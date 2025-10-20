Envoyé par melka one Envoyé par Peu de différence depuis Windows 98 " et " conteneur à gadgets

Prévention de l'exécution des données (DEP) et Randomisation de l'espace d'adressage (ASLR) empêchent des classes entières d'attaques.

Le Sandboxing isole les applications (comme votre navigateur) pour limiter les dégâts en cas de faille.

La sécurité matérielle via le TPM 2.0 et l'UEFI Secure Boot crée une racine de confiance qui protège le système avant même son démarrage. L'absence de virus et de malwares constants n'est pas un statu quo ; c'est le résultat direct de cette évolution fonctionnelle massive.

Même des régressions

Obsolescence programmée

Cet argument repose sur une confusion entre ce qui est visible (l'interface) et ce qui est fonctionnel (l'architecture sous-jacente). Les tâches fondamentales que vous citez ("ouvrir des programmes, faire fonctionner les périphériques, gérer les fichiers, se connecter à un réseau") semblent identiques en surface, mais la manière dont un OS moderne les exécute est radicalement différente et infiniment plus robuste que sous Windows 98.Windows 98 reposait sur un noyau hybride 16/32 bits hérité de MS-DOS, une base intrinsèquement instable.Une seule application défaillante pouvait corrompre la mémoire du système et provoquer un "écran bleu de la mort". Les OS modernes, comme Zorin OS 18 (basé sur le noyau Linux) ou Windows 11 (basé sur le noyau NT), utilisent une architecture avec protection de la mémoire. Chaque application s'exécute dans son propre espace isolé. C'est la raison fondamentale pour laquelle le plantage d'un programme aujourd'hui ne fait que fermer ce programme, sans entraîner tout le système dans sa chute. Ce n'est pas un "gadget", c'est une révolution de la stabilité.Sous Windows 98, le concept de sécurité était pratiquement absent. Le système de fichiers FAT32 ne gérait aucune permission, et n'importe quel programme malveillant pouvait lire, écrire et supprimer n'importe quel fichier système. Les OS modernes intègrent une sécurité à plusieurs niveaux, directement dans le matériel et le logiciel :Des fonctionnalités de Zorin OS 18 comme le gestionnaire de fenêtres en mosaïque (illustré dans le post d'origine) ne sont pas de simples ajouts esthétiques. Elles sont rendues possibles par des compositeurs de fenêtres modernes qui utilisent l'accélération matérielle du GPU, une technologie inconcevable avec l'architecture de Windows 98. De même, l'intégration des Web Apps ou le sous-système audio PipeWire sont des adaptations fonctionnelles profondes à de nouvelles réalités technologiques (le cloud, l'audio à faible latence).Vous touchez à une vérité nuancée. Il est exact que certaines évolutions des interfaces utilisateur (UI) sont sujettes à débat et peuvent être perçues comme des régressions par certains utilisateurs.L'environnement de bureau GNOME, sur lequel Zorin OS est basé, a fait des choix controversés comme la suppression par défaut des icônes sur le bureau ou des boutons de minimisation. On peut légitimement critiquer ces choix et les considérer comme une régression en termes d'ergonomie pour un utilisateur habitué à Windows.Cependant, la force d'un écosystème comme Linux est que ces choix ne sont pas une fatalité. Zorin OS lui-même est un excellent exemple : il prend la base technique moderne de GNOME et la personnalise pour offrir une expérience familière et productive aux anciens utilisateurs de Windows, réintroduisant des paradigmes qu'ils connaissent. La "régression" perçue n'est donc pas une limitation technique, mais un choix de design que l'utilisateur peut contourner en choisissant une distribution ou un environnement adapté.Il est donc important de ne pas confondre une critique légitime de l'ergonomie d'une interface spécifique avec une prétendue stagnation technique de l'OS dans son ensemble.Vous vous trompez de cible en l'appliquant à l'annonce de Zorin OS. En réalité, Zorin OS et l'écosystème Linux représentent l'antithèse de ce modèle économique.Les exigences matérielles strictes de Windows 11 (TPM 2.0) ou l'abandon par Apple du support de Mac encore performants sont des décisions commerciales qui rendent des millions d'appareils obsolètes.L'existence même de Zorin OS 18 est une réponse directe à ce problème. Sa capacité à "redonner vie" à des ordinateurs de 10 à 15 ans, jugés trop vieux pour Windows 11, est la preuve qu'il combat activement l'obsolescence. Cela est possible grâce à l'efficacité et la modularité du noyau Linux, ainsi qu'à un modèle de développement de pilotes open-source qui assure un support matériel à très long terme, bien après que les fabricants l'aient abandonné.En conclusion, vous identifiez correctement un problème majeur de l'industrie (l'obsolescence programmée), mais vous attribuez à tort une initiative qui est, en fait, l'une des solutions les plus efficaces contre ce même problème.