301032670c

Cependant, la force d'un écosystème comme Linux est que ces choix ne sont pas une fatalité. Zorin OS lui-même est un excellent exemple : il prend la base technique moderne de GNOME et la personnalise pour offrir une expérience familière et productive aux anciens utilisateurs de Windows, réintroduisant des paradigmes qu'ils connaissent. La "régression" perçue n'est donc pas une limitation technique, mais un choix de design que l'utilisateur peut contourner en choisissant une distribution ou un environnement adapté.

Il est donc important de ne pas confondre une critique légitime de l'ergonomie d'une interface spécifique avec une prétendue stagnation technique de l'OS dans son ensemble.

Citation Envoyé par molka one
Obsolescence programmée
Vous vous trompez de cible en l'appliquant à l'annonce de Zorin OS. En réalité, Zorin OS et l'écosystème Linux représentent l'antithèse de ce modèle économique.
Les exigences matérielles strictes de Windows 11 (TPM 2.0) ou l'abandon par Apple du support de Mac encore performants sont des décisions commerciales qui rendent des millions d'appareils obsolètes.
L'existence même de Zorin OS 18 est une réponse directe à ce problème. Sa capacité à "redonner vie" à des ordinateurs de 10 à 15 ans, jugés trop vieux pour Windows 11, est la preuve qu'il combat activement l'obsolescence. Cela est possible grâce à l'efficacité et la modularité du noyau Linux, ainsi qu'à un modèle de développement de pilotes open-source qui assure un support matériel à très long terme, bien après que les fabricants l'aient abandonné.

En conclusion, vous identifiez correctement un problème majeur de l'industrie (l'obsolescence programmée), mais vous attribuez à tort une initiative qui est, en fait, l'une des solutions les plus efficaces contre ce même problème.
1  0 

 