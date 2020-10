Venez tester Fedora 33 Beta 0PARTAGES 1 0



Malgré les risques concernant la stabilité d’une version Beta, il est important de la tester ! En rapportant les bogues maintenant, vous découvrirez les nouveautés avant tout le monde, tout en améliorant la qualité de Fedora 33 et réduisant du même coup le risque de retard. Les versions en développement manquent de testeurs et de retours pour mener à bien leurs buts.



La version finale est pour le moment fixée pour le 20 ou 27 octobre.

Voici les nouveautés annoncées pour cette version.



Expérience utilisateur



Passage à GNOME 3.38.



Nettoyage de la fonction pour cacher le menu du chargeur de démarrage. Cette fonction introduite par le passé permet de mettre à jour le noyau de manière transparente pour l'utilisateur, si après une mise à jour du noyau le démarrage échoue, le chargeur de démarrage le saura pour choisir le noyau précédent automatiquement au redémarrage. Cette fonction était spécifique à Fedora et l'objectif ici est de le rendre disponible en amont.



C'est le retour des fonds d'écran animés par défaut, le fond d'écran a une teinte qui varie en fonction de l'heure de la journée.



L'environnement de bureau LXQt 0.15.0 a été mis à jour.



Le service dmraid-activation.service ne sera pas activé si aucun système RAID n'est détecté lors de l'installation.



ne sera pas activé si aucun système RAID n'est détecté lors de l'installation. L'éditeur de texte nano devient l'éditeur de texte par défaut en lieu et place de vi car il est considéré comme plus intuitif.



devient l'éditeur de texte par défaut en lieu et place de car il est considéré comme plus intuitif. L'extension de mémoire avec le mécanisme du swap utilise maintenant zram par défaut pour améliorer la réactivité et les performances. Cela est effectué aussi pour les systèmes existants. Les partitions ou fichiers swap existants sont préservés et obtiennent une priorité d'utilisation plus faible.



par défaut pour améliorer la réactivité et les performances. Cela est effectué aussi pour les systèmes existants. Les partitions ou fichiers existants sont préservés et obtiennent une priorité d'utilisation plus faible. Btrfs devient le système de fichier par défaut des variantes orientées bureautique, dont Fedora Workstation. Il remplace ainsi ext4 qui reste évidemment possible d'utiliser. Notons que OpenSuse avait sauté le pas il y a déjà plusieurs années.



qui reste évidemment possible d'utiliser. Notons que OpenSuse avait sauté le pas il y a déjà plusieurs années. DXVK devient l'implémentation de référence de wine3d en étant basé sur Vulkan. Cela améliorera les performances des programmes graphiques prévus pour Windows et fonctionnant sous Fedora, en particulier les jeux vidéo.



en étant basé sur Vulkan. Cela améliorera les performances des programmes graphiques prévus pour Windows et fonctionnant sous Fedora, en particulier les jeux vidéo. Alors que earlyoom était apparu sur Fedora Workstation 32, la variante Fedora KDE le propose désormais par défaut



était apparu sur Fedora Workstation 32, la variante Fedora KDE le propose désormais par défaut Un cgroups a été crée pour réserver des ressources minimums aux sessions graphiques actives.



Gestion du matériel



Activation des techniques Arm Pointer Authentication et de Branch Target Identification pour l'architecture Aarch64 pour améliorer la sécurité des programmes par défaut.



et de pour l'architecture Aarch64 pour améliorer la sécurité des programmes par défaut. Meilleure gestion des pics d'activité et de la chauffe des processeurs Intel, entre autres via le démon thermald .



. L'écosystème .NET Core est disponible pour Aarch64 et non plus uniquement pour l'architecture x86_64.



L'édition Internet des objets de Fedora devient une édition officielle de Fedora.



Internationalisation



Mise à jour d'IBus 1.5.23.



La plateforme de traduction Zanata tire complètement sa révérence de l'écosystème Fedora.



Administration système



La synchronisation du temps par le réseau sécurisé (NTS) est prise en charge dans le client NTP chrony et l'installateur anaconda .



et l'installateur . Les dépôts modulaires sont proposés dans un paquet à part : fedora-repos-modular .



. La résolution des noms de domaine dans les applications se fera via systemd-resolved . La bibliothèque glibc utilisera nss-resolve au lieu de nss-dns jusqu'à aujourd'hui.



. La bibliothèque glibc utilisera au lieu de jusqu'à aujourd'hui. Renforcement de la politique globale du système : désactivation des protocoles TLS 1.0 et TLS 1.1, rejet des clés Diffie-Hellman 1024 bits et des hash SHA-1 en guise de signature.



En cas de problème, pour restaurer à une politique plus souple, vous pouvez exécuter la commande :



Code : Sélectionner tout # update-crypto-policies --set LEGACY La prise en charge du format dbm dans NSS a été supprimée.



dans NSS a été supprimée. Ajout de PARSEC pour proposer une API pour le matériel de sécurité ou des services de cryptographie en étant indépendant du matériel. Il peut exploiter les matériels suivants : TPM2, HSM et Arm TrustZone.



Storage Instantiation Daemon fait son arrivée en grande pompe. L'objectif est d'avoir un démon unique pour étendre udev pour la gestion des espaces de stockage pour éviter d'aboutir à des règles complexes que l'on pouvait avoir dans des systèmes complexes.



fait son arrivée en grande pompe. L'objectif est d'avoir un démon unique pour étendre udev pour la gestion des espaces de stockage pour éviter d'aboutir à des règles complexes que l'on pouvait avoir dans des systèmes complexes. La collection d'outils X.org sera proposée via des paquets plus individuels que les paquets génériques xorg-x11-{apps,font-utils,resutils,server-utils,utils,xkb-utils} employés jusqu'ici. Certains utilitaires sont également supprimés.



employés jusqu'ici. Certains utilitaires sont également supprimés. Mise à jour de Stratis 2.1.



Le paquet device-mapper-multipath a été supprimé des LiveCD (et de fait des installations par défaut) ce qui améliore le temps de boot pour les usages bureautiques. Les serveurs et data center qui en ont besoin pour leur usage pourront toujours l'installer ou en disposer via une image plus adaptée.



a été supprimé des LiveCD (et de fait des installations par défaut) ce qui améliore le temps de boot pour les usages bureautiques. Les serveurs et data center qui en ont besoin pour leur usage pourront toujours l'installer ou en disposer via une image plus adaptée. Les profils de connexion de NetworkManager seront sauvegardés dans le format officiel keyfile au lieu d'utiliser le format spécifique à Red Hat qui est ifcfg-rh . Cela ne concerne que les nouveaux profils, la compatibilité est pour l'instant conservée pour les profils préexistants.



au lieu d'utiliser le format spécifique à Red Hat qui est . Cela ne concerne que les nouveaux profils, la compatibilité est pour l'instant conservée pour les profils préexistants. Le gestionnaire de paquets RPM 4.16 a été mis à jour.



Les bases de données RPM passent du format Berkeley DB à Sqlite.



Développement



LLVM passe à la 11e version.



Make prépare sa 4.3 version.



Mise à jour de la bibliothèque C glibc 2.32.



Mise à jour des outils Binutils 2.34.



Petit coup de Boost 1.73 pour la bibliothèque générique C++.



Mise à jour de l'environnement MinGW pour la compilation d'applications Windows sous Linux.



Passage de Golang à la version 1.15.



OpenJDK 11 danse la Java.



Node.js fait un 14e nœud.



Erlang 23 est disponible.



Mise à jour de GHC 8.8 et de Haskell Stackage LTS 16.



Le langage Perl est proposé à la version 5.32.



Ruby On Rails embarque dans la voiture 6.0.



La version 3.9 de Python débarque.



Alors que les versions 2.6 et 3.4 de Python sont supprimées.



À propos de Python, le paquet python-pytoml est déprécié et sera supprimé prochainement.



est déprécié et sera supprimé prochainement. mod_php est supprimé, il permettait au serveur Apache d'exécuter du PHP directement.



La bibliothèque libdb est dépréciée et sera supprimée définitivement dans une prochaine version de Fedora.



est dépréciée et sera supprimée définitivement dans une prochaine version de Fedora. Le paquet glibc-headers.i686 et glibc-headers.x86_64 ont fusionné dans le nouveau paquet glibc-headers-x86.noarch . Pour les autres architectures le paquet glibc-headers a fusionné dans glibc-devel .



et ont fusionné dans le nouveau paquet . Pour les autres architectures le paquet a fusionné dans . Les paquets de BLAS/LAPACK seront compilés avec FlexiBLAS qui est un wrapper pour pouvoir choisir la bibliothèque compatible BLAS de référence de son choix.



Projet Fedora



CMake peut être utilisé pour faire des compilations dans différents répertoires pour la conception des RPM.



Mise à disposition de ELN qui est un nouveau buildroot qui permettra de simuler un environnement RHEL afin d'évaluer les impacts des changements de Fedora dans RHEL directement.



Les paquets sont maintenant compilés avec l'optimisation au niveau de l'éditeur des liens qui supprime le code inutile.



Phase 3 pour supprimer les éléments automagiques pour la construction des paquets RPM autour de Python.



Les dépendances additionnelles des paquets Python seront automatiquement générées.



La macro non versionnée %{__python} génèrera une erreur.



génèrera une erreur. Ajout des macros %make_build et %make_install pour la conception des RPM afin d'avoir un usage plus uniforme de la commande make pour créer ces paquets.



Tester



Durant le développement d'une nouvelle Fedora, comme cette version Beta, quasiment chaque semaine le projet propose des journées de tests. Le but est de tester pendant une journée une fonctionnalité précise comme le noyau, Fedora Silverblue, la mise à niveau, GNOME, l’internationalisation, etc. L'équipe d'assurance qualité élabore et propose une série de tests en général simples à exécuter. Suffit de les suivre et indiquer si le résultat est celui attendu. Dans le cas contraire, un rapport de bogue devra être ouvert pour permettre l'élaboration d'un correctif.



C'est très simple à suivre et requiert souvent peu de temps (15 minutes à une heure maximum) si vous avez une Beta exploitable sous la main.



Les tests à effectuer et les rapports sont à faire



Si l'aventure vous intéresse, les images sont disponibles par



Si vous avez déjà Fedora 32 ou 31 sur votre machine, vous pouvez faire



Nous vous recommandons dans les deux cas de procéder à une sauvegarde de vos données au préalable.



En cas de bogue, n'oubliez pas de relire



Bons tests à tous ! En ce mardi 29 septembre, la communauté du Projet Fedora sera ravie d'apprendre la disponibilité de la version Beta Fedora 33.Malgré les risques concernant la stabilité d’une version Beta, il est important de la tester ! En rapportant les bogues maintenant, vous découvrirez les nouveautés avant tout le monde, tout en améliorant la qualité de Fedora 33 et réduisant du même coup le risque de retard. Les versions en développement manquent de testeurs et de retours pour mener à bien leurs buts.La version finale est pour le moment fixée pour le 20 ou 27 octobre.Voici les nouveautés annoncées pour cette version.En cas de problème, pour restaurer à une politique plus souple, vous pouvez exécuter la commande :Durant le développement d'une nouvelle Fedora, comme cette version Beta, quasiment chaque semaine le projet propose des journées de tests. Le but est de tester pendant une journée une fonctionnalité précise comme le noyau, Fedora Silverblue, la mise à niveau, GNOME, l’internationalisation, etc. L'équipe d'assurance qualité élabore et propose une série de tests en général simples à exécuter. Suffit de les suivre et indiquer si le résultat est celui attendu. Dans le cas contraire, un rapport de bogue devra être ouvert pour permettre l'élaboration d'un correctif.C'est très simple à suivre et requiert souvent peu de temps (15 minutes à une heure maximum) si vous avez une Beta exploitable sous la main.Les tests à effectuer et les rapports sont à faire via la page suivante J'annonce régulièrement sur mon blog quand une journée de tests est planifiée.Si l'aventure vous intéresse, les images sont disponibles par Torrent ou via [ https://getfedora.org/ le site officiel[/URL].Si vous avez déjà Fedora 32 ou 31 sur votre machine, vous pouvez faire une mise à niveau vers la Beta . Cela consiste en une grosse mise à jour, vos applications et données sont préservées.Nous vous recommandons dans les deux cas de procéder à une sauvegarde de vos données au préalable.En cas de bogue, n'oubliez pas de relire la documentation pour signaler les anomalies sur le BugZilla ou de contribuer à la traduction sur Weblate Bons tests à tous ! Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème